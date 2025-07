Verstappen a payé le prix de son choix d’aileron arrière en course

Max Verstappen n’a pas réussi à convertir sa superbe pole position en victoire à Silverstone.

La pluie, qui d’habitude l’aide beaucoup, n’a pas été une alliée aujourd’hui pour le pilote Red Bull Racing.

Alors qu’il excelle d’habitude dans ces conditions, une RB21 toujours capricieuse lui a rendu la vie difficile, avec notamment un tête-à-queue au moment de se relancer après la voiture de sécurité. Le Néerlandais termine 5e finalement.

"La journée n’a pas été terrible. Nous ne pensions pas qu’il pleuvrait autant aujourd’hui ; les prévisions météo ont changé cette nuit et elles n’étaient pas en notre faveur avec notre aileron arrière assez débraqué."

"C’était donc très difficile avec le peu d’appuis que nous avions aujourd’hui. À chaque fois, nous manquions d’appui et ne pouvions pas équilibrer les vitesses élevées et basses avec les outils dont nous disposions."

"Bien sûr, j’ai fait un tête-à-queue et nous avons perdu beaucoup de positions au restart. Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé lorsque j’ai essayé d’accélérer, mais nous avons remonté autant que possible pour atteindre la 5e place. Même après cela, j’ai continué et la voiture n’avait pas de rythme, ce qui n’était pas terrible."

"Du côté positif, nous avons appliqué la bonne stratégie et avons fait le bon choix avec l’arrêt au stand et le maintien des intermédiaires. Tous les choix étaient corrects, mais les intermédiaires manquaient un peu de rythme."

"C’est la course, on ne se contentera jamais d’une cinquième place, mais on passe à la course suivante. La course n’était pas très agréable pour moi, mais c’était agréable de voir Nico sur son premier podium, et je suis sûr qu’il le fêtera ce soir."

"Spa est la prochaine étape, et c’est mon rendez-vous favori du calendrier, alors j’espère que nous y ferons un peu mieux."

Yuki Tsunoda a lui terminé 15e et dernier ! Pourtant il affirme avoir été "en confiance sous la pluie"... mais sans rythme.

"Ce n’était pas facile du tout aujourd’hui, mais la course n’a pas été si compliquée pour moi. J’ai juste eu beaucoup de mal à trouver le rythme, et même sur le sec, je n’étais pas au top."

"La pluie et les conditions ont été les principaux problèmes aujourd’hui, et j’ai eu une forte usure des pneus, comme d’habitude. L’incident avec Ollie a été très délicat, le contact était très léger et, dans ces conditions, cela peut avoir de lourdes conséquences. Je l’ai vu s’excuser immédiatement après la course."

"Concernant les relais courts, je retiens quelques points positifs de ce week-end, mais sur les relais longs, j’ai eu une usure incroyable. J’étais en confiance sous la pluie, il faut donc chercher pourquoi je n’ai pas trouvé le rythme. L’appui aérodynamique a peut-être contribué, mais c’est bien plus que ça : nous étions quand même plus lents que prévu."

"La voiture devrait être différente pour la Belgique, avec toutes les nouvelles pièces pour moi et nous allons travailler dur pendant le temps libre dont nous disposons d’ici là."