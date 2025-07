La clause de sortie de Verstappen pourrait déjà être activée !

Max Verstappen pourrait bientôt être libre de résilier son contrat à long terme avec Red Bull.

À ce jour, la rumeur court que seule une descente à la 4e place du classement des pilotes d’ici fin juillet déclencherait la clause de sortie liée aux performances, souvent évoquée.

Mais son compatriote néerlandais et ancien pilote Red Bull, Robert Doornbos, qui connaît bien le quadruple champion du monde, a des informations bien différentes.

"Il doit être dans le top 2 du championnat à mi-saison. Ce n’est plus le cas actuellement."

"Croyez-moi, cette clause de sortie est désormais activable et peut-être même activée si le rapprochement avec Mercedes F1 se confirme ce mois-ci."

Cela explique en grande partie la soudaine résurgence des rumeurs liant Verstappen à un transfert chez Mercedes pour 2026.

Jos Verstappen, membre de l’équipe de direction de son fils, s’est heurté violemment au directeur de l’équipe, Christian Horner, l’an dernier. L’influence manifeste du camp Verstappen sur l’équipe pourrait aussi pousser à l’éviction ou à la perte de pouvoir de Horner.

Nombreux sont ceux qui pensent qu’un départ effectif de Verstappen mettrait Red Bull en grande difficulté... à commencer par Jos lui-même.

"D’autres équipes progressent. Ferrari a apporté de bonnes améliorations. Nous savons que McLaren est toujours aux avant-postes, et Mercedes se situe quelque part entre les deux."

"Ka mise à niveau de Red Bull pour l’Autriche n’a pas fait une grande différence. On l’a vu avec (Yuki) Tsunoda : il n’a même pas atteint la Q2."

"La vitesse est nulle. Ça ne va tout simplement pas assez bien. Si Max n’était pas là, ce serait la catastrophe."

Au milieu des rumeurs en Autriche, Max n’a notamment pas voulu explicitement confirmer qu’il serait toujours chez Red Bull en 2026.

"Le champion du monde commence à se lasser du bingo hebdomadaire des excuses," affirme le journal De Telegraaf, bien renseigné.

"Ce n’est pas pour rien que Verstappen n’a pas encore déclaré qu’il piloterait définitivement pour Red Bull la saison prochaine."

Interrogé sur son avenir le week-end dernier, Verstappen a déclaré : "Je n’ai pas grand-chose à dire à ce sujet."

"Plus j’en dirai, plus on en parlera. Vous pouvez interpréter cela comme vous le souhaitez. Je préfère ne pas en dire plus."

"Je veux juste faire mon truc et ne mettre personne sous pression. Je veux juste faire de mon mieux. Ensuite, je rentrerai chez moi et je m’occuperai d’autres choses qui m’intéressent, puis je participerai à la prochaine course."

"Ce n’est pas que je réfléchisse beaucoup plus maintenant que l’année dernière ou les années précédentes. Je suis juste très détendu. Ce que les gens disent ici ne m’intéresse pas tant que ça."

"Je décide de mon propre avenir."

Horner estime que les nouvelles spéculations concernant Verstappen sont alimentées par Mercedes et George Russell. Certains soupçonnent même que Russell a déjà obtenu discrètement une prolongation de contrat.

"George n’explore pas le marché suffisamment intensément," soupçonne Horner. "S’il était vraiment inquiet pour sa place, il regarderait ailleurs."

"Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Nous savons où en est Max et quel est son contrat. Le reste n’est que rumeurs, qui ne viennent pas de Max."

Le Dr Helmut Marko insiste sur le fait que le projet interne Red Bull-Ford est sur la bonne voie et que 2026 n’est pas si inquiétant.

"Nous ne pouvons pas le lui prouver, mais personne ne le peut."

Cependant, Marko ne cache pas que beaucoup de discussions se déroulent en coulisses.

"Tout le monde parle à tout le monde," a admis l’Autrichien de 82 ans lorsqu’on lui a demandé si Verstappen discutait bien avec Mercedes.

"Comme chacun le sait, Max a un contrat avec nous jusqu’en 2028. Pour le garder heureux et fidèle à notre équipe, nous devons lui offrir une voiture compétitive. Ce n’est pas encore tout à fait le cas, mais nous nous en rapprochons."

"S’il sent qu’il peut gagner avec nous, il restera."