Hamilton satisfait de l’évolution interne chez Ferrari

Après une première saison extrêmement compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton assure avoir retrouvé le sourire à Maranello. Le septuple champion du monde explique que plusieurs changements internes opérés ces derniers mois ont profondément modifié son quotidien au sein de l’écurie italienne, au point de lui permettre d’évoluer désormais dans un environnement qu’il qualifie de "particulièrement positif" . Une évolution importante alors que Ferrari tente de revenir au niveau de Mercedes dans la lutte au championnat.

L’année précédente avait pourtant laissé des traces pour Hamilton. En difficulté avec une monoplace peu compétitive et pratiquement plus développée au fil de la saison, le Britannique avait traversé une campagne particulièrement frustrante. Son week-end du Grand Prix de Hongrie avait symbolisé cette période délicate, après une élimination en qualifications qui l’avait laissé seulement 12e sur la grille. Hamilton s’était alors lui-même qualifié "d’inutile" avant de conclure la saison sans le moindre podium et avec trois éliminations consécutives en Q1 le samedi.

Durant l’hiver, Ferrari a donc procédé à plusieurs ajustements importants afin de relancer la dynamique autour du Britannique. Parmi eux figure notamment le changement de son ingénieur de course. Riccardo Adami, avec qui l’alchimie n’avait jamais réellement fonctionné, a été retiré de l’équipe de course d’Hamilton. Ferrari a choisi de le remplacer par Carlo Santi, ancien ingénieur de course de Kimi Räikkönen, en attendant la titularisation à ce poste du Français Cédric Michel-Grosjean.

Selon Hamilton, cette réorganisation, combinée à d’autres transformations internes au sein de l’écurie, a complètement changé le fonctionnement de Ferrari au quotidien.

"Je suis dans un endroit vraiment heureux," a déclaré Hamilton avant d’aborder le Grand Prix du Canada.

Le Britannique reconnaît toutefois que cette adaptation mutuelle entre lui et Ferrari a demandé du temps.

"Oui, avec l’équipe, cela a pris beaucoup de temps pour s’ajuster, des deux côtés, et la saison dernière a été difficile avec une voiture que nous ne développions plus. Cela n’a certainement pas aidé dans les relations, avec une frustration de mon côté de ne pas pouvoir en apporter plus du côté technique, d’avoir un impact sur le développement. Cela a changé pour la monoplace 2026 bien sûr."

Hamilton estime que les progrès réalisés depuis plusieurs mois sont désormais très visibles, aussi bien à l’usine qu’au sein du fonctionnement global de l’équipe.

"Nous avons effectué énormément de changements en interne, aussi bien dans l’équipe de course que dans notre manière de travailler à l’usine, et c’est probablement le meilleur fonctionnement que nous ayons jamais eu ensemble."

Le pilote Ferrari a même laissé entendre que seuls quelques engagements extérieurs viennent encore perturber un équilibre désormais retrouvé.

"Il y a peut-être un peu trop d’évènements à faire avec les sponsors, mais autrement, tout se passe vraiment très bien."