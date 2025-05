Vainqueur à Miami, Piastri loue McLaren : ’on était les plus lents il y a deux ans ici’

Oscar Piastri continue son impressionnante série avec sa quatrième victoire de la saison au Grand Prix de Miami. Le pilote McLaren F1 est invaincu depuis trois courses, et il a désormais 16 points d’avance sur Lando Norris, qui a complété le doublé pour l’équipe de Woking en Floride.

Le vainqueur du jour est le premier pilote à remporter trois courses consécutives pour McLaren depuis... Mika Häkkinen ! La dernière série similaire comprenait le dernier Grand Prix de 1997 et les deux premiers de 1998.

"J’ai gagné la course, hier était difficile, le Sprint était ce qu’il était et la qualification était une de mes séances les plus difficiles de la saison. Gagner le dimanche est un résultat impressionnant" se félicite Piastri, qui a été aux prises avec Max Verstappen et a évité une défense douteuse du Néerlandais avant de creuser l’écart.

"Le premier virage de la course a été confus et m’a aidé, ensuite, j’étais assez attentif pour éviter Max dans le virage 1 et de là, je savais qu’on avait un bon rythme, car la voiture était incroyable aujourd’hui."

"Le premier relais était très solide, mais en pneus durs j’avais un peu de difficulté, donc c’était bien que j’ai réussi à creuser cet écart dans le premier relais. Les choses sont revenues en ordre après et j’ai pu contrôler la course."

L’Australien rappelle que McLaren était la plus mauvaise équipe sur le même circuit en 2023, et il salue le travail effectué par son équipe dans cet intervalle pour produire la voiture la plus rapide en rythme de course.

"C’est incroyable, le travail qui a été fait. Il y a deux ans ici à Miami, on était les plus lents et on avait pris deux tours de retard. Aujourd’hui, on a 25 secondes d’avance sur le troisième, c’est un résultat incroyable et c’est le travail de tout le monde à l’usine et sur le circuit."

Lando Norris s’est agacé d’avoir subi de nouveau les errements de Verstappen, qui l’a envoyé au large au deuxième virage après avoir raté le premier, ce qui l’a renvoyé en sixième position au premier tour.

"Ce n’est jamais le meilleur ressenti mais l’équipe a fait un travail incroyable donc je ne peux pas me plaindre. On a fait un bon travail aux stands et on avait un bon rythme. On était seuls, Oscar a été très bon, Max s’est battu comme toujours et j’en ai payé le prix mais c’est comme ça" déplore le Britannique.

Interrogé sur le fait qu’il ait été emmené plusieurs fois hors piste par Verstappen, et notamment au départ, Norris s’agace des critiques incessantes à son égard, mais aussi des tactiques du quadruple champion du monde.

"Que puis-je dire ? Si je n’attaque pas, les gens se plaignent, si j’attaque les gens se plaignent. Je ne peux pas gagner. Mais c’est toujours comme ça avec Max, soit on ne passe pas, soit on se crashe. J’en ai payé le prix aujourd’hui mais je suis content d’être deuxième."