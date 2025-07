Présentation et horaires du GP de Grande-Bretagne 2025 de F1

Avec le Grand Prix de Grande-Bretagne, la F1 va conclure la première moitié de sa saison 2025. Douzième manche du championnat sur 24, elle marque également l’arrivée de nombreuses évolutions sur les voitures.

Sur l’incroyable circuit de Silverstone, qui est connu pour son exigence technique en matière de pilotage et de réglages, les pilotes et les équipes vont rapidement devoir se mettre dans le bain.

Pour de nombreux teams, cette course est celle à domicile, l’exemple le plus évident étant Aston Martin, dont l’usine est située en face de la route. Seules Ferrari et Sauber n’ont pas de bases en Angleterre actives pour le moment mais l’équipe suisse vient d’annoncer la sienne alors que l’italienne y réfléchit.

Le tracé

Silverstone figure parmi les circuits légendaires du calendrier de la F1. D’une longueur de 5891 mètres, le tour est rapide, rythmé et très physique. La voiture doit être bien équilibrée pour négocier les longues lignes droites et les changements rapides de direction que les pilotes affrontent en une minute et demie environ.

Virage 1 – Un droite négocié à plus de 280 km/h conditionnant le gauche rapide en amont du virage 3, une courbe serrée assez lente.

Virage 4 – Le virage 4 débouche sur le 5, un crochet s’ouvrant sur Wellington Straight. Celle-ci offre de belles occasions de dépassement avec le DRS.

Virage 7 – Minimiser le sous-virage à Luffield est essentiel pour avaler le plus rapidement la ligne droite menant à Copse puis la séquence entre Becketts et Stowe.

Virage 9 – Véritable défi pour les nerfs, Copse s’aborde presque en pleine accélération. De quoi en faire l’un des virages les plus redoutables de la saison, et le théâtre de l’accident entre Hamilton et Verstappen en 2021.

Virage 14 – Un bon équilibre de la monoplace est primordial dans l’enchaînement de Becketts. L’entrée s’effectue à plus de 300 km/h avant de soulager l’accélérateur dans la série de virages.

Virage 16 – À près de 100 km/h, Vale est une des courbes les plus lentes du tracé avant le droit final de Club débouchant sur la ligne droite des stands.

Forces en présence

On s’attend évidemment à un nouveau week-end très solide de McLaren, dans des conditions qui pourraient être très variables. La MCL39 est taillée pour la diversité de virages de Silverstone et pour les variations de température.

Mais Ferrari amène un nouveau package, du moins en théorie, ce qui pourrait rapprocher la Scuderia de McLaren. Mercedes aura à cœur de réitérer son succès de l’an dernier, tandis que Red Bull voudra limiter l’hémorragie de points.

Dans le peloton, bien malins seront ceux qui pourront déterminer qui d’Aston Martin, Haas, Racing Bulls, Sauber ou Willliams sera la cinquième force du plateau. Alpine n’est pas totalement exclue de cette équation, mais elle en était loin lors des dernières courses.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Piastri, 2. Norris, 3. Hamilton

— Emmanuel : 1. Norris, 2. Hamilton, 3. Piastri

— Alexandre : 1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc

Les horaires du Grand Prix de Grande-Bretagne

Avec une heure de décalage, la course est une heure plus tard que sur notre fuseau horaire. Pour le reste, la FIA a gardé des horaires que l’on applique en Europe.

- Vendredi 4 juillet

13h30-14h30 : Essais Libres 1

17h00-18h00 : Essais Libres 2

- Samedi 5 juillet

12h30-13h30 : Essais Libres 3

16h00-17h00 : Qualifications

- Dimanche 6 juillet

16h00-18h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix de Grande-Bretagne