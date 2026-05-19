Pourquoi l’Allemagne ’doit s’agenouiller’ devant Verstappen

L’impact de Max Verstappen dépasse désormais largement le cadre de la Formule 1. Après son apparition remarquée aux 24 Heures du Nürburgring, le quadruple champion du monde a provoqué un véritable engouement autour de l’épreuve allemande, au point de susciter les louanges appuyées de Timo Glock. L’ancien pilote de F1 estime même que l’Allemagne "doit s’agenouiller" devant le Néerlandais pour avoir redonné de la visibilité au sport automobile allemand, dans un pays qui peine depuis plusieurs années à maintenir sa place au plus haut niveau du sport mécanique.

L’Allemagne ne figure plus au calendrier de la Formule 1 depuis 2020 et ne compte aujourd’hui qu’un seul représentant sur la grille avec Nico Hülkenberg. Une situation que déplore profondément Timo Glock, d’autant plus que Mercedes et Audi sont engagées dans le sport avec leurs propres équipes. Mais cela ne suffit pas à faire vibrer son pays et Glock est convaincu que le déclin du sport automobile allemand est devenu particulièrement préoccupant.

"Personne ne parlait des 24 Heures du Nürburgring jusqu’à l’arrivée de Max Verstappen," a déclaré Glock. "Ce qui s’est passé ce week-end était dingue."

L’ancien pilote Toyota en F1 estime que plusieurs générations de champions ont pourtant bénéficié de l’influence du sport automobile allemand avant que celui-ci ne perde progressivement de son importance.

"Lewis Hamilton, Max Verstappen, Nico Rosberg et beaucoup d’autres ont grandi grâce à une contribution importante du sport automobile allemand, mais aujourd’hui nous ne sommes plus favorisés dans quoi que ce soit," a-t-il expliqué.

"C’est dramatique et c’est malheureusement le résultat de la politique en Allemagne," a-t-il affirmé.

"Nous n’avons même plus de Grand Prix d’Allemagne."

La participation de Verstappen aux 24 Heures du Nürburgring a toutefois changé la donne le temps d’un week-end. L’événement a affiché complet pour la première fois de son histoire, les organisateurs étant contraints de stopper la vente de billets d’habitude au nombre illimité, preuve selon Glock de l’impact considérable du pilote Red Bull.

"Max est responsable du fait que tout était complet au Nürburgring ," a-t-il assuré. "C’est la première fois dans l’histoire de la course des 24 Heures que tout était sold out."

L’Allemand voit dans cet enthousiasme populaire un signal extrêmement positif pour l’avenir de la discipline.

"C’est tout simplement magnifique. Pour moi, c’est vraiment un signe fort pour le sport automobile."

Glock a également comparé l’approche de Verstappen vis-à-vis de la compétition à celle de nombreux pilotes actuels de Formule 1, soulignant l’obsession permanente du Néerlandais pour la course automobile.

"Le meilleur exemple, c’est que tous les autres pilotes de Formule 1 étaient à New York pour l’avant-première du film F1, tandis que Max pilotait une GT3 à Spa," a-t-il rappelé.

"Cela montre la façon dont il vit le sport automobile et à quel point il s’investit intensément dans tout ce qu’il fait," a poursuivi Glock. "Je ne sais pas comment il parvient à faire cela avec 24 Grands Prix de Formule 1."

Les performances immédiates de Verstappen au volant d’une GT3 ont également impressionné les pilotes les plus expérimentés de la discipline.

"Il travaille tellement dur et s’occupe des détails pour rendre la voiture meilleure," a expliqué Glock. "Puis il monte dans cette voiture et il est ridiculement rapide. Il sait tellement bien lire le trafic. C’est vraiment impressionnant."

Au micro de RTL, Glock est allé encore plus loin en estimant que l’Allemagne devait une véritable reconnaissance à Verstappen pour avoir remis le Nürburgring et la Nordschleife sous les projecteurs internationaux.

"Nous devons tous nous agenouiller devant lui ici en Allemagne," a-t-il lancé. "Regardez combien de fois la Nordschleife et le Nürburgring ont été mentionnés dans le monde entier ces derniers mois et toute l’attention dont bénéficie cet événement."

"Nous n’avions pas vu cela en Allemagne depuis longtemps."

Enfin, Glock a placé Verstappen dans la continuité des plus grandes figures ayant marqué le sport automobile allemand ces dernières décennies.

"Après Michael Schumacher et Sebastian Vettel, Max est le seul qui parvient réellement à remettre le sport automobile allemand au centre de l’attention," a-t-il conclu.

Ironiquement, le week-end de Glock au Nürburgring s’est terminé de manière beaucoup plus compliquée. L’Allemand a perdu sa licence Nordschleife après avoir été sanctionné pour excès de vitesse sous régime de drapeau jaune.

"Je n’ai que moi à blâmer. Il y a six semaines, j’ai écopé de deux points de pénalité. Puis, lors de mon double relais, j’ai de nouveau accéléré 100 mètres trop tôt. Ça fait mal, mais il faut sanctionner. C’est le circuit le plus dangereux du monde."

Glock a ajouté qu’il était facile pour les pilotes de ne pas voir les commissaires de piste à cet endroit précis du circuit : "On ne regarde jamais vraiment vers le haut mais ce n’est pas une excuse."