McLaren F1 : Piastri ’pensait pouvoir être plus rapide’ en qualifs

Oscar Piastri a échoué pour la pole position face à un Max Verstappen particulièrement véloce. Le pilote McLaren F1 n’a pas amélioré dans son dernier tour et regrette d’avoir laissé échapper la pole position, surtout après un premier tour très rapide.

"J’étais satisfait du premier tour qui était impressionnant, j’espérais aller plus vite mais ça n’a pas été le cas. C’était un peu chaotique mais c’était serré tout le week-end" a déclaré Piastri, qui s’interroge sur un manque de performance relatif à certains moments du week-end.

"Le premier tour était très rapide, j’ai perdu un peu de temps sur le deuxième et c’était suffisant. L’équipe a fait un très bon travail même s’il y a eu des moments où l’on s’est grattés la tête car on pensait pouvoir être plus rapide. Mais ça devrait être une course amusante."

"C’est difficile, surtout quand vous pensez faire un bon tour, on ne veut pas trop en faire et aller au-delà de la limite. J’ai été trop prudent sur certains virages et j’en ai fait trop à d’autres endroits, mais c’était serré et je suis content de la deuxième place."

L’Australien pense pouvoir se battre pour la victoire face à Verstappen : "Je le pense, ça sera une course amusante, on est très proches avec Max, les Ferrari et George, donc ça pourrait être très serré et chacun a des forces différentes. Red Bull est rapide en ligne droite, nous sommes rapides dans les virages rapides, donc ça sera amusant."

Lando Norris sera troisième au départ après avoir amélioré dans son dernier tour, mais pas suffisant : "Une bonne qualification, je ne suis pas content d’être troisième évidemment j’aurais aimé être premier à Silverstone, mais Max a fait un bon travail. La qualification est rapide, amusante, et même si ce n’est pas la première place c’est une bonne journée" a déclaré le Britannique.

Il explique la différence entre la troisième place et la pole : "De petites choses. On a vu à quel point la Q1 était serrée, c’était choquant, et de petites erreurs vous coûtent des centièmes qui vous font perdre du temps. C’était difficile, entre le vent et la pluie par ci et par là, mais c’était amusant."

Le Britannique s’attend à une course disputée avec six vainqueurs potentiels : "Je pense que ce sera amusant demain, on fera une belle bataille tous les trois, et peut être plus avec Lewis, avec Charles, avec George, ce sera un dimanche intéressant."