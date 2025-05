Piastri et Norris sont venus à bout de Verstappen et signent le doublé à Miami

Après un long week-end au format Sprint, c’est l’heure du dénouement de ce Grand Prix de Miami, avec le point culminant qu’est la course. Les pilotes vont se lancer pour un peu plus de 300 kilomètres de compétition et de tension, au terme desquels nous connaîtrons le vainqueur de la sixième course de cette saison 2025 de F1.

Max Verstappen a signé la pole position, sa troisième de la saison, pour 65 millièmes de seconde devant Lando Norris. Andrea Kimi Antonelli, poleman lors du Sprint, est en deuxième ligne au départ aux côtés d’Oscar Piastri, quatrième des qualifs.

George Russell et Carlos Sainz partagent la troisième ligne, devant la deuxième Williams d’Alex Albon, qui devance la Ferrari de Charles Leclerc. Esteban Ocon et Yuki Tsunoda sont en cinquième ligne sur la grille. Isack Hadjar est 11e, juste devant la deuxième Ferrari de Lewis Hamilton.

Gabriel Bortoleto a signé une très belle qualification avec la 13e position, ce qui est la deuxième meilleure qualif de Sauber cette année. Alors qu’il semble voué à perdre sa place chez Alpine, Jack Doohan a signé un 14e temps très solide.

Liam Lawson a placé la deuxième Racing Bulls en 15e position, devant la Sauber de Nico Hülkenberg. Aston Martin a connu une qualif catastrophique avec une double élimination en Q1, et Fernando Alonso est 17e, tandis que Lance Stroll est 19e. Le duo encadre Pierre Gasly et devance Oliver Bearman, dernier sur la grille avec sa Haas.

Les orages qui ont frappé le 305 (code postal de Miami) hier sont attendus de nouveau ce dimanche, et la course pourrait être perturbée par les intempéries. De quoi donner un intérêt supplémentaire à une course déjà difficile en matière de gestion de pneus et sur le plan du tracé, qui est plutôt technique.

21h15 : La FIA a annoncé plusieurs mesures décidées en lien avec les autorités de Miami Gardens dans le cas où les orages viendraient frapper le Hard Rock Stadium et ses alentours. Aux USA, l’orage interrompt toutes les activités, et la F1 ne va pas faire exception si c’est le cas.

21h19 : Pierre Gasly s’élancera finalement des stands car Alpine a modifié la suspension de son A525. Lance Stroll et Oliver Bearman gagnent une place sur la grille.

21h24 : La plupart du comté de Miami-Dade est sous alerte pour les orages, mais pas encore le circuit. En revanche, des averses de pluie sont prévues pendant la course.

21h32 : Le ciel s’assombrit tout autour du circuit, mais le soleil baigne encore le Miami International Autodrome. La météo est plus qu’incertaine pour la course !

21h41 : Les averses tournent autour du circuit mais leur trajectoire les fait pour le moment passer à côté du lieu de la course. Néanmoins, la FIA a émis un risque de pluie de 40 %.

21h45 : La température de l’air est de 27 degrés, mais celle de l’asphalte culmine encore à 44 degrés. De quoi voir venir en cas d’averse légère avant de changer les pneus.

21h47 : Interrogé sur la grille, le PDG de McLaren, Zak Brown, est stressé pour le départ : "Les choses peuvent bien se passer, mais tout peut aller très mal". L’Américain a aussi parlé de ce que doit faire Norris au départ : "Il doit tenter d’y aller s’il a la place, mais il doit être prudent aussi, il a une bonne voiture."

21h53 : On apprend avec tristesse le décès de Jochen Mass, qui a disputé 105 Grands Prix de F1 entre 1973 et 1982, avec une victoire à Montjuic en 1975.

21h55 : La température de piste est de 40 degrés, mais les averses passent pour l’instant autour du circuit, et le risque de pluie descend à 30 %.

22h00 : Russell, Hamilton, Lawson, Hülkenberg, Alonso, Bearman et Gasly sont en pneus durs, les autres en mediums.

