Aston Martin F1 : Stroll et Alonso dans les points mais déçus !

Très belle course d’Aston Martin F1 à domicile, non loin de son usine.

Lance Stroll, qui jouait le podium grâce à une bonne stratégie sous la pluie, a finalement reculé en fin de course à la 7e place.

Le Canadien était donc un peu déçu à l’arrivée malgré les points.

"Week-end très mitigé pour nous à Silverstone. Nous avons affiché un bon rythme lors des essais libres vendredi, mais nous n’avons malheureusement pas pu en profiter lors des qualifications et sommes partis du fond de grille aujourd’hui."

"L’équipe a fait de bons choix stratégiques en course et a obtenu un bon résultat global. J’ai vraiment eu du mal avec la dégradation des pneus et, malheureusement, nous n’étions pas en position de nous battre pour en obtenir davantage."

"Nico Hülkenberg avait beaucoup plus d’adhérence lors de son dernier relais et, compte tenu de la dégradation, nous avons obtenu le meilleur résultat possible aujourd’hui."

Fernando Alonso termine aussi dans les points, à la 9e place, mais s’est plaint de la stratégie de son équipe.

"J’ai le sentiment d’avoir manqué une occasion aujourd’hui, malgré quelques points marqués. La lecture était difficile avec la pluie qui tombait à nouveau et nous avons perdu des positions lors du premier arrêt. Pour le deuxième, nous sommes rentrés trop tôt et j’ai perdu beaucoup de temps sur une piste légèrement humide avec des pneus slicks."

"Nous avions un bon rythme, mais au final, nous n’avons pas réussi à capitaliser sur une course mouvementée. Je suis très heureux pour Nico [Hülkenberg] de décrocher son premier podium et j’espère qu’il appréciera les célébrations."