Russell est ’resté calme’ pour aller chercher la troisième place

Malgré un début de week-end difficile et une qualification décevante, George Russell a profité d’un début de course solide et d’un bon timing de voiture de sécurité virtuelle pour signer un nouveau podium. Le pilote Mercedes F1 revient près de Max Verstappen au championnat

"Je suis très heureux d’être troisième car j’avais des difficultés tout le week-end, j’étais en retrait mais quand ça a compté j’ai pu en profiter, et les McLaren étaient loin devant" a déclaré le Britannique après la course.

Profitant de la voiture de sécurité virtuelle pour effectuer son seul arrêt de la course, il a dépassé Verstappen et a ensuite résisté à la Red Bull. Russell s’amuse d’avoir percuté Lando Norris lors de la parade des pilotes en voitures Lego ce matin.

"Je suis resté calme, j’étais bien dans la voiture pour le garder derrière moi. Lando est agacé contre moi car on a eu un accident de voitures de Lego et je l’ai blessé à la jambe, donc je ne sais pas s’il va se plaindre !"

"Mais sans aucun doute la course de ce matin, la course de Lego, était plus fun. C’était génial aussi !"