Départ : C’est parti ! Très bon départ de Verstappen qui prend la tête mais se rate au premier virage ! Il tasse Norris et garde la tête en mettant la McLaren hors de la piste.

Tour 1 : Norris perd une place au profit d’Antonelli, puis se fait passer par Piastri, Russell et Albon. Lawson et Doohan se sont accrochés, et la voiture de sécurité virtuelle est déployée.

Tour 2 : Verstappen a 1"5 d’avance sur Antonelli, et Piastri est à 1"4 de l’Italien. Russell est quatrième dans le sillage de la McLaren. Norris se plaint d’avoir été forcé à passer hors piste, et Doohan est à l’arrêt sur la piste.

Tour 3 : Le replay montre que Verstappen s’est raté et a fait un gros écart devant Norris, mais la direction de course ne semble rien avoir à dire. Doohan a percuté Lawson et l’a envoyé en tête-à-queue.

Tour 4 : Verstappen a 1"3 d’avance sur Antonelli et la voiture de sécurité virtuelle est enlevée ! Derrière, les pilotes sont en file indienne. Piastri dépasse Antonelli !

Tour 5 : Piastri signe le meilleur tour en 1’31"920, et il revient à 1 seconde de Verstappen. L’incident entre Verstappen et Norris semble être passé totalement au travers du jugement des commissaires.

Tour 6 : Norris et Sainz ont passé Albon, et Norris revient à 4 dixièmes de Russell. La pluie pourrait arriver d’ici 20 tours, et Aston Martin prédit "une grosse" averse si elle touche le circuit. L’incident entre Verstappen et Norris est finalement noté par la direction de course ! Celui entre Doohan et Lawson est classé sans suite.

Tour 7 : L’écart entre Verstappen et Piastri est de 1"3, et Antonelli est à 2"3. Norris a passé Russell et pointe quatrième. La direction de course dit qu’il n’y aura pas de suites pour l’incident entre Verstappen et Norris.

Tour 8 : Piastri est revenu à moins d’une seconde de Verstapen, et Norris en a fait de même derrière Antonelli. Russell est toujours cinquième devant Sainz et Albon, puis Leclerc, Tsunoda et Ocon pour le top 10.

Tour 9 : La pluie devrait finalement arriver au tour 14, et toucher le circuit par les virages 7 et 17 en premier lieu, avant de venir sur toute la piste ! Norris dépasse Antonelli pour la troisième place. Alonso a fait un tête-à-queue.

Tour 10 : Piastri est à moins d’une demi-seconde de Verstappen malgré un meilleur premier secteur de ce dernier. Verstappen se décale dans une zone de freinage, ce qui est totalement interdit.

Tour 11 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’31"901, et il revient à moins de 4 secondes de Piastri. Ce dernier est toujours dans le sillage de Verstappen.

Tour 12 : Norris signe encore le meilleur temps en 1’31"700, et il revient à 2"5 de Piastri qui est encore en train d’attaquer Verstappen. Gianpiero Lambiase, son ingénieur, lui conseille de bloquer la trajectoire intérieure pour que Piastri ne passe pas.

Tour 13 : Piastri est toujours à une demi-seconde de Verstappen, qui se plaint d’une voiture glissante. Norris est revenu à 2"1 et a repoussé Antonelli à 4"8. L’Italien a toujours 1"7 de marge sur Russell. Sainz est à 2"2 et Albon est dans le sillage de son équipier. Leclerc est aussi dans l’échappement de la deuxième Williams.

Tour 14 : Piastri débute le tour dans le sillage de Verstappen et l’attaque à l’extérieur ! Le Néerlandais rate son freinage et tente d’emmener son rival hors piste mais rate sa manœuvre, et Piastri prend la tête !

Tour 15 : Verstappen a perdu 2"5 dans le tour et voit Norris revenir sur lui. Piastri s’envole et le pilote Red Bull semble avoir des problèmes avec ses freins. Il emmène encore Norris hors piste et tasse la McLaren en sortie du virage 1.

