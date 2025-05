Mercedes F1 : Antonelli veut ’partir depuis l’avant’ de la grille à Miami

Andrea Kimi Antonelli est heureux de se rendre pour la première fois en Floride, et de disputer son premier Grand Prix de Miami. Le pilote Mercedes F1 a apprécié l’ambiance dès son arrivée, tant autour du circuit que dans le reste de la mégapole.

"Je pense que ce sera passionnant, ma première fois à Miami, pas seulement sur le circuit mais dans la ville. L’ambiance est très bonne et ce sera très cool, très excitant" a déclaré le jeune pilote italien, qui espère afficher un niveau similaire aux courses précédentes.

"Concernant la voiture, on a été très constants, le rythme de qualifications a été très fort, et j’espère que l’on se battra pour les premières lignes en qualifications. Pour la course, je ne sais pas à quoi m’attendre, on a été en difficulté à Djeddah, mais la dégradation ne semblait pas énorme sur les courses précédentes ici."

Antonelli espère réussir en priorité à se placer en qualifications, ce qui lui permettrait de se placer en vue de la course : "Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on pourra se battre, notre rythme sur un tour semble fort jusqu’ici et j’espère que l’on pourra répéter cela. Si l’on peut partir depuis l’avant, on pourra se battre pour de bonnes positions."