La F1 vante son accord avec Apple mais refuse toujours de dévoiler ses audiences

La Formule 1 dresse un bilan très positif de sa première moitié de saison 2026, entre croissance commerciale, progression de son audience mondiale et multiplication des partenariats. Pourtant, un élément majeur de sa stratégie médiatique reste dans le flou : les chiffres d’audience précis de son accord avec Apple, pourtant présenté comme une réussite depuis son lancement.

La Formule 1 veut convaincre que son partenariat avec Apple TV porte déjà ses fruits, mais elle entretient encore le mystère autour des données les plus importantes : combien de personnes regardent réellement les Grands Prix via la plateforme de diffusion américaine ?

Dans son bilan de mi-saison, la discipline affirme que son nouvel accord de diffusion aux États-Unis avec Apple "fournit déjà d’excellents résultats en matière d’audience et d’engagement," sans toutefois communiquer le moindre chiffre concret.

Cette absence tranche avec le reste du rapport, largement construit autour de données détaillées visant à démontrer la bonne santé actuelle de la Formule 1.

La F1 met notamment en avant une progression de ses audiences télévisées traditionnelles dans plusieurs régions importantes.

Au Brésil, le Grand Prix de Grande-Bretagne a attiré une audience record de 18 millions de téléspectateurs grâce aux diffusions sur TV Globo et SportTV3. En Italie, les audiences enregistrées après Silverstone affichent une progression de 27 % par rapport à la même période en 2025.

La Chine représente également un marché en forte croissance, puisque l’audience du Grand Prix organisé à Shanghai a plus que doublé par rapport à l’année précédente.

La Formule 1 souligne également le succès du Grand Prix de Monaco, qui aurait atteint près de 80 millions de téléspectateurs dans le monde selon ses propres chiffres.

Mais lorsqu’il s’agit de son partenariat avec Apple, le championnat reste beaucoup plus vague.

Le rapport précise seulement que l’accord américain lancé cette saison "délivre déjà d’excellents résultats en matière d’audience et d’engagement sur l’ensemble des plateformes" du géant technologique.

La F1 met également en avant la première diffusion simultanée réalisée avec Netflix lors du Grand Prix du Canada, ainsi que la capacité de ce partenariat à attirer un public plus jeune et plus diversifié.

Interrogé sur l’absence de chiffres précis concernant Apple, Stefano Domenicali, le directeur général de la Formule 1, a expliqué que la plateforme disposait de données très positives mais qu’elle restait réticente à les publier.

"Apple, comme vous le savez, confirme que les chiffres sont très, très bons," a déclaré Domenicali.

"Dans leur politique, ils ne sont pas vraiment du genre de ceux en mesure de partager leurs chiffres avec tout le monde."

Le dirigeant italien assure toutefois que la Formule 1 pousse son partenaire à davantage de transparence.

"Je pense que bientôt vous aurez une bonne surprise, car nous les encourageons à le faire," a-t-il ajouté.

Cette situation illustre une difficulté croissante pour les détenteurs de droits sportifs alors que les audiences migrent progressivement de la télévision traditionnelle vers les plateformes de diffusion en ligne.

Contrairement aux chaînes classiques, qui communiquent généralement leurs audiences, les services de streaming conservent souvent un contrôle beaucoup plus strict sur leurs données de fréquentation.

Un enjeu particulièrement important pour la F1, puisque l’accord avec Apple constitue l’un des changements les plus significatifs de sa stratégie médiatique depuis plusieurs années.

Au-delà de la question des audiences Apple, le bilan présenté par la Formule 1 affiche une dynamique commerciale particulièrement positive.

La discipline annonce avoir signé 20 nouveaux partenaires dans le domaine des produits dérivés au cours des six premiers mois de 2026.

Des collaborations avec Disney, Fanatec, Hasbro, DK Books ou encore LEGO ont déjà été annoncées. La collection de cartes à collectionner développée avec Topps se serait notamment écoulée en seulement trois minutes.

La F1 poursuit également son développement dans l’univers de la mode et du lifestyle avec des collaborations premium avec Off Season et Nahmias.

Sur le plan commercial, plusieurs nouveaux accords majeurs ont été conclus durant la première partie de saison avec Standard Chartered, Marsh, Flexjet et Fever.

Parallèlement, les partenariats existants avec Pirelli, Allwyn et Salesforce ont été prolongés.

Une base de fans toujours plus jeune et internationale

Le rapport insiste également sur l’évolution démographique de la communauté Formule 1.

Selon les chiffres communiqués par la discipline, la base mondiale de supporters dépasse désormais les 830 millions de personnes, soit une progression de 64 % depuis 2018, première année complète de gestion de la F1 par Liberty Media.

Les femmes représentent désormais 42 % des fans, et trois quarts des nouveaux supporters. Par ailleurs, 43 % de l’ensemble des fans ont moins de 35 ans.

Ces chiffres confortent l’argument défendu depuis plusieurs années par la Formule 1 : la discipline a réussi à élargir son audience au-delà de son public historique et à attirer de nouvelles opportunités commerciales.

Mais malgré un bilan globalement très positif, une question reste encore sans réponse : l’impact réel de son plus grand changement médiatique récent.

Une suite pour "F1 le film" en préparation ?

Stefano Domenicali a également été interrogé sur la possibilité d’une suite au film F1, qui a largement contribué à renforcer la visibilité du championnat auprès du grand public.

Le dirigeant italien n’a pas confirmé officiellement le projet, mais a lui aussi laissé entendre que des discussions existaient.

"C’est en cours de réflexion," a répondu Domenicali avec un sourire.

"Il faut s’assurer qu’il y ait le bon moment, la bonne histoire, mais l’intention est là. Je vous tiendrai informés si et quand il y aura des informations."