Tour 16 : Norris ne parvient pas à passer et perd du temps sur Piastri, puisque Verstappen et lui sont repoussés à plus de 5 secondes.

Tour 17 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’31"687, et il prend une seconde et demie à ses deux rivaux principaux sur le tour. L’averse semble se rapprocher. Norris attaque Verstappen et sort la Red Bull hors de la piste, il laisse repasser son rival avant la fin du tour.

Tour 18 : Piastri à 8 secondes d’avance sur Verstappen. Norris attaque de nouveau après la ligne droite et cette fois, Norris passe. Sainz a laissé passer Albon car il a gagné un avantage hors piste.

Tour 19 : Russell se plaint de gouttes de pluie !

Tour 20 : Piastri signe encore le meilleur tour en 1’31"662, et il a 9"2 d’avance sur Norris. Verstappen est à 1"8 de la deuxième McLaren, et Antonelli est à 2"5 du Néerlandais. Sauber arrête Bortoleto pour mettre des durs, ce qui est risqué avant une averse possible.

Tour 21 : Stroll s’est également arrêté, alors que la pluie menace plus que jamais le circuit de Miami ! Devant, l’écart est stable entre les McLaren. Hamilton tente de passer Ocon mais le Français s’accroche à sa dixième place !

Tour 22 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’31"555, et il a 4"2 d’avance sur Verstappen. Hamilton attaque Ocon avant la chicane mais ne parvient pas à passer. Il conclut la manœuvre dans la longue ligne droite avant le dernier virage.

Tour 23 : Norris enchaîne avec un nouveau meilleur chrono en 1’31"537, et il est à 8"7 de Piastri. La pluie ne semble pas venir sur le circuit et Hadjar est rentré au stand à son tour.

Tour 24 : Ocon s’est arrêté, et la pluie est en train de s’éloigner du circuit de Miami. Piastri a fait le meilleur tour en course.

Tour 25 : Et l’Australien fait encore mieux en 1’31"429, battu par Norris en 1’31"312. La gestion des pneus est toujours le point fort de la McLaren, et les deux hommes tournent une seconde plus vite que leurs rivaux. Verstappen est à 7 secondes de Norris, et Antonelli toujours à 2"2 du Néerlandais.

Tour 26 : Des gouttes de pluie pourraient finalement arriver au virage 17, mais rien de trop fort d’après les équipes. Antonelli s’arrête au stand et ressort neuvième. Sainz ressort 11e après s’être arrêté à son tour.

Tour 27 : Norris signe le meileur tour en 1’31"277, alors que Verstappen s’arrête et ressort septième juste derrière Hamilton. Albon s’est arrêté et ressort juste derrière l’Italien. Les deux hommes améliorent déjà leurs chronos.

Tour 28 : Verstappen a passé Hamilton, et Tsunoda s’arrête à son tour. Les pilotes McLaren ne craignent pas l’undercut compte tenu de l’avance qu’ils avaient, et ils font durer leurs pneumatiques plus longtemps. Antonelli signe le meilleur tour en course en 1’30"795. Bearman est au ralenti avec un problème moteur !

Tour 29 : La voiture d sécurité virtuelle est déployée et Hamilton en profite pour s’arrêter. Il ressort devant Tsunoda et Ocon. Alonso s’arrête aussi contrairement aux pilotes McLaren. La mi-course vient d’être dépassée.

Tour 30 : Piastri et Norris profitent de la voiture de sécurité virtuelle pour s’arrêter, tout comme Russell qui avait des pneus durs. Leclerc le fait aussi. La voiture de sécurité virtuelle s’arrête, et Piastri et Norris restent en tête. Russell en a profité pour passer Verstappen, et Antonelli est cinquième. Albon est sixième devant Leclerc, Sainz, Hülkenberg qui ne s’est toujours pas arrêté, et Hamilton. Gasly, qui n’est pas passé par les stands, est lui aussi 11e, mais il se fait passer par Tsunoda.

