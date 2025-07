Verstappen a surmonté une qualification ’piégeuse’ pour signer la pole

Alors que l’on attendait un duel entre McLaren F1 et Ferrari pour la pole position à Silverstone, c’est Max Verstappen qui s’en est emparé et qui sera en tête au départ de la course du Grand Prix de Grande-Bretagne ce dimanche. Le pilote Red Bull admet qu’il a dû composer avec des conditions parfois délicates.

"C’était piégeux avec le vent, et ça changeait toujours un peu entre Q1, Q2 et Q3. C’était à chaque fois différent et ces voitures y sont très sensibles. J’ai essayé de tout faire bien durant la séance et le dernier tour était suffisant. C’est un circuit où il faut tout donner, être impliqué et c’est plaisant" a déclaré Verstappen.

Désormais, le Néerlandais se tourne vers la course et admet que sa plus grande force du jour, la vitesse de pointe, obligera à des compromis en course, surtout si la pluie s’invite. Mais en attendant, il savoure ce très bon résultat.

"On est rapides en ligne droite et c’est un peu plus difficile à gérer en virages. On verra ce qu’on fera demain, et il pourrait pleuvoir demain. Je suis heureux de notre qualification, c’est un bon boost pour toute l’équipe et je suis impatient de courir demain."

Interrogé sur ses chances de battre les McLaren en course, Verstappen les juge intactes : "C’est difficile à dire mais on va essayer. On va courir, on va s’amuser et on va essayer de faire du mieux que l’on peut."

« »