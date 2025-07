Verstappen surprend les McLaren F1 et les Ferrari pour la pole à Silverstone

Les Essais Libres 3 du Grand Prix de Grande-Bretagne ont confirmé ce qu’on voyait depuis le début du week-end : la pole position va être très disputée à Silverstone, avec vraisemblablement cinq candidats à la pole position dans cette séance qualificative.

Les deux favoris restent les pilotes McLaren F1, Lando Norris et Oscar Piastri, qui se sont montrés très véloces tout au long du week-end, mais Charles Leclerc était particulièrement rapide lors des EL3 avec un meilleur chrono qui en fait également un candidat à la pole position.

Lewis Hamilton était en train d’améliorer le meilleur temps quand le drapeau rouge est sorti, et il ne faut pas l’écarter pour la pole position. Pas plus que Max Verstappen qui, malgré un manque d’équilibre, était au niveau des McLaren et des Ferrari.

Les Mercedes ont semblé en retrait lors de la troisième séance, mais George Russell est à domicile, et Andrea Kimi Antonelli est proche de son équipier, et ils auront surement leur mot à dire dans le top 5.... sauf que l’Italien aura 3 places de pénalité suite à son harponnage de Max Verstappen en Autriche. Les places en Q3, mais aussi sur les trois premières lignes de la grille, vont être chères.

15h33 : Oliver Bearman rejoint Antonelli dans la liste des pilotes pénalisés sur la grille après sa grosse erreur des Libres 3. Il prend 10 places pour son non respect du drapeau rouge (à lire ici).

15h47 : Le ciel est très menaçant et quelques gouttes s’invitent sur le circuit. En matière de températures, c’est similaire aux EL3 avec 20 degrés dans l’air et 27 sur l’asphalte.

15h54 : Sauber confirme que la voiture de Gabriel Bortoleto, accidenté en EL3 après un tête-à-queue dans Becketts, est réparée et prête à disputer cette qualification.

16h00 : C’est parti pour la séance qualificative du Grand Prix de Grande-Bretagne !

Q1 - 18 minutes

16h02 : Le risque de pluie est de 30 % pour la séance, et Pierre Gasly confirme de la bruine !

16h03 : Bortoleto signe le premier temps de la séance en 1’27"435. Nico Hülkenberg s’est raté au moment de lancer son tour et a fait un deuxième tour de préparation.

16h04 : Lance Stroll bat le temps en 1’27"418, et Franco Colapinto fait mieux en 1’27"060, tandis que Gasly se place deuxième.

16h05 : Alex Albon prend la tête en 1’26"392.

16h06 : Verstappen est dans un tour rapide et bat le meilleur temps en 1’26"041, tandis qu’Antonelli prend le troisième chrono derrière Albon.

16h07 : Norris se place deuxième à 0"124 de Verstappen. Leclerc en termine avec son tour rapide et se place troisième. Piastri prend le meilleur chrono en 1’26"002, et Hamilton se place quatrième à 0"294. Fernando Alonso prend le troisième chrono, et Russell se positionne cinquième, et ils sont six en trois dixièmes !

16h08 : Bearman en termine avec le huitième temps provisoire, et Isack Hadjar fait mieux avec le septième chrono.

16h09 : Yuki Tsunoda signe le 14e temps à 0"650 de Piastri.

16h10 : Russell va ressortir avec les mêmes pneus et deux tours de carburant. Colapinto part en tête-à-queue et va taper le mur à faible vitesse dans le dernier virage. Il arrive à repartir au ralenti et va devoir rentrer au ralenti avec un aileron arrière qui vibre, vraisemblablement à cause des pneus qui ont un plat.

16h11 : Le drapeau rouge est finalement déployé, car l’Argentin est immobilisé en bord de piste avec une voiture aux pneus plats et couverte de poussière.

16h13 : Il restera 6mn49 quand la séance reprendra.

16h15 : Colapinto semble désabusé en bord de piste, et nul doute que les contacts entre Flavio Briatore et Valtteri Bottas pour le remplacer risquent de reprendre de plus belle.

16h18 : La séance va reprendre à 16h21.

16h21 : C’est reparti pour 6mn49 de Q1 !

16h22 : Il y a toujours quelques gouttes qui tombent sur le circuit de Silverstone, mais les pilotes repartent en piste en pneus slicks.

16h23 : Hamilton confirme que la piste a changé et qu’elle est plus glissante qu’avant le drapeau rouge.

16h25 : Mais ça n’empêche pas d’améliorer puisqu’Albon est devant Piastri au secteur 2, et il se place finalement troisième ! Hülkenberg améliore à son tour et signe le 14e temps, et Bortoleto fait mieux en 11e place.

16h26 : Verstappen prend la tête en 1’25"886, et Tsunoda remonte en sixième place. Et Bearman prend le troisième temps, tandis qu’Ocon est septième. Antonelli améliore et remonte huitième.

