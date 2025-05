Vers des F1 plus rapides dans la voie des stands pour favoriser les arrêts

La FIA s’apprête bien à relever la limite de vitesse dans la voie des stands pour favoriser un plus grand nombre d’arrêts et donc de stratégies.

Nous l’évoquions il y a quelques semaines comme piste de la Formule 1 pour améliorer le spectacle, en plus d’un choix de pneus plus tendres de la part de Pirelli, et l’idée a bien fait son chemin depuis.

En règle générale, la vitesse dans la voie des stands est limitée pendant la course à 80 km/h, voire 60 km/h sur certains circuits étroits comme Melbourne, Monaco, Zandvoort et Singapour.

La FIA évalue la possibilité de repasser à 100 km/h (ou 80 km/h) cette limite et revenir donc à la norme qui existait avant 2014. Selon les circuits, cela permettrait de gagner 5 secondes environ sur le temps d’arrêt, voire jusqu’à 7 secondes sur la longue pitlane de Singapour.

De quoi faire basculer certaines équipes de un à deux arrêts ? Si les pneus deviennent assez tendres pour cela, c’est fort possible selon les équipes, qui estiment que Pirelli ne va toujours pas assez loin à ce niveau.

Interrogé sur cette idée à Miami, Leclerc reste prudent et pense à la sécurité des mécaniciens.

"Je n’en ai jamais entendu parler, mais certainement pas pour toutes les courses, certaines pitlanes sont étroites."

"Je ne pense pas que ce soit judicieux pour toutes les courses. J’ai l’impression que sur certains circuits, cela pourrait fonctionner, mais pour être honnête, je n’y avais même jamais pensé."

"Je vais devoir approfondir le sujet et examiner les implications de tout cela. Mais à première vue, cela peut être pertinent sur certaines courses, oui."