’Au moins j’ai atteint la grille’ : quand une blague de Piastri se retourne contre lui

David Coulthard a révélé le commentaire qu’Oscar Piastri lui a glissé à propos du fait d’être présent sur la grille de départ du Grand Prix de Chine. Peu de temps après, il s’est avéré que le pilote McLaren F1 ne prendrait finalement pas le départ pour la deuxième fois consécutive.

Aucune des deux MCL40 n’a pris le départ à Shanghai après des problèmes électroniques sur le V6 hybride Mercedes, et Coulthard est surpris de voir à quel point McLaren subit des difficultés en ce début de saison.

"Nous devons parler de McLaren, mon ancienne équipe. Des sommets atteints ces dernières années à... eh bien, c’est assez lugubre, n’est-ce pas ?" a déclaré Coulthard dans le podcast Up To Speed. "Les roues se sont vraiment détachées du carrosse, jusqu’à ne voir aucune des deux voitures ne prendre le départ du Grand Prix."

Si la monoplace de Norris n’a jamais quitté le garage, Piastri avait pourtant réussi à rejoindre la grille pour la mise en place. Et sa phrase adressée à Coulthard après cette mise en grille a malheureusement mal vieilli, alors qu’il avait eu un accident avant même le départ en Australie.

"J’ai parlé à Oscar alors qu’il quittait la grille pour aller aux toilettes, et il m’a lancé ’eh bien, au moins j’ai atteint la grille cette fois-ci’. Il ne se doutait pas qu’à son retour des toilettes, sa voiture allait abandonner. Il est clair que les voitures ne sont pas fiables. Ils pointent du doigt leur fournisseur moteur, Mercedes-Benz. Les choses changent si vite."

Coulthard s’interroge de la patience des pilotes, et notamment de Piastri, si McLaren est à la peine toute la saison : "Je pense qu’il y aura beaucoup de questions, non seulement sur l’avenir à court terme, mais aussi sur une vision à plus long terme concernant leurs opportunités ailleurs."

"Les pilotes de course sont comme des ampoules. On les visse quand ils brillent fort, et on les retire quand ce n’est plus le cas. Et de la même manière qu’une équipe peut faire cela à un pilote, un pilote peut le faire à une équipe."