Tour 31 : L’écart entre les McLaren est de 7"3, et Russell est à 16 secondes de Norris. Verstappen est à 1"7, et Hamilton signe le meilleur tour en course en 1’30"620. Tsunoda a fait un excès de vitesse dans les stands.

Tour 32 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’30"170. Avec ses pneus mediums, Russell creuse l’écart sur Verstappen et le repousse à 2"3. Albon a dépassé Antonelli pour la cinquième place. Tsunoda écope de 5 secondes de pénalité pour l’excès de vitesse. Bortoleto abandonne sur un autre problème mécanique pour un moteur Ferrari après celui de Bearman.

Tour 33 : La voiture de sécurité virtuelle est déployée de nouveau car le Brésilien n’a pas pu revenir à son stand ! Gasly en profite pour passer au stand et ressort 14e. Verstappen demande à son équipe de vérifier si Russell a relâché l’accélérateur sous drapeau jaune. Si seulement le pilote Red Bull pouvait être aussi à cheval sur le règlement quand il s’agit de lui...

Tour 34 : Leclerc pousse Sainz au premier virage et Hamilton en profite pour passer ! Sainz est maintenant neuvième.

Tour 35 : L’écart est toujours de 7"3 entre les McLaren. Russell est maintenant à 18 secondes, et Verstappen est à 3"3 de la Mercedes. Albon est à 4"7 et il a 2"2 de marge sur Antonelli, qui a repoussé Leclerc à 6 secondes.

Tour 36 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’29"822, et Norris réplique presque en 1’29"834. Le rythme des pilotes McLaren est impressionnant en course. Ce sont les pilotes Ferrari qui sont les plus rapides après le duo Piastri-Norris.

Tour 37 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’29"746. Hamilton se plaint de "cramer les pneus" dans le sillage de Leclerc, qui est moins rapide que lui à ce stade de la course. Hülkenberg rentre au stand, il était le dernier à ne pas l’avoir fait. Il ressort 15e. Tsunoda est toujours dixième avec 3"6 de marge sur Hadjar et une pénalité de 5 secondes à venir.

Tour 38 : Hamilton s’agace derrière Leclerc, tandis que l’écart tombe à 6"9 entre les McLaren. Russell est à 21"9 et Verstappen est revenu sur le Britannique, à 2"5. L’ingénieur de Hamilton lui dit de rester proche de Leclerc pour avoir le DRS. Hamilton n’est pas impressionné : "Les gars, sérieusement..." Dans le même temps, Lawson abandonne à son tour. Et Hamilton insiste : "Ce n’est pas un bon travail d’équipe, c’est tout ce que je vais dire." Ferrari décide finalement d’échanger les positions.

Tour 39 : Verstappen essaie de revenir sur Russell, à 2"3.

Tour 40 : Hamilton a immédiatement creusé l’écart sur Leclerc avec 1"4 en un tour. Le Monégasque est menacé par Sainz.

Tour 41 : L’écart entre Piastri et Norris est de 6"5, alors qu’il reste 17 tours. Russell est à 24"3 de Piastri, et Verstappen à 2 secondes de la Mercedes. Albon ne peut pas suivre mais garde 2"5 de marge sur Antonelli, qui voit Hamilton revenir à 4"6. Le Britannique se plaint d’avoir eu une consigne favorable trop tard, et Leclerc se plaint de l’air sale généré par son équipier.

Tour 42 : Tsunoda continue toujours à essayer de creuser l’écart sur Hadjar, qui est à 4"4. Gasly est sous enquête pour ne pas avoir respecté la procédure de drapeau jaune, tout comme Sainz.

Tour 43 : Norris revient à moins de 6 secondes de Piastri. Verstappen est à 1"5 de Russell, et Leclerc se plaint d’être bloqué derrière Hamilton. Tsunoda a 4"8 d’avance sur Hadjar.

Tour 44 : L’écart est stable entre les pilotes McLaren.

