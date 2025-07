Pénalité de Piastri : McLaren F1 fait part de ses observations à la FIA

McLaren F1 peut célébrer un beau doublé, à domicile, à Silverstone, même si celui-ci laisse un petit goût amer a priori, avec un ordre inversé entre ses deux pilotes suite à une pénalité infligée à Oscar Piastri.

Pénalisé de 10 secondes pour son freinage brutal alors que la voiture de sécurité s’effaçait, l’Australien a dû finir 2e derrière Lando Norris.

Pour Andrea Stella, le directeur de l’équipe, il faut d’abord saluer le résultat global.

"Je suis heureux pour l’équipe et pour les pilotes. Je suis sûr qu’Oscar ressent une certaine amertume d’avoir été en tête et d’avoir subi cette pénalité."

"Mais c’était une excellente journée pour McLaren : première place, deuxième place, Grand Prix à domicile, une course vraiment très bien menée par tout le monde, donc c’est une bonne journée pour McLaren. Une journée très positive."

Stella est évidemment heureux pour Norris, le héros local.

"Oui, gagner le Grand Prix de Grande-Bretagne, devant ses fans, et il y avait une grande tribune, tout en jaune, c’est une grande journée pour Lando ! Je suis sûr qu’il pleurait dans la voiture, il ne le dira jamais, mais j’en suis presque sûr."

À propos de la pénalité d’Oscar Piastri, l’Italien est moins véhément contre la FIA que pendant la course, lorsque l’équipe menaçait de porter réclamation.

"Nous venons de faire part de nos observations à la direction de course. Nous avons dit que nous pensions que la situation était assez compromise par la décision tardive de la voiture de sécurité de rentrer, qui a mis Oscar dans une position difficile, et que cela n’avait pas été pris en compte."

"Nous pensons que la sanction a été globalement sévère, mais nous allons analyser les données. Comme d’habitude, nous verrons si nous pouvons en tirer des leçons."

Pense-t-il à un droit de révision ?

"Pour l’instant, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Il faut juste encaisser. Il n’y a pas de controverse, nous l’assumons. Nous allons voir ce que nous pouvons améliorer et nous irons de l’avant. Mais c’est dur pour Oscar, car il a très bien piloté aujourd’hui."

"Mais nous ne sommes qu’à la mi-saison. Il y a encore beaucoup d’opportunités et je pense que cela va donner plus de motivation à Oscar. Il reste encore 12 courses donc et il aura de nombreuses occasions de profiter de cette transformer sa frustration en motivation supplémentaire."