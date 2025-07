McLaren ne blâme pas Piastri pour avoir demandé de reprendre sa position

Zak Brown, le PDG de McLaren, a d’abord tenu à saluer la victoire de Lando Norris même si la polémique sur la pénalité d’Oscar Piastri a évidemment mobilisé les journalistes qui se sont adressés aux patrons de l’équipe de Woking après la course à Silverstone.

"C’est un rêve devenu réalité pour lui, je me suis demandé laquelle était la plus excitante entre Monaco et ici, mais c’est la Grande-Bretagne ! Génial pour lui, l’équipe a fait un travail fantastique sur le muret, il y avait de nombreuses stratégies et on a pris la bonne décision à chaque fois."

Quant à Piastri et sa pénalité de 10 secondes, l’Américain ne semble plus aussi amer que pendant la course, lorsqu’il a clamé qu’il allait protester contre la FIA.

"Dommage pour Oscar, il faisait une belle course, et cette situation était un gros coup de malchance. Il y a eu la décision de la voiture de sécurité, il accélère pour remettre de la température, Max pense qu’il y va et le suit, Oscar freine pour mettre de la température... ça semblait pire à la télé que ce que c’était, mais ces décisions sont subjectives et vous devez les accepter."

"On a pensé que c’était sévère mais on ne peut rien y faire, mais ce ne serait pas approprié que l’on commence à vouloir effacer des pénalités, il faut laisser la course se dérouler. Il y avait une chance de Safety Car, ce qui aurait limité sa pénalité. Andrea et moi en avons parlé sur le muret, mais on s’est dit qu’on n’allait pas manipuler ce qui se passait."

Piastri a demandé à échanger de position puisque McLaren trouvait cette pénalité injuste pendant la course. Une demande inhabituelle !

"Il fallait qu’il tente ! Je ne le blâme pas d’avoir demandé, j’aurais sûrement posé la même question. Il était évidemment déçu, comme on le serait dans une voiture en ayant perdu une course à cause d’une pénalité que l’on juge sévère. Mais on passe à autre chose."

Un championnat pilotes de plus en plus serré

Ce résultat a le mérite de relancer encore plus le championnat pilotes. Qui est sur la meilleure dynamique selon Brown ? Norris vient de remporter deux victoires d’affilée et se rapprocher donc à 8 points seulement de Piastri...

"La meilleure dynamique ? Ils l’ont tous les deux. Ca aurait pu être la course d’Oscar aujourd’hui, et c’était très serré en Autriche. On a deux pilotes au sommet de leur art dans la voiture et en dehors, c’est excitant. Il est probable que des erreurs auront lieu dans la saison et on en parlera quand ça arrivera, mais on les laissera se battre de manière juste et transparente, et on laissera le meilleur pilote gagner."

"Ce n’était pas tranquille pour autant ! Car Oscar est sorti de piste deux fois, il y avait la météo, une Safety Car pouvait sortir... je suis sûr qu’à la télé, ça semblait tranquille, mais sur le muret des stands, c’est beaucoup de stress. Vivement Spa !"

"Nous serons rapides en Belgique, on a gagné parfois d’une seconde, des fois plus. Ici, les conditions ont joué, Max a fait un tête-à-queue, et les Ferrari et les Mercedes n’ont pas pris les bonnes décisions. Le rythme était bon, je n’enlève rien à notre équipe, mais nos rivaux n’ont pas exécuté parfaitement leur journée, ce qui a exagéré notre avance."

Le PDG de McLaren a conclu avec un bon mot pour le premier podium de Nico Hulkenberg.

"C’est génial, c’est un gars bien, ça fait longtemps qu’il est là, il mérite de gagner des courses et de faire des podiums donc c’est le podium parfait, surtout qu’on ne lutte pas contre lui au championnat ! On préfère voir lui que d’autres avec nous !"