Vasseur révèle pourquoi Ferrari ne passe pas ses ressources sur 2026

Ferrari apporte un nouveau package ce week-end avec une suspension arrière revue. La Scuderia continue de faire évoluer sa SF-25 sur le plan mécanique, ce qui est bien plus utile en vue de l’année prochaine, comme l’explique Frédéric Vasseur, directeur de l’équipe.

"Nous travaillons sur tous les aspects de la voiture, principalement sur la mécanique, parce que c’est quelque chose que nous pouvons conserver pour essayer d’obtenir de meilleures performances tout au long de la saison" a déclaré Vasseur.

"Ce n’est pas un secret pour nous, ni pour les autres, qu’à un moment donné, il faudra passer sur le programme 2026. Mais nous ne travaillons pas seulement sur les suspensions. Nous essayons de comprendre où nous pouvons améliorer les performances."

Ferrari ne va plus développer de gros package aérodynamique cette année, et le Français explique pourquoi : "Nous avons une nouvelle réglementation pour l’aileron avant en Espagne, en ce sens que nous sommes tous obligés de développer un nouvel aileron avant pour l’Espagne en raison de la directive technique de la FIA relative aux ailerons flexibles."

"Mais pour tous les autres composants aérodynamiques de la voiture, si vous développez un nouveau plancher ou un nouvel aileron arrière, vous ne pourrez pas le conserver pour 2026. Les règlements sont complètement différents. Les ailerons arrière sont différents. La régulation du flux est complètement différente."

"Cela signifie que si vous apportez une mise à jour aérodynamique, vous ne le ferez que pour les huit dernières courses. C’est un peu différent du côté mécanique, parce que si vous travaillez sur les composants mécaniques, vous pouvez le reporter sur l’année prochaine."

Vasseur tempère toutefois et explique pourquoi il refuse de passer toutes les ressources de l’équipe sur 2026 pour ne pas démotiver l’équipe de course sur les circuits : "Ce serait une erreur. Je pense que si vous voulez vous améliorer, vous devez rester compétitifs et vous devez rester dans le combat."

"Ce n’est que lorsque vous vous battez pour quelque chose que vous faites attention aux détails, que vous êtes dans cet état d’esprit de compétition. Je ne peux pas imaginer qu’un groupe de 1000 personnes puisse garder la même motivation si vous abandonnez quelque chose, parce que vous n’avez pas la pression du résultat de la semaine prochaine ou de la session suivante."

"Je veux que tout le monde soit sous pression aujourd’hui. Maintenant, 2026, c’est une autre histoire pour le groupe de personnes qui travaillent sur 2026, mais pour les gars qui sont en course, nous devons continuer comme ça."