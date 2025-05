Leclerc : deuxième est ’le mieux que nous pouvions faire’

Charles Leclerc pensait avoir fait le plus dur en allant chercher le chrono de Lando Norris en fin de Q3 à Monaco, mais le pilote McLaren F1 a finalement pris la pole. Le Monégasque est évidemment déçu mais sera quand même en première ligne avec sa Ferrari.

"Il y a toujours quelque chose de mieux à faire mais au final, c’est le mieux que nous pouvions faire. Le tour était très bon. Le premier tour était un peu hors du rythme pour avoir de la confiance pour le deuxième tour" a déclaré Leclerc.

"J’aurais pu le faire mais j’ai eu du trafic, je suis évidemment très frustré. On sait qu’on n’a pas la voiture pour gagner cette année mais ce week-end, la voiture est bonne, et en partant deuxième au départ, ça va être difficile d’aller chercher la victoire."

Interrogé sur les raisons de son aisance à Monaco, où il compte déjà plusieurs pole positions et une victoire, Leclerc explique que sa bonne forme vient d’un mélange entre le fait d’évoluer devant son public et la configuration de la piste.

"Je ne sais pas, j’aime les pistes urbaines en générales, j’aime les qualifications et prendre les risques maximums. Parfois ça paie, parfois non, mais je suis fier du résultat qu’on a eu aujourd’hui. Sur le papier, ça allait être difficile pour nous et au final, ce n’est pas mauvais."