Ferrari revient sur Mercedes F1, Vasseur veut poursuivre la dynamique

Ferrari continue sa remontée pour rattraper Mercedes F1, alors que l’équipe de Brackley a creusé l’écart dans les deux championnats avec ses six victoires consécutives pour commencer la saison. Mais Fred Vasseur, le directeur de la Scuderia, est confiant en voyant les écarts limités par le manque de fiabilité des W17, ainsi que les progrès effectués par son équipe depuis le début de la saison.

Au moment de commenter la première partie de la saison, il se dit positif quant aux progrès faits depuis le retour en Europe, et rappelle que Ferrari inscrit beaucoup de points depuis la victoire de Lewis Hamilton à Barcelone.

"La première partie de la saison a été, je dirais, probablement en deux étapes" a commenté Vasseur. "La première va jusqu’à l’Espagne, quand Mercedes volait, ils ont marqué quelque chose comme 100 points de plus que nous en quatre ou cinq épreuves."

"Et après l’Espagne, quand nous sommes revenus, nous avons marqué plus de points que Mercedes lors de ces quatre ou cinq courses."

Bien que Ferrari ait régulièrement réduit l’écart de performance avec Mercedes, le Français souligne à nouveau que les problèmes d’exécution sont aussi à revoir, car le rythme pur de la voiture n’est qu’une partie de l’équation.

"Là où nous devons nous améliorer, si je tire une conclusion sur la base actuelle, je dirais l’exécution. Mais l’exécution jusqu’à présent était probablement une bonne chose pour nous depuis le début de la saison."

"Nous savons que nous devons nous améliorer du côté du moteur, et nous le ferons, même si l’inertie sur le moteur est beaucoup plus élevée que sur le châssis. Le plus important serait d’être capable de maintenir le rythme dans le développement."

"McLaren a fait un énorme pas en avant, mais ils n’ont pas exactement la même philosophie, parce qu’ils apportent un gros package. Je pense que le dernier était à Miami ou au Canada. C’est certain, chaque fois qu’ils apportent quelque chose, ils font un énorme pas en avant."

"Mais nous avons une approche différente, en essayant d’apporter des pièces à chaque course. Et nous devons maintenir cette dynamique, car il reste encore 12 courses à disputer, je ne sais pas si c’est 11, 12 ou 10, mais c’est beaucoup. Et nous avons une marge d’amélioration sur le châssis partout, et nous devons maintenir ce rythme."

Ralf Schumacher, consultant de Sky F1 en Allemagne, n’a pas été tendre avec la Scuderia après le dernier Grand Prix.

"Eh bien, c’est en réalité une immense déception, car le vendredi, ils étaient une demi-seconde plus rapides que le reste du plateau, et ils n’ont pas réussi à maintenir cet avantage ni à le consolider," a déclaré l’ancien pilote.

"Tous les autres les ont dépassés de toutes parts. Qui plus est, une fois de plus, qu’on ait une boule de cristal ou non, et peu importe ce qu’a dit Fred Vasseur, ils ont fait rentrer Lewis au mauvais moment avec la VSC, perdant ainsi à nouveau des positions en piste."