Verstappen bat Sainz et Lawson pour la pole, Leclerc et Piastri dans le mur à Bakou

Après trois séances d’essais libres dominées par McLaren F1 et Ferrari, c’est l’heure du verdict de ce Grand Prix d’Azerbaïdjan, avec la séance de qualification. L’occasion de définir la grille de départ de la course sur le sélectif tracé de Bakou.

On pourrait avoir cinq candidats à la pole position, avec Lando Norris et Oscar Piastri chez McLaren, Charles Leclerc et Lewis Hamilton chez Ferrari, et Max Verstappen pour Red Bull. Les pilotes Mercedes n’étaient pas loin, comme Alex Albon et Carlos Sainz, mais ils semblaient trop loin pour la pole position.

Derrière, l’accession à la Q3 se jouera évidemment entre les Williams, même si elles semblent rapides, et les Racing Bulls, ainsi que les Haas et les Sauber. Du côté d’Aston Martin et d’Alpine, la situation semble un peu plus compliquée.

Un des grands enjeux sera l’utilisation des pneumatiques, car la gomme C6 la plus tendre est visiblement trop tendre pour être utilisée de manière optimale sur l’ensemble d’un tour. Des pilotes pourraient donc décider de choisir les pneus mediums, y compris en Q3, et l’on pourrait assister à des surprises.

13h40 : La forte pluie semble écartée pour aujourd’hui mais il y a quelques gouttes. Et c’est surtout le vent qui jouera un rôle, avec un sens très variable, parfois dans le dos des pilotes dans la longue ligne droite, parfois de face, et même sur le côté.

13h43 : On appris depuis les EL3 que le GP d’Azerbaïdjan resterait au calendrier pour plusieurs années supplémentaires.

13h48 : Les qualifications sont un enjeu si grand en vue des courses que les tensions sont nombreuses sur plusieurs sujets, mais rien qui n’inquiète ou perturbe les équipes.

13h57 : La température de l’air est de 21 degrés, celle de la piste grimpe à seulement 27 degrés, ce qui pourrait aider à utiliser les pneus tendres. Pour l’instant, il n’y a pas de pluie mais seulement quelques gouttes.

14h00 : C’est parti pour les qualifications !

Q1 - 18 minutes

14h04 : Alex Albon signe le premier temps en 1’43"778, et Nico Hülkenberg est deuxième en 1’44"2. Gabriel Bortoleto se place à un dixième d’Albon, et Oliver Bearman fait mieux en 1’43"122.

14h05 : Carlos Sainz le bat en 1’42"635, et Isack Hadjar se place troisième devant Esteban Ocon.

14h06 : Liam Lawson fait mieux en 1’42"448, et Yuki Tsunoda se place troisième en pneus mediums, c’est le seul pour l’instant. Leclerc prend la main en 1’41"982, et Hamilton se place quatrième.

14h07 : Norris prend la deuxième place en mediums, et Verstappen se place deuxième en mediums également.

14h08 : Albon a tapé au premier virage à l’intérieur et a cassé sa roue. Il immobilise sa voiture et c’est la fin de sa qualification, avec une bonne chance de résultat qui s’envole. Le drapeau rouge est déployé !

14h11 : Hülkenberg est convoqué à 15h40, heure française, pour un non-respect des règles de drapeaux jaunes. L’Allemand a dépassé sous régime de drapeau jaune après la fin de séance en EL3.

14h12 : Antonelli est également sous le coup d’une possible enquête pour une infraction au drapeau jaune également.

14h13 : La séance va reprendre à 14h15 !

14h15 : C’est reparti, et plusieurs pilotes dont les pensionnaires de McLaren sont en mediums.

14h17 : L’enquête sur Antonelli sera faite après la séance de qualifs.

14h20 : Antonelli s’est raté à la fin de son tour rapide mais il prend le dixième temps provisoire. Tsunoda remonte en troisième place. Hamilton prend la première place et Piastri la deuxième.

14h21 : Le drapeau rouge est de nouveau déployé ! Hülkenberg a tapé au virage 4 et même s’il peut repartir, la séance a été interrompue.

14h24 : Le tour d’Antonelli a été annulé. Il restera 6mn36 quand la séance reprendra ! Et Bortoleto est aussi sous le coup d’un non-respect du drapeau jaune.

