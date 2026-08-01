La F1 et le MotoGP pourraient enfin partager la même piste le même week-end

Liberty Media pourrait profiter du Grand Prix des États-Unis de Formule 1 pour organiser une première passerelle entre ses deux championnats phares. Une démonstration de MotoGP serait actuellement étudiée au Circuit des Amériques en octobre prochain, une initiative destinée à rapprocher les univers des quatre et deux roues et à renforcer la visibilité du championnat moto outre-Atlantique.

Depuis le rachat du MotoGP par Liberty Media en 2024 pour un montant estimé à 4,2 milliards d’euros, les spéculations autour d’un rapprochement entre la Formule 1 et le championnat du monde des motos se multiplient. Si l’idée d’un événement commun réunissant les deux disciplines reste encore lointaine, une première collaboration pourrait voir le jour dès cette année lors du Grand Prix des États-Unis de F1 à Austin.

Selon les informations de Motorsport, Liberty Media travaille actuellement sur un projet permettant à des constructeurs engagés en MotoGP d’effectuer des tours de démonstration sur le Circuit des Amériques durant le week-end du Grand Prix de Formule 1, prévu du 23 au 25 octobre.

Une initiative qui constituerait une première apparition commune des deux championnats depuis leur rapprochement sous la même propriété.

L’objectif principal de cette opération serait de profiter de la forte exposition du Grand Prix des États-Unis de F1 pour présenter davantage le MotoGP au public américain.

Depuis son arrivée à la tête de la discipline moto, Liberty Media espère reproduire la stratégie qui a permis à la Formule 1 de devenir un phénomène culturel aux États-Unis, notamment grâce au développement commercial, au travail sur l’image de marque et à l’élargissement de son audience.

Le groupe américain avait annoncé en 2024 l’acquisition du MotoGP, avec l’ambition de transformer également la discipline moto en un championnat plus attractif pour les médias et les partenaires internationaux.

Plusieurs signes montrent déjà l’influence croissante de Liberty dans l’environnement MotoGP. L’ancien directeur de l’écurie Haas F1, Gunther Steiner, a notamment participé à un groupe ayant racheté l’équipe Tech3, tandis que Ross Brawn a récemment rejoint le conseil d’administration de Pramac Racing.

Dès l’annonce du rachat du MotoGP, l’idée d’un week-end réunissant les deux championnats avait rapidement émergé. Mais avant d’envisager une véritable épreuve commune, Liberty souhaite avancer progressivement.

Pas de pilotes MotoGP titulaires présents à Austin

Le projet envisagé pour Austin présente toutefois plusieurs contraintes importantes. Le Grand Prix des États-Unis de Formule 1 coïncide en effet avec le Grand Prix d’Australie MotoGP organisé à Phillip Island.

Cette situation signifie qu’aucun pilote MotoGP actuellement engagé dans le championnat ne pourrait participer à la démonstration texane.

Les discussions se poursuivent donc avec les constructeurs afin d’évaluer la faisabilité de l’opération. Plusieurs questions restent encore sans réponse, notamment concernant les coûts logistiques liés au transport du matériel, les marques qui seraient impliquées et les pilotes qui pourraient être présents pour représenter le championnat.

Le calendrier MotoGP rend également l’organisation plus complexe. La manche australienne lance une période de trois courses consécutives avec les Grands Prix de Malaisie et du Qatar.

Or, l’incertitude demeure autour de la manche qatarie en raison du conflit en Iran, qui perturbe déjà plusieurs calendriers internationaux de sports mécaniques. Le Championnat du monde d’endurance de la FIA a récemment annulé ses épreuves prévues au Qatar et à Bahreïn, tandis que la Formule 1 a déplacé son Grand Prix de Bahreïn prévu le 4 octobre vers la Malaisie.

Austin, un choix stratégique pour Liberty

Le Circuit des Amériques apparaît néanmoins comme un lieu idéal pour lancer cette première opération. Le Grand Prix des États-Unis de F1 est l’un des événements les plus fréquentés du calendrier mondial et bénéficie d’une forte popularité auprès du public américain.

À l’inverse, le Grand Prix MotoGP organisé à Austin ces dernières années n’a pas rencontré le même succès populaire, avec une affluence jugée insuffisante par rapport aux ambitions du championnat.

Développer la notoriété du MotoGP aux États-Unis constitue donc une priorité pour Liberty Media depuis son acquisition. Le groupe espère utiliser la puissance marketing de la Formule 1 pour attirer de nouveaux spectateurs vers la compétition moto.

Une démonstration lors du Grand Prix des États-Unis pourrait ainsi représenter un premier symbole fort de cette nouvelle ère, avant peut-être d’imaginer à plus long terme des événements réunissant réellement les deux disciplines.