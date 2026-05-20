’Il faut avoir du respect’ : Mick Schumacher réagit après le crash à l’Indy 500

Mick Schumacher s’apprête à écrire une nouvelle page de sa carrière en participant ce week-end aux 500 Miles d’Indianapolis. L’ancien pilote de Formule 1 est devenu le premier Allemand depuis plus d’un siècle à se qualifier pour l’épreuve mythique de l’IndyCar, mais cette première participation intervient dans un contexte où la sécurité des courses sur ovales fait une nouvelle fois débat. Un violent accident en essais impliquant notamment les anciens pilotes de F1 Romain Grosjean et Alexander Rossi a rappelé toute la dangerosité de l’Indianapolis Motor Speedway et des courses à très haute vitesse.

Le sujet touche d’autant plus Schumacher que sa propre famille s’est souvent montrée réticente vis-à-vis de l’IndyCar. Son oncle Ralf Schumacher avait publiquement exprimé à de nombreuses reprises ses réserves concernant une éventuelle carrière de Mick dans la discipline américaine, tandis que son père, Michael Schumacher, avait lui aussi évoqué par le passé les risques spécifiques des circuits ovales. Malgré cela, le pilote allemand assure aborder ce défi avec lucidité, en privilégiant le respect du circuit plutôt que la peur.

Le débat autour de la sécurité a donc été ravivé après un spectaculaire accident collectif survenu lors des essais à Indianapolis (voir la vidéo ci-dessous), après les qualifications qui ont eu lieu ce week-end. Alexander Rossi, impliqué dans l’incident aux côtés de Romain Grosjean, a dû être hospitalisé avant de subir une intervention chirurgicale.

Dans un communiqué, son écurie a précisé : "le pilote ECR Alexander Rossi a subi avec succès lundi soir des interventions en ambulatoire afin de soigner des blessures mineures à un doigt de la main gauche ainsi qu’à la cheville droite, à la suite de son accident lors des essais des 500 Miles d’Indianapolis."

Interrogé par Speedweek, Mick Schumacher a reconnu que les dangers inhérents à l’IndyCar et aux ovales restent bien présents.

"Il faut avoir du respect," a-t-il déclaré. "Et j’en ai."

Le fils du septuple champion du monde estime néanmoins que les progrès réalisés en matière de sécurité permettent aujourd’hui d’aborder ce type d’épreuve avec davantage de sérénité.

"Je sais que la discipline et les circuits sont devenus bien plus sûrs qu’autrefois," a-t-il expliqué. "Cela joue aussi un rôle dans la manière d’aborder la course, en sachant que l’on est en sécurité."

Schumacher assure toutefois qu’il ne laisse pas la peur prendre le dessus avant de monter dans sa monoplace.

"Non, pas vraiment," a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si les risques occupaient ses pensées avant la course.

"Bien sûr, en sport automobile, on n’est en sécurité qu’à un certain degré. On est plus en sécurité sur son canapé à la maison, mais ce n’est évidemment pas aussi amusant."

L’ancien pilote Haas F1 reconnaît cependant que "l’accident de lundi a rappelé à tous à quel point la situation peut basculer rapidement à Indianapolis."

Les circuits ovales restent considérés comme les plus exigeants et dangereux du sport automobile de haut niveau, notamment en raison des vitesses moyennes extrêmement élevées, des écarts très réduits entre les voitures et de l’absence quasi totale d’échappatoires.

Malgré ces risques, Schumacher reste pleinement motivé par ce nouveau défi américain.

"J’attends cette course avec impatience et j’espère que nous passerons tous l’épreuve en sécurité," a-t-il conclu.

Mick Schumacher a admis qu’il avait "encore du travail" après une séance de qualifications décevante avant l’Indy 500 de ce week-end, qui l’a relégué à la 27e place sur la grille.