16h27 : Hamilton a demandé à repartir en piste mais Ferrari ne l’a pas relancé, et il est actuellement 11e et au stand. Leclerc progresse en huitième position. Hadjar se place huitième et Lawson 14e.

16h28 : Sainz se place huitième à 0"289 du meilleur temps, et Gasly améliore en remontant en 15e place. Les deux Sauber ne franchissent malheureusement pas la Q1.

Les éliminés sont Lawson, Bortoleto, Stroll, Hülkenberg et Bortoleto.

16h32 : Lawson a vu son chrono annulé et c’est pour cela qu’il est retombé en 16e place, l’éliminant en Q1.

Q2 - 15 minutes

16h36 : Les pilotes des top teams ressortent rapidement, car la pluie menace toujours au-dessus de Silverstone.

16h38 : Verstappen signe un premier temps en 1’25"316.

16h39 : Hamilton signe le deuxième temps à huit dixièmes, et Leclerc le troisième à près d’une seconde de Verstappen. Tsunoda est quatrième.

16h40 : Piastri se place en deuxième place avec un temps parfaitement similaire à celui de Verstappen ! Alonso est troisième et Sainz quatrième, tandis qu’Albon prend le cinquième temps.

16h41 : Hadjar est sixième devant Bearman et Ocon. Norris prend la tête de cette Q2 provisoirement en 1’25"231.

16h42 : Russell prend le quatrième temps, repoussant les deux Ferrari hors de la zone de qualification après un premier tour catastrophique pour les deux pilotes au Cheval cabré. Alonso se plaint d’avoir été gêné par Antonelli et s’amuse d’une possible pénalité pour l’Italien, mais il était nettement devant et l’Espagnol se plaint sans réelle raison, sur ce coup.

16h46 : Tous les pilotes ressortent, le soleil revient légèrement sur le circuit et les pilotes Ferrari vont devoir faire un tour très rapide.

16h47 : L’ingénieur de Piastri lui dit que plusieurs équipes ont "tordu les règles" pour s’insérer dans la voie des stands.

16h49 : Hamilton signe le meilleur premier secteur absolu, de quoi se rassurer chez Ferrari, et les deux pilotes de la Scuderia sont rapides. Bearman est quatrième !

16h50 : Leclerc en termine avec le meilleur temlps en 1’25"133, battu par Hamilton en 1’25"084 ! Les deux Ferrari sont en tête !

16h51 : Tsunoda prend seulement le dixième temps et va certainement être éliminé. Verstappen rentre au stand. Gasly prend le neuvième temps ! Antonelli améliore à son tour et prend le huitième temps. Russell n’améliore pas mais c’est le cas pour tout le monde et le classement est figé. Albon est très énervé : "La voiture est totalement différente, on s’est compliqué la vie."

Les éliminés sont Sainz, Tsunoda, Hadjar, Albon et Ocon.

16h55 : La Q3 débutera à 16h58. Les quatre pilotes britanniques - en considérant Albon comme Thaïlandais compte tenu de sa licence - sont en Q3, même si Bearman reculera de dix places sur la grille.

Q3 - 12 minutes

17h02 : Bearman signe le premier chrono en 1’25"899, et Verstappen fait mieux en 1’25"267. Antonelli n’est que troisième. Piastri fait mieux en 1’24"995. Norris se place deuxième derrière son équipier.

17h03 : Russell est quatrième et Leclerc prend seulement le quatrième temps. Hamilton prend le deuxième chrono entre les McLaren, et Verstappen se plaint d’une voiture difficile. Alonso en termine avec le septième temps provisoire.

17h04 : Gasly a fait le dixième temps à plus de deux secondes.

17h05 : C’est le calme avant la tempête à Silverstone avant le dernier run !

17h10 : Piastri est très légèrement plus rapide que son équipier dans le premier secteur, et Norris fait mieux dans le deuxièmùe secteur. Antonelli améliore en remontant en sixième place, et Russell prend le deuxième temps alors que Hamilton améliore le premier secteur !

17h11 : Norris échoue à 0"015 de Piastri qui n’améliore pas ! Hamilton en termine avec une petite erreur avant Club, et il signe le quatrième temps seulement à 1 dixième !

17h12 : Leclerc ne fait pas mieux que cinquième, et Verstappen améliore pour prendre la pole avec un 1’24"892 !

Verstappen signe donc la pole position devant Piastri, et Norris puis Russell qui seront en deuxième ligne. Hamilton et Leclerc seront en troisième ligne. Antonelli et Bearma ont signé les septième et huitième temps mais ils prennent respectivement 3 et 10 places de pénalité.

On aura donc Alonso et Gasly en quatrième ligne devant Sainz et Antonelli. Tsunoda sera 11e devant Hadjar, et Bearman s’élancera donc 18e.