’Pas un désastre’ : Vasseur refuse le catastrophisme chez Ferrari

Frédéric Vasseur ne veut pas accepter que la saison 2025 de Ferrari soit qualifiée de désastre, alors que l’équipe est maintenant quatrième du championnat du monde des constructeurs, sans aucune victoire cette saison à l’exception du Sprint de la Chine avec Lewis Hamilton.

Le directeur de la Scuderia rappelle que le team jouait encore la deuxième place avant le Brésil, où elle a enregistré un zéro pointé par la faute de concurrents. S’il ne nie pas les difficultés, il ne veut pas céder au catastrophisme.

"Bien sûr, nous ne sommes pas dans une situation où nous n’avons pas marqué de points le week-end dernier, mais nous étions deuxièmes au championnat il y a deux semaines" a déclaré Vasseur.

"Ce n’est pas un désastre complet, pour moi, le mot ’désastre’ n’est pas approprié, mais le plus difficile, c’est que nous avons marqué six ou sept points lors des deux derniers week-ends. Avant cela, nous étions devant Mercedes et Red Bull au championnat, ce qui signifie que la situation n’est pas si dramatique."

"Je comprends parfaitement les pilotes, ils veulent obtenir plus. Et croyez-moi, lors du débriefing du lundi matin à l’usine, je suis moi aussi un peu sévère. Mais c’est dans notre ADN de vouloir toujours plus."

"Et je pense que Max [Verstappen] va également essayer d’obtenir plus de son équipe, de tout le monde, pour faire un meilleur travail. C’est dans l’ADN de tout le monde dans le paddock, ce n’est pas dramatique."

L’équipe n’a pas réussi sa stratégie pour aider Charles Leclerc à passer Oscar Piastri, mais le Français explique qu’il n’y avait pas assez de données pour être sûrs de ce qu’ils allaient faire : "Le problème, c’est que nous n’étions pas sûrs des pneus, car nous n’avons pas fait de longs relais avec les pneus [durs] vendredi."

"Nous n’étions pas sûrs de la durée de vie des pneus et je ne sais pas si nous aurions dû anticiper l’arrêt au stand. Je ne veux pas parler au nom de Mercedes, Toto [Wolff] ou Kimi. Je ne sais pas s’ils prévoyaient de faire un seul relais ou s’ils comptaient s’arrêter à nouveau."

"Mais il est vrai que nous avons réalisé pendant la course que nous pouvions tenir plus longtemps et, oui, si vous deviez refaire la stratégie maintenant, vous pourriez dire que oui, peut-être que si nous nous étions arrêtés un tour avant Piastri, cela aurait été mieux. Mais c’est toujours très facile à dire après la course."

Leclerc a d’ailleurs poussé un coup de gueule sur les performances de Ferrari sous la pluie, qu’il estime insuffisantes depuis qu’il a rejoint la Scuderia en 2019. Là aussi, Vasseur essaie d’apporter de la nuance.

"Je ne vais pas vous donner de détails, mais cela n’a pas toujours été vrai. C’est davantage une question d’adhérence. Si vous regardez la première partie des EL3 avec les pneus pluie, nous étions en P1 avec Lewis."

"Ce n’est pas que la voiture ne soit pas adaptée aux pneus pluie ou aux pneus intermédiaires, c’est simplement que dans certaines conditions d’adhérence, nous avons plus de difficultés. Il faut relire la note, mais je suis sûr qu’il n’a pas dit qu’il y aurait une corrélation entre 2026 et 2025.

"Nous ne conserverons aucune pièce de la voiture en 2026, ce sera un projet complètement différent pour tout le monde. Mais il est vrai que nous ne sommes pas au niveau que nous souhaiterions, et nous voulons toujours faire mieux."