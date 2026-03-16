Krack assure qu’Aston Martin F1 progresse mais admet que ’ce n’est pas flagrant’

Aston Martin F1 a connu un week-end moins cauchemardesque en Chine que la semaine précédente à Melbourne, mais le bilan est loin d’être reluisant malgré tout. Si la fiabilité a été moins un problème, le circuit de Shanghai a prouvé que le principal problème de l’équipe n’est pas résolu.

En effet, les vibrations du moteur Honda sont toujours très importantes, et elles ont fait casser la batterie de Lance Stroll. Pire, Fernando Alonso a commencé à perdre les sensations dans ses mains et ses pieds, comme l’explique Mike Krack, responsable des opérations en piste.

"Fernando commençait à perdre toute sensation dans ses mains et ses pieds à cause des vibrations. Sans cela, il aurait pu continuer. Mais c’était trop désagréable. Je pense que c’est une nouvelle leçon à tirer" a expliqué le Luxembourgeois.

"Ce week-end, nous avons fait 19 tours en Sprint, et évidemment, on a toujours des pauses entre les séances. En faire 56, c’était trop. Il me semble que Fernando a aussi dit que si on se bat pour la victoire, il est possible de continuer à piloter."

"Nous n’étions pas en cette position à ce moment-là, donc la décision a été assez facile à prendre. Vous allez sans doute rire si je dis que nous avons progressé, car en course, les progrès n’étaient pas flagrants. Mais nous n’avons jamais bouclé autant de tours."

"Côté énergie, c’est un point que toutes les équipes pourront confirmer : on découvre de nouvelles choses en roulant seul, mais aussi en roulant avec les autres. Nous l’avons constaté lors du sprint final, voitures groupées, au premier tour après le redémarrage suite à un arrêt au stand. On apprend énormément de choses."

"Et puis, pour être honnête, on découvre des bugs. On rencontre des problèmes et on se demande : pourquoi cela se produit-il maintenant ? On analyse la situation et on finit par comprendre que c’est tel réglage ou telle partie du règlement qui a provoqué ce phénomène. On le sait pour la prochaine fois."

"De ce point de vue, il est important de rouler, d’accumuler des connaissances, et pas seulement en termes d’énergie. Nous avons aussi une nouvelle génération de pneus qui se comporte différemment. Si vous restez au garage, vous ne découvrirez jamais tout cela."

Shintaro Orihara, directeur des opérations en piste de Honda F1, a fait le bilan de ce deuxième week-end officiel de collaboration avec Aston Martin, et il essaie forcément de voir le verre à moitié plein.

"Nous ne pouvons pas nous satisfaire du double abandon lors du Grand Prix de Chine. Cependant, si l’on se concentre sur les points positifs, nous avons parcouru plus de kilomètres qu’à Melbourne, ce qui est encourageant" a-t-il noté, assurant que les vibrations sont de plus en plus contrôlées.

"Nous avons également amélioré la fiabilité de nos voitures tout au long du week-end d’essais, mais cela ne suffit pas encore pour boucler une course complète. Nous avons amélioré la gestion des vibrations au niveau des systèmes, mais cela reste un problème pour le confort du pilote. C’est un point crucial à régler en vue de la prochaine course au Japon."

"Concernant l’abandon de Lance, nous enquêtons actuellement sur les causes profondes et poursuivons notre collaboration avec HRC à Sakura et Aston Martin afin de comprendre ce qui s’est passé au neuvième tour."

"La réglementation 2026 est loin d’être simple, comme le montre le nombre d’abandons et de non-départs. Nous savons que cela n’excuse en rien notre manque de fiabilité et de performance, et nous nous efforcerons de nous améliorer. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous, et c’est notre priorité actuelle."

Pedro de la Rosa, ambassadeur de l’équipe, a reconnu que l’annulation des Grands Prix à Bahreïn et Djeddah était négative pour les perspectives de progrès du team : "Ce n’est pas forcément bon. Nous manquerons cruellement de tours de piste et d’activité sur circuit."

"Certes, l’absence de compétition nous prive de la visibilité médiatique, mais nous ne pouvons pas tester nos solutions chaque week-end. Le travail sera à son comble au Japon pour Honda, mais cela aurait été le cas même si nous avions disputé ces courses. Et puis, le reste continuera d’évoluer comme d’habitude."