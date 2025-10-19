Verstappen gagne devant Norris et Leclerc à Austin, Piastri perd gros au championnat

L’affiche était belle ce samedi lors du Sprint du Grand Prix des États-Unis : Max Verstappen en pole devant les deux pilotes McLaren F1. Mais la promesse d’une intense lutte a été réduite à néant par l’accident ayant impliqué Lando Norris et Oscar Piastri au départ.

Mais une deuxième chance d’une lutte intense pour la victoire s’offre à nous en ce dimanche de course à Austin. Le pilote Red Bull est de nouveau en pole position, et Norris est de nouveau à ses côtés en première ligne. Le duel entre les deux hommes pourrait donc avoir lieu.

Et il pourrait en plus être arbitré par deux candidats à la victoire que sont Charles Leclerc et George Russell, qui se partagent la deuxième ligne sur la grille. Fait rare à noter, les quatre top teams se sont placés sur les deux premières lignes de la grille de départ.

Derrière, Lewis Hamilton suit devant Piastri, qui n’a pas réussi à retrouver un bon rythme après l’abandon du Sprint. Andrea Kimi Antonelli est septième devant son ancien équipier de F2, le pilote Haas Oliver Bearman. Carlos Sainz et Fernando Alonso complètent le top 10 de la grille.

Nico Hülkenberg n’a pas réitéré son exploit de la Qualification Sprint, qu’il avait terminée quatrième, et s’élancera 11e sur la grille devant Liam Lawson. Yuki Tsunoda et Pierre Gasly, les anciens équipiers, occuperont la septième ligne.

Franco Colapinto suit son chef de file chez Alpine devant Gabriel Bortoleto, puis Esteban Ocon et Alex Albon. Lance Stroll sera 19e au départ car il a écopé de 5 places de pénalité. Isack Hadjar n’ayant fait aucun tour à cause de son accident en Q1, il est considéré comme repêché par les commissaires et reste donc derrière Stroll sur la grille.

20h17 : L’affaire de l’accrochage lors du Sprint n’est peut-être pas terminée chez McLaren, dont le PDG Zak Brown est revenu sur ses propos. Ayant d’abord accusé Hülkenberg, il a changé d’avis et sous-entend que la faute pourrait être celle de Piastri.

20h23 : Hülkenberg a d’ailleurs apprécié ce revirement de situation de la part de l’Américain, mettant ces propos sur le compte de la pression infligée par Verstappen à l’équipe de Woking : