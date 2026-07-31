Coulthard étrille pilotes et équipes après le fiasco des drapeaux bleus

Le dysfonctionnement du système automatisé des drapeaux bleus lors du Grand Prix de Hongrie continue de faire réagir. Après Toto Wolff et Oscar Piastri, c’est désormais David Coulthard qui pointe du doigt la gestion de la situation, estimant que les pilotes comme les équipes auraient dû être capables de compenser la défaillance de la FIA. L’ancien pilote écossais n’a pas mâché ses mots, qualifiant les réactions observées au Hungaroring de dignes d’un "premier jour d’école" .

Le Grand Prix de Hongrie a été marqué par une panne du système automatisé des drapeaux bleus de la FIA. En conséquence, les commissaires ont dû avertir manuellement les pilotes retardataires à l’aide des postes de commissaires, une situation qui a engendré plusieurs incidents au fil de la course.

Le cas le plus marquant a concerné l’accrochage entre Carlos Sainz et Oscar Piastri. Alors que le pilote McLaren tentait de prendre un tour à la Williams, les deux voitures sont entrées en collision, un incident qui a influencé la course en tête de l’Australien.

Après l’arrivée, Sainz avait estimé qu’il lui avait été "impossible d’éviter" cet accrochage. Pourtant, les images embarquées ont ensuite montré que le pilote Williams avait reçu de nombreux drapeaux bleus sur les panneaus lumineux et que son ingénieur l’avait également averti de l’arrivée de Piastri derrière lui.

Oscar Piastri n’avait d’ailleurs pas caché sa colère après la course, jugeant la situation totalement inacceptable.

"Oui, je savais qu’il y avait des problèmes avec les drapeaux bleus, mais il y avait quand même des drapeaux bleus sur tous les panneaux des commissaires. J’étais juste derrière lui. Je n’arrivais pas à croire ce qui s’est passé. Se faire percuter par une voiture qui prend un tour ne fait jamais partie des choses que l’on s’attend à voir compromettre sa course."

"Je me moque de savoir s’il ne m’a pas vu. Le fait qu’il ne m’ait pas vu, que personne ne l’en ait averti ou qu’il y ait eu un tel manque de vigilance est inacceptable."

Quelques instants après la course, Toto Wolff avait déjà critiqué le travail des ingénieurs des murets des stands, allant jusqu’à les qualifier de "Teletubbies" pour ne pas avoir suffisamment averti leurs pilotes qu’ils allaient se faire prendre un tour.

David Coulthard partage ce constat et estime que les équipes portent une lourde responsabilité dans ce qui s’est produit. Dans le podcast Up to Speed, l’ancien pilote de Formule 1 s’est montré particulièrement sévère.

"Il faut revenir sur cette histoire de drapeaux bleus à Budapest. C’était comme un premier jour d’école ! Et je parle même de maternelle, vu la manière dont les pilotes ont réagi aux drapeaux bleus."

"Certains diront que les données de chronométrage avaient un problème."

"Mais il existe une chose qui s’appelle la conscience de son environnement, ainsi que des ingénieurs qui regardent simplement par-dessus le muret des stands."

Coulthard rappelle qu’à son époque, les ingénieurs observaient constamment ce qui se passait en piste.

"J’avais d’ailleurs fait cette remarque en commentaire : aujourd’hui, très peu d’équipes disposent encore d’un espace sur ce que nous appelions affectueusement le ’prat perch’, le muret où s’installent habituellement les ingénieurs et le directeur d’équipe."

"Dans le cas de Toto Wolff, bien sûr, il est désormais assis dans le garage. Mais, à notre époque, les ingénieurs regardaient par-dessus le muret et avaient une certaine conscience de la position des autres voitures."

Pour Coulthard, une situation de course est bien plus facile à anticiper qu’une séance de qualifications.

"En qualifications, on ne peut jamais prévoir avec certitude quand une voiture va sortir des stands."

"Mais en course, lorsque les voitures tournent à rythme constant, on peut généralement savoir où elles se trouvent. Enfin, pas généralement... on peut le savoir, tout simplement ! Ce qui s’est passé n’était tout simplement pas digne de la F1, autant du côté des pilotes que des équipes."