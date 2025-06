Red Bull remet en question ’la régularité’ de la FIA concernant les sanctions

Christian Horner a émis de nouveau un sérieux doute sur la constance des commissaires en F1 suite à la lourde pénalité infligée à Yuki Tsunoda lors du Grand Prix du Canada.

Pour avoir dépassé Oscar Piastri, voiture au ralenti, sous drapeau rouge lors des EL3, Tsunoda a écopé d’une rétrogradation de 10 places sur la grille et de deux points de pénalité sur sa superlicence.

Au lieu de partir 11e lors de ses qualifications, il a rétrogradé à la dernière place, soit 18e sur la grille, Liam Lawson et Pierre Gasly s’élançant des stands.

Tsunoda a réussi à remonter à la 12e place, mais n’a pas marqué de points. Horner a remis en question l’ampleur de la pénalité infligée, d’autant plus que sept pilotes ont fait l’objet d’une enquête après la course pour dépassement lors du tour d’honneur, alors que la course était encore techniquement sous voiture de sécurité.

"Yuki a été sanctionné samedi pour un dépassement, puis plusieurs voitures ont dépassé alors que des commissaires étaient présents en piste après la course," note Horner.

"On pouvait donc s’attendre à une certaine régularité dans la décision. C’est évidemment un sujet que nous demanderons à la FIA d’éclaircir."

Il convient de souligner que Tsunoda a bel et bien dépassé Piastri sous drapeau rouge lors des EL3 à 171 km/h. Alors que les sept pilotes concernés en course ont tous reçu des avertissements de la FIA, sans aucune pénalité.

Horner ne voulait donc pas accabler Tsunoda après sa prestation au Canada.

"J’ai trouvé qu’il avait fait du bon travail, et on voit combien les dépassements sont difficiles là-bas. Il en a réussi un bon paquet. J’ai donc pensé après la course que Yuki devrait en tirer confiance."

"S’il avait pris le départ à sa position habituelle sur la grille, là où il s’est qualifié, il aurait marqué des points."

Quant à ses difficultés avec la RB21, elles devraient s’amenuiser avec le temps selon lui.

"Il doit essayer d’éviter ce que d’autres pilotes ont fait et d’adopter les réglages de Max, de suivre sa propre voie et de travailler sur ce qui correspond à son style et à ses besoins, et je pense qu’il a fait des progrès de ce côté. Il trouve sa voie et de la compétitivité."