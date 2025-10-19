Norris ’se contente’ d’une deuxième place qui lui a ’pris du temps’ à conquérir

Lando Norris a limité les dégâts autant que possible à Austin avec une deuxième place qui lui permet de revenir à 14 points d’Oscar Piastri au championnat, et d’en garder 26 d’avance sur le vainqueur du jour, Max Verstappen, dont la menace est plus que jamais présente pour McLaren F1.

Le pilote britannique est donc de retour dans la course au titre, mais il doit aussi se méfier que sa lutte contre son équipier ne fasse pas tout perdre à son équipe, et c’est le casse-tête qui va se présenter à Woking dans les prochaines semaines.

"Ca m’a pris du temps !" s’amuse Norris au sujet de son dépassement pour la deuxième place. C’était une belle bataille avec Charles, il s’est bien battu. J’ai fait tout ce que je pouvais, et en faisant l’overcut et en faisant durer le premier relais, je pensais que ce serait plus facile la deuxième fois de le dépasser"

"Mais ça n’a pas été le cas, Charles a fait une très belle course, on s’est bien amusés et on a eu de belles batailles. Je ne pense pas qu’on aurait pu faire mieux aujourd’hui, je me contente de la deuxième place."

Il reconnait que la gestion des pneus a été délicate mais cruciale pour finalement aller chercher la deuxième place : "En sortant des stands, quand les pneus sont frais, on veut attaquer car on pense avoir les meilleures chances."

"Mais après la première tentative j’ai eu des difficultés avec les pneus, alors que Charles était au meilleur point de ses pneus. J’ai ralenti pour quelques tours, j’y suis retourné et ça a fonctionné. Une bonne stratégie, un bon pilotage, et une bonne course."