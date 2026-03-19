Verstappen a vu sa course plombée par un malentendu chez Red Bull

Le début de saison 2026 décidément compliqué de Max Verstappen vient de prendre une tournure inattendue, avec la révélation d’une erreur de communication interne qui lui a coûté une grande partie de sa course en Chine.

Un malentendu entre le Néerlandais et son ingénieur de course Gianpiero Lambiase - passé inaperçu lors de la diffusion officielle - a conduit le quadruple champion du monde à lever le pied inutilement dans une section clé du circuit de Shanghai. Une incompréhension lourde de conséquences !

En pleine course, Verstappen a fini par s’interroger à la radio : "Est-ce que je dois lever le pied au virage 6 ou pas ?"

La réponse de son stand a été sans ambiguïté : "Lever le pied n’est pas nécessaire."

Une clarification tardive, qui a déclenché la frustration du pilote Red Bull : "Ça fait la moitié de la course que je lève le pied. Pourquoi personne ne me le dit ?"

Une erreur qui illustre les difficultés actuelles de Red Bull Racing, déjà en manque de performance et de fiabilité en ce début de saison.

Avant même cet épisode, Verstappen évoluait dans des conditions difficiles. Sa monoplace, peu compétitive et sujette à des problèmes techniques, a fini par l’abandonner sur un souci de refroidissement du système hybride.

Au moment de son retrait, il accusait déjà 47 secondes de retard sur le vainqueur, Kimi Antonelli.

Un nouvel épisode frustrant pour le champion du monde, qui n’a pas caché son mécontentement face à la réglementation 2026, régulièrement critiquée ces dernières semaines.

Cette frustration grandissante continue à faire réagir dans le paddock. L’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher estime que Verstappen gagnerait à recentrer son discours.

"Il ferait bien d’écouter un bon ami et de se concentrer sur l’essentiel," a-t-il commenté en tant que consultant pour Sky en Allemagne.

"Je ne pense pas que cela aide de parler de ’Mario Kart’ ou de dire qu’il préfère d’autres catégories à la Formule 1."

Selon lui, l’état d’esprit actuel du Néerlandais pourrait devenir contre-productif alors que Red Bull tente de se sortir du milieu de grille : "Maintenant, il doit aider son équipe et arrêter de se plaindre."

Schumacher s’interroge également sur la dispersion du pilote, attendu cette semaine au Nürburgring Nordschleife pour des essais et potentiellement des courses, en parallèle de ses engagements en F1.

"Le fait qu’il veuille courir dans une autre catégorie, c’est quelque chose qu’on peut faire, mais ce n’est pas nécessaire."

Autre voix influente, Alex Wurz, ancien pilote et président du GPDA, met en garde contre les effets d’une spirale négative.

"Il doit faire attention à ce que cette vision négative de tout ne l’affecte pas," a-t-il confié à ORF. "J’ai été pilote et même si on clame le contraire, ce n’est pas vrai. Quand vous critiquez quelque chose, cela a tendance à prendre une partie de votre esprit."

Certains se montrent toutefois plus compréhensifs face au malaise ambiant. Felipe Massa, lui aussi critique envers les nouvelles règles, estime que les pilotes sont aujourd’hui contraints d’adopter une approche trop technique.

"Il faut être davantage ingénieur que pilote," a-t-il regretté. "Ce n’est pas normal."