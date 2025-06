Vasseur : Ferrari a ’lamentablement échoué’ au GP du Canada

Frédéric Vasseur estime que Ferrari peut s’inspirer de Mercedes après avoir concédé que son équipe avait « lamentablement échoué » à optimiser sa monoplace au Grand Prix de F1 du Canada.

Ferrari a connu un autre week-end en demi-teinte à Montréal, Charles Leclerc et Lewis Hamilton n’ayant pas réussi à se battre pour la pole position (le Monégasque commettant une erreur au plus mauvais moment) et terminant respectivement cinquième et sixième.

Les deux pilotes n’ont pas réussi à égaler le rythme des Mercedes, des McLaren et de la Red Bull de Max Verstappen lors de la course de 70 tours de dimanche, tandis que les difficultés du septuple champion du monde Hamilton ont été exacerbées par les dommages causés par sa collision avec une marmotte.

Vasseur a concédé que Ferrari avait peut-être raté une occasion en ne se qualifiant pas avec les pneus mediums, plus réguliers, ce que le poleman George Russell et le deuxième Max Verstappen ont fait avec succès.

"L’enjeu principal est d’abord de bien utiliser les pneus, de bien les comprendre et de choisir les bons pour les qualifications."

"L’exercice est assez difficile. Je pense que Max et Mercedes ont fait un meilleur travail ce week-end que McLaren et nous, mais cela dépend aussi du choix des pneus, probablement dès le début du week-end. Et il faut s’y engager dès le vendredi matin, quasiment."

"La bonne utilisation des pneus génère plus de performance que l’écart entre les voitures. C’était vrai ce week-end, c’était vrai à Monaco, c’était vrai à Imola. Nous devons faire mieux."

"Nous avons réussi à être devant à Monaco. Nous avons réussi à être devant dès la première partie du tour de qualification au Canada. Mais si nous voulons partir des premières lignes, nous devons réaliser un week-end très fluide."

"Et c’est là que nous avons échoué lamentablement au Canada."