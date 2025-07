Vasseur devrait bien faire son retour à Silverstone

Une source proche de Ferrari s’attend à un retour en bord de piste de Frédéric Vasseur ce week-end à Silverstone.

Alors que les spéculations allaient bon train sur son avenir en rouge, le Français de 57 ans a soudainement disparu du paddock autrichien dimanche, pour des « raisons personnelles ».

On ne sait rien d’autre sur la nature de l’urgence de Vasseur, mais le célèbre journaliste italien Leo Turrini lui adresse ses « meilleurs vœux ».

"On le verra sur le muret des stands à Silverstone," a-t-il écrit dans sa chronique pour Quotidiano, démentant ainsi la rumeur propagée par la Gazzetta dello Sport dimanche en Autriche

Certains journalistes italiens pensent en effet que Ferrari est sur le point de le remplacer par Antonello Coletta, en charge de l’équipe en WEC, une équipe à succès, pour 2026 et au-delà. Vasseur a été remplacé en Autriche par son adjoint Jérôme d’Ambrosio, ancien pilote de F1.

Ferrari est peut-être deuxième au classement général des constructeurs derrière McLaren, mais toutes les autres équipes de pointe, y compris Red Bull et Mercedes, ont remporté des courses en 2025, contrairement à Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

"Il faut prendre les week-ends un par un," a insisté d’Ambrosio.

"Notre mission est d’être meilleurs demain qu’aujourd’hui. L’écart avec McLaren était important (en Autriche), mais nous avons vu cette saison qu’il se creuse ou se résorbe rapidement. Surtout avec Mercedes, qui a dominé au Canada et qui est en difficulté actuellement. Nous devons améliorer nos performances là où nous le pouvons et nous verrons bien le résultat final."

Cependant, il ne fait aucun doute que, comme la plupart des autres équipes de pointe, le programme de développement en cours de saison de Ferrari pour 2025 touche à sa fin. D’Ambrosio n’a pas commenté la véracité des rumeurs concernant l’arrivée prochaine d’une nouvelle configuration de suspension arrière.

"Je ne dévoilerai évidemment pas nos plans pour les six prochains mois. Mais nous sommes à un stade où nous devons réfléchir au compromis entre 2025 et 2026. 2026 sera un changement majeur, mais il y a aussi 2025 et nous voulons progresser encore davantage."