14h26 : A la radio d’Antonelli, c’est Toto Wolff qui intervient pour rassurer son pilote : "Tu as des tonnes de temps, tu as 6 minutes et besoin de faire juste un tour propre."

14h27 : La séance va reprendre dans une minute !

14h28 : La séance est relancée ! Stroll était sous enquête pour un non-respect des drapeaux jaunes mais il n’y aura pas de suites.

14h32 : Antonelli tente de passer en Q2 tandis que du côté de Leclerc et Norris, on se bat pour le meilleur temps.

14h33 : Russell prend le meilleur temps en 1’41"646 avec les mediums, et Antonelli prend la sixième place.

14h34 : Leclerc s’empare du meilleur chrono en 1’41"458 en tendres, et Norris fait mieux en 1’41"322 en tendres également. Verstappen est deuxième à 0"009 en mediums !

14h35 : Bearman prend le 11e temps, Ocon améliore avec seulement le 14e chrono, et Hadjar en termine avec le cinquième temps ! Lawson est neuvième, Bortoleto remonte au 11e rang, et Stroll est huitième. Alonso est neuvième et Gasly est en tête-à-queue. Et la séance est stoppée avec le drapeau rouge alors que le chrono est à 0 ! Et dans le même virage que le tête-à-queue de Gasly, Colapinto a tapé le mur et détruit son Alpine ! Les deux Alpine calent en Q1.

Les éliminés sont Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Gasly et Albon.

14h44 : La piste est en train d’être remise en état, et l’horaire de la Q2 n’est pas encore défini.

14h46 : La Q2 va être lancée à 14h48.

Q2 - 15 minutes

14h50 : Hadjar a tiré tout droit dans le virage 4, comme Gasly, dans son tour de sortie. Il est reparti.

14h51 : Alonso, Sainz et Bearman sont sortis en pneus mediums, les Mercedes sont encore au garage, et les autres sont en tendres.

14h52 : Bearman a tapé le mur et a cassé une suspension à l’arrière. La voiture est arrêtée en piste et c’est un quatrième drapeau rouge dans cette qualification.

14h56 : La séance repartira à 16h58.

14h58 : C’est reparti pour la Q2 avec un peu plus de 11 minutes restantes !

15h01 : Leclerc se rate au bout de la ligne droite, au premier virage. Mauvaise affaire pour Ferrari car le drapeau jaune a ruiné le tour de Hamilton.

15h02 : Sainz signe un 1’41"675 en mediums, et Lawson et Hadjar sont légèrement en retraits en pneus tendres.

15h03 : Norris prend le meilleur temps en 1’41"396, et Piastri se lace deuxième en 1’41"6. Russell s’intercale entre les deux en mediums, et Antonelli se positionne troisième.

15h04 : Hamilton est seulement huitième pour le moment.

15h05 : Tsunoda signe le huitième temps en mediums, et Verstappen prend le deuxième chrono à 0"050 de Norris tandis que le chrono de Leclerc est annulé pour non-respect des limites de piste. Piastri a tapé le mur mais n’a pas abîmé sa voiture.

15h06 : A 4 minutes de la fin de Q2, ce sont les Ferrari qui sont en difficulté. Hamilton est dixième et Leclerc n’a toujours pas de chrono.

15h08 : Hamilton signe le dixième temps malgré une amélioration de huit dixièmes.

15h09 : Alonso signe le huitième temps, poussant Hamilton hors de la zone de passage en Q3, et Leclerc remonte au quatrième rang malgré une erreur.

15h10 : Piastri remonte au deuxième rang à 0"018 de Norris. Ils sont quatre en 59 millièmes et six en 135 millièmes ! Hamilton rentre au stand et c’est la fin de sa séance.

15h11 : Hadjar et Lawson remontent en huitième et septième places, respectivement. Tsunoda améliore et remonte dixième, passant de justesse en Q3 ! Et Verstappen prend le meilleur temps en 1’41"255.

Les éliminés sont Alonso, Hamilton, Bortoleto, Stroll et Bearman.

15h15 : La Q3 débutera à 15h18, soit 1h18 après le début de la Q1.

15h18 : Les stands sont ouverts !

Q3 - 12 minutes

15h20 : Lawson annonce des gouttes de pluie au premier virage, et le ciel est bien couvert. La pluie ne devrait pas arriver de manière intense, mais le vent reste un gros piège.

