Lawson a ’beaucoup appris’ en ’surmontant’ sa rétrogradation chez Racing Bulls

Fin 2024, alors que Sergio Pérez traversait une période difficile, coïncidant avec un recul de Red Bull en performance, l’écurie a choisi d’effectuer un changement radical en promouvant Liam Lawson à la place de Yuki Tsunoda, pourtant plus expérimenté.

Lawson avait montré des qualités indéniables mais manquait encore d’expérience. En effet, il n’avait disputé que 11 Grands Prix en deux ans au moment de son appel. Red Bull ne lui a laissé que deux courses aux côtés de Max Verstappen avant de revenir sur sa décision. Renvoyé chez Racing Bulls, Lawson reconnaît n’avoir eu que peu d’opportunités pour analyser la situation.

"C’était une année très chargée, très mouvementée, clairement pas ce qu’on avait prévu" confie Lawson à Racer. "Il y a eu énormément de courses, tout est allé très vite. Honnêtement, je dirais que je n’ai même pas encore vraiment pris le temps de réfléchir à tout ce qui s’est passé cette année."

"Peut-être que je le ferai pendant la pause, ou peut-être plus tard, je ne sais pas. J’y pense parfois, à ce qui aurait pu être différent, mais j’essaie de ne pas trop y réfléchir et de me concentrer sur la voiture que je conduis maintenant, et de tout en tirer."

Malgré tout, Red Bull lui a permis de se relancer dans de bonnes conditions et Racing Bulls a fait en sorte de l’accueillir chaleureusement à son retour. Lawson explique que son réintégration s’est faite sans heurt et lui a permis de rebondir.

"Je n’étais pas parti très longtemps donc ça n’a pas été un grand changement. Il fallait juste s’habituer à une voiture différente de celle que je m’étais préparé à piloter toute la saison. Heureusement, comme je n’ai fait que deux courses dans l’autre voiture, l’adaptation n’a pas été trop difficile. "

"Et puis ce sont les mêmes personnes avec lesquelles je travaille depuis des années. En tant que réserviste, je passais aussi beaucoup de temps chez Red Bull, donc j’ai une bonne relation avec les deux équipes. Finalement, c’est juste une question de voiture, et je fais tout pour la piloter aussi vite que possible."

Si Lawson avait jusque-là affirmé que son moral était resté intact, il admet désormais que le changement précipité d’écurie l’a ébranlé. Mais à 23 ans, il voit aussi cette expérience comme un apprentissage bénéfique pour sa carrière.

"En fin de compte, chaque fois qu’on surmonte quelque chose, un obstacle, on progresse. Ces deux dernières années, et surtout cette saison, ont été les plus difficiles pour moi. Mais en tant que pilote, j’ai beaucoup appris, et ça aide toujours pour la suite."

"Il faut garder en tête qu’on est sur son propre chemin. Mon but, c’est de construire mon avenir, et tout ce que je vis m’y aide. C’est important d’avoir ces bons résultats, mais ce qui compte le plus, c’est d’en avoir régulièrement. C’est super d’avoir eu quelques bonnes courses, mais l’objectif, c’est la constance. C’est crucial pour nous."

La performance de Lawson est d’autant plus solide qu’elle a été obtenue sur des circuits qu’il ne connaissait pas en Formule 1 car il avait surtout roulé en fin de saison. Après la pause estivale, Bakou sera le seul tracé inédit pour lui en Grand Prix. Il espère que son expérience récente pourra l’aider à maintenir sa dynamique.

"Je vois des articles qui disent que c’est ma saison de rookie, d’autres que ce ne l’est pas. Mais au final, c’est évidemment ma première saison complète, et aujourd’hui en F1, vu à quel point c’est serré, il est très difficile de sortir un bon week-end."

"Il faut que tout soit parfait. La moindre erreur coûte cher, que ce soit côté pilote ou équipe. La F1 est extrêmement compétitive en ce moment. C’est à peine un demi-dixième qui sépare tout le monde en Q1. À Spa, un tour dure près de deux minutes, et il y avait un écart de seulement un dixième et demi entre la cinquième et la neuvième places. C’est dingue."

"J’ai hâte d’entamer la deuxième moitié de saison. La première a été très difficile, mais les choses se passent bien maintenant. La voiture est très rapide, et on va aller sur des circuits que j’aime, des endroits excitants, où j’espère garder cette dynamique. C’est clairement l’objectif."