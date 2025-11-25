’Une position beaucoup plus solide’ : Russell est sorti gagnant des tractations avec Mercedes F1

George Russell a dévoilé davantage de détails sur son contrat avec Mercedes F1, prolongé cette année pour 2026 et avec des clauses pour une extension automatique pour 2027. Le pilote britannique a confirmé avoir reçu une bonne offre au terme de plusieurs semaines de tractation.

Détaillant quelques points qui n’étaient jusqu’ici que des rumeurs, Russell a expliqué que son patron, Toto Wolff, lui a fait une belle offre sur le plan financier, comme il l’a révélé à Sky Sports.

"Il a été très généreux, pour être honnête" a déclaré Russell, qui s’est amusé du fait que Wolff a vendu pour 300 millions de dollars de parts de Mercedes. "Je veux dire, il s’en sort plutôt bien, pour être honnête. Il peut se permettre de donner un peu."

Et Russell de saluer la manière dont Wolff traite les membres de son équipe, quel que soit leur rang : "Il prend toujours soin de ceux qui, selon lui, le méritent, et il le fait non seulement avec ses pilotes, mais aussi avec tous les membres de l’équipe. Ceux qui montrent qu’ils le méritent sont récompensés."

Interrogé sur le fait que les tractations aient duré longtemps, Russell reconnait que cela aurait pu être une distraction, surtout avec l’importance donnée dans les médias à cette période de doute, mais il pense que c’était une étape nécessaire pour se retrouver dans une meilleure situation.

"Il y a évidemment eu beaucoup de bruit autour de cette affaire. Bien sûr, aurais-je préféré qu’on me pose moins de questions à ce sujet jeudi ? Probablement, mais c’est ainsi que fonctionne ce milieu, et je suis désormais dans une position beaucoup plus solide qui m’évitera de me retrouver dans cette situation à l’avenir, ce qui est une bonne chose."

La prolongation du contrat de Russell intervient également à un moment où Wolff n’a pas caché son désir d’avoir Verstappen dans l’écurie, mais le pilote actuel de Mercedes a déclaré que sa place en 2027 était assurée, à condition qu’il soit performant.

"L’accord est le suivant : si je suis performant, nous avons une clause spécifique stipulant que si je réussis, nous renouvellerons automatiquement pour 2027. Donc, ma place pour 2027 est entre mes mains. Si je suis performant, et je ne veux pas entrer dans les détails, mais si je suis performant, alors je resterai à 100 %."