Tour 45 : Norris grignote quelques dixièmes et revient à 5"5. Reprendre ce retard en 13 tours semble impossible. Verstappen est à 1"6 de Russell. Tsunoda a repoussé Hadjar à 5"1.

Tour 46 : Norris revient à 4"8 de Piastri en reprenant une demi-seconde au tour.

Tour 47 : Hadjar reste à portée de Tsunoda, à 5"4. Leclerc est revenu à 6 dixièmes de Hamilton et se plaint d’être perturbé par l’autre Ferrari et d’avoir une surchauffe des pneus.

Tour 48 : L’écart entre Piastri et Norris est de 4"1 à dix tours de l’arrivée. Le Britannique va devoir remonter à raison d’une demi-seconde au tour s’il veut avoir le temps de tenter une attaque... à condition que McLaren ne verrouille pas les positions.

Tour 49 : Piastri fait l’effort nécessaire pour garder Norris à plus de 4 secondes, ce qui devrait lui assurer la victoire. Verstappen est à 1"8 de Russell mais ne semble pas en mesure de se rapprocher.

Tour 50 : L’écart est stable entre les McLaren, et Hadjar reste à portée de Tsunoda, à 5"5 du Japonais qui aura 5 secondes de pénalité à l’arrivée.

Tour 51 : Norris revient à 3"6, mais cela semble déjà trop tard pour tenter quoi que ce soit sur Piastri. Leclerc se plaint de surchauffe mais admet qu’il ne sait pas s’il reviendrait plus vite sur Antonelli que le fait Hamilton. Il y a encore 2"4 entre le septuple champion et la Mercedes de l’Italien.

Tour 52 : Il y a toujours 3"5 entre les McLaren, et Verstappen est à 1"5 de Russell. Hadjar est repassé sous les 5 secondes, mais est à 4"9 de Tsunoda ! Leclerc repasse Hamilton mais se plaint que la consigne soit arrivée trop tard. Et il y a 3 secondes entre Antonelli et le Monégasque.

Tour 53 : Piastri s’est redonné un peu d’air avec 3"8 de marge sur Piastri. Hadjar est de nouveau à plus de 5 secondes, mais ça va se jouer au dixième près avec Tsunoda ! Hamilton est de très mauvaise humeur. Son ingénieur lui dit que Sainz est à 1"4, le Britannique répond un cinglant : "Tu veux que je le laisse passer aussi ?" Ambiance chez Ferrari !

Tour 54 : Hadjar reste à 5 secondes de Tsunoda.

Tour 55 : L’écart est stable du côté de McLaren, et Verstappen a décroché derrière Russell, à 2"9.

Tour 56 : L’écart reste toujours autour de 5 secondes entre Hadjar et Tsunoda ! Le point de la dixième place est disputé ! Et l’ingénieur de Verstappen lui dit de rester dans un écart de 5 secondes derrière Russell. Est-ce en lien avec le fait que Verstappen avait demandé de vérifier si le Britannique avait assez ralenti sous drapeau jaune ?

Dernier tour : Il y a toujours 4 secondes entre les McLaren à l’entame de la dernière boucle ! Leclerc est revenu à 1"5 d’Antonelli et donnera des regrets à Ferrari ! Hadjar est à 5"2 dans le dernier tour !

Arrivée : Piastri gagne avec 4"6 de marge sur Norris et remporte sa quatrième course de la saison ! Russell signe un nouveau podium devant Verstappen, et Albon est un exceptionnel cinquième, après une course très solide, qui vient faire oublier sa quatrième place du Sprint perdue sur tapis vert.

Antonelli est sixième devant Leclerc et Hamilton, qui s’est fait attaquer par Sainz dans le dernier virage. L’Espagnol est sous enquête pour une infraction sous drapeau jaune, et pourrait être menacé par cette attaque douteuse.

Tsunoda sauve sa dixième place pour 0"168 ! Hadjar est 11e devant Ocon et Gasly, un tir groupé des Français ! Hülkenberg est 14e devant les Aston Martin d’Alonso et Stroll qui sont aux dernières places à l’arrivée.