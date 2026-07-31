’Personne ne s’intéresse au pilotage’ des F1 : Domenicali pense que seuls les dépassements comptent

Les F1 2026 dépendent énormément de l’énergie disponible dans la batterie pour les dépassements et les tours rapides, et l’on a vu cette donnée jouer drastiquement sur le déroulement des courses. Pourtant, l’affichage entourant les monoplaces, que ce soit en caméra embarquée ou sur le live timing, n’offre aucune information à ce sujet. Une information qui semble cruciale et qui existait depuis l’arrivée du KERS, puis de l’ERS, au début des années 2010.

En début d’année, cette indication était présente, mais après le controversé Grand Prix d’Australie, l’interface a été revue lors des caméras embarquées et des duels, et elle n’apparait plus.

En conséquence, l’action roue contre roue est devenue plus difficile à comprendre, car les téléspectateurs ne parviennent pas vraiment à déterminer quel peut être le décalage d’énergie entre les pilotes. Interrogé à ce sujet et sur le flou que cela entraîne, le PDG de la F1, Stefano Domenicali, est convaincu que c’est une bonne décision.

"Je pense que la vérité est exactement le contraire, parce que personne ne s’intéresse à la façon dont vous pilotez votre voiture" a déclaré l’Italien. "Les gens s’intéressent au fait que vous dépassiez ou non. C’est la grande majorité des gens."

"Je suis d’accord avec vous sur le fait que certaines personnes se concentrent sur cette chose qui est très importante. C’est comme lorsque vous ouvriez le DRS, les gens ne s’intéressaient pas à savoir quel était le point pour dépasser."

L’Italien assure qu’il a eu des retours positifs sur la manière dont les nouveaux fans de Formule 1, systématiquement privilégiés aux anciens aficionados ces dernières années, abordaient le sport, et il révèle que c’est George Lucas, le réalisateur et créateur de la saga Star Wars, qui lui en a fait part.

"J’ai eu une discussion incroyable et intéressante samedi avec George Lucas. Il était en Hongrie et il m’a donné un point de vue incroyable sur la façon dont les nouveaux fans regardent la Formule 1."

"Et je pense qu’il nous a apporté une clarté incroyable pour voir comment nous pouvons vraiment simplifier les choses, parce que les nouveaux fans ne comprennent pas la vérité de ce qui se passe en coulisses. Ils sont fascinés par le fait qu’il y a beaucoup d’action."

"Donc je pense que, sur ce point, il y a définitivement le besoin pour ceux qui sont si concentrés là-dessus d’avoir les bonnes informations. Mais pour la grande majorité des gens, croyez-moi, ils veulent juste voir ce qui se passe sur la piste."

"Ils ne s’intéressent pas à l’angle de l’accélérateur ou au pourcentage de pression sur les freins pour savoir comment vous pouvez dépasser un pilote. Si vous pensez, par exemple au dépassement incroyable de Max [Verstappen] et Lewis [Hamilton] au virage 1 en Hongrie, c’est une œuvre d’art, si je puis dire, que ces gens veulent simplement voir. Et simplement liée à la qualité des pilotes."

La réalité est évidemment plus compliquée que ça, car si les pilotes jouent un rôle toujours important dans la manière de faire des attaques et d’aborder les dépassements, l’énergie est un paramètre devenu crucial, et cela peut enjoliver des dépassements qui étaient, en réalité, l’oeuvre d’un grand écart de puissance.

Mais Domenicali n’est pas d’accord et pense que les fans qui s’intéressent à la construction des dépassements sont désormais une "niche" dans l’audience de la Formule 1.

"En fin de compte, c’est un schéma que le pilote peut avoir sur la façon dont vous pouvez maximiser la performance de votre voiture, peu importe qu’il s’agisse de freinage, d’accélération, de puissance produite par l’électrification ou non."

"C’est ce qui se passe selon moi. Bien sûr, pour une niche de nos fans, ces données sont pertinentes. Et bien sûr, elles sont disponibles. Mais comme je l’ai dit, pour la grande majorité, c’est ce que nous recevons comme information."