15h21 : Verstappen n’est pas sorti pour le moment. Les gouttes semblent atteindre aussi le dernier virage et la ligne droite. Hadjar et Lawson sont en pneus tendres et le reste des pilotes sont en mediums.

15h22 : Russell a fait un tout droit, déclenchant un drapeau jaune qui a gêné Norris. Verstappen dit que la piste est trop glissante et qu’il pleut !

15h23 : Lawson signe le meilleur temps en 1’42"560, et Sainz fait mieux en 1’41"595. Hadjar prend le troisième temps.

15h24 : Leclerc est dans le mur ! Le drapeau rouge est sorti et la pluie s’intensifie !

15h25 : Leclerc a tiré tout droit au virage 15, faisant sortir le cinquième drapeau rouge de la séance, un record égalé ! Si la pluie continue, Sainz pourrait être en pole devant Lawson et Hadjar. Si la piste sèche, tout sera joué quand la qualification repartira !

15h26 : Antonelli dit que la piste est très glissante : "Les lignes blanches sont de la glace !"

15h27 : A la radio, Carlos Sainz demande à son ingénieur de faire la danse de la pluie. L’Espagnol sait qu’une pole se joue pour lui !

15h30 : Une enquête est ouverte pour infraction sous drapeau rouge d’Antonelli. L’Italien a continué en piste quand l’interruption est arrivée mais il était surement trop tard pour qu’il rentre, et il est difficile d’imaginer qu’il soit inquiété.

15h31 : Confirmation : aucune enquête n’est ouverte. Le soleil baigne de nouveau le circuit de Bakou.

15h35 : La séance va repartir à 15h37. La grande inconnue sera évidemment les conditions de la piste.

15h37 : C’est reparti pour la fin de la Q3... s’il n’y a pas d’autres neutralisations !

15h38 : Verstappen est le premier en piste devant les Racing Bulls, puis les McLaren et les Mercedes. Tsunoda est encore au stand.

15h39 : Verstappen semble en avance au premier secteur, la pole va se jouer maintenant mais Sainz est encore dans le garage !

15h41 : Piastri s’est crashé ! Drapeau rouge avant que Verstappen ne franchisse la ligne, et il restera 3mn41 ! Piastri va bien mais sa MCL39 est détruite.

15h42 : C’est le sixième drapeau rouge, c’est un record dans une qualification de Formule 1 !

15h45 : Verstappen n’a pas pu entrer dans les stands et c’est comme Antonelli tout à l’heure, il est sous enquête mais devrait être blanchi.

15h47 : Il semble que la pluie revienne ! Pour le moment, il reste 3mn41 au chrono quand les pilotes ressortiront, et on a toujours Sainz leader devant Lawson et Hadjar.

15h49 : Les commissaires ne font pas d’enquête sur Verstappen.

15h51 : La qualification va repartir à 15h54, et il semble qu’il y ait toujours un peu de pluie à un seul endroit du circuit.

15h54 : C’est reparti !

15h55 : Norris est le premier à la sortie des stands, devant Sainz et une Mercedes puis une Racing Bulls. Verstappen est avant-dernier en piste, juste devant Tsunoda.

15h56 : Sainz et Antonelli sont en mediums, les autres en tendres. Russell a dépassé Sainz dans les stands.

15h57 : Norris est en avance dans le premier secteur, comme Russell, donc la pole se joue maintenant !

15h58 : Norris a tout donné et frotté le mur à plusieurs reprises ! Il se place provisoirement deuxième à six dixièmes de Sainz ! Russell prend le deuxième chrono. Lawson bat Russell !

15h59 : Antonelli est troisième, Verstappen est en avance et il prend la pole en 1’41"117 ! Hadjar ne fait pas mieux et Tsunoda est sixième.

Verstappen signe la pole devant Sainz et Lawson ! C’est la première pole de Verstappen à Bakou au volant d’une Red Bull qui revient dans la course. Il ne lui manque que Singapour et Las Vegas pour avoir fait une pole sur chaque tracé de la saison.

Très beau résultat également pour Williams et Racing Bulls ! Antonelli est quatrième devant Russell et Tsunoda. Norris ne profite pas de l’accident de Piastri et il sera septième au départ devant Hadjar. Pour Piastri et Leclerc, il faudra voir si leur voiture est abîmée.