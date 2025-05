Verstappen a atterri à Miami avec une bonne nouvelle à son arrivée

Max Verstappen a quitté l’Europe pour Miami après avoir manqué la « journée presse » précédant la course de Formule 1 de ce week-end en fin de journée hier.

Red Bull a déclaré aux médias que le quadruple champion du monde ne serait pas présent jeudi, sa petite amie Kelly « attendant leur bébé ».

On ignore toujours si le bébé est déjà né ou si Verstappen a juste attendu le dernier moment pour décoller vers Miami. Le Dr Marko avait récemment murmuré que la date prévue pour l’accouchement de Kelly était le 6 mai.

L’avion privé de Verstappen a décollé de Nice (en France), non loin de sa résidence monégasque, à 16 h hier et a atterri vers 20h à Miami.

Il a pu faire une brève rencontre technique de "mise à niveau" avec ses ingénieurs à l’hôtel et a eu une bonne nouvelle à son arrivée : Red Bull a eu le temps de finir la production d’un nouveau plancher pour sa RB21 juste à temps !

Ce plancher était prévu pour Imola et il est possible que Verstappen ne l’utilise que la seule séance d’essais libres s’il n’en est pas satisfait, et au moins pour récolter des données même si cela se révèle délicat lors d’un week-end Sprint.

Il n’y aura qu’un seul exemplaire disponible pour lui, Yuki Tsunoda étant donc privé de cette évolution pour le Grand Prix de Miami.