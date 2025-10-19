Un ’week-end incroyable’ de Verstappen lui redonne une ’chance’ de titre

Max Verstappen a certainement réalisé l’un des week-ends les plus solides de sa carrière à Austin, avec le Grand Chelem (pole, victoire, meilleur tour en course et tous les tours menés) en course et lors du Sprint. Et c’est possiblement un des week-ends les plus importants de la saison pour le pilote Red Bull.

Avec 33 points inscrits en deux jours, il a en effet réduit son retard sur la tête du championnat à 40 points, sur un Oscar Piastri qui ne cesse de montrer des signes de faiblesse. Face à une équipe McLaren tétanisée par l’enjeu, il est plus que jamais en course pour le titre.

"C’était un week-end incroyable pour nous. Je pensais que la course ne serait pas parfaite, et c’était proche avec Lando. On a fait la différence dans le premier relais en prenant de l’avance et en la gardant jusqu’à l’arrivée. Il a aussi fallu gérer les pneus, mais je suis resté en tête et c’était un super week-end de la part de toute l’équipe" a déclaré Verstappen.

Interrogé sur l’augmentation de ses chances au championnat, le Néerlandais reconnait qu’il est revenu dans la course : "Bien sûr, la chance est là. On doit continuer à faire des week-ends comme celui-ci jusqu’à la fin de la saison. C’est excitant et je suis heureux d’être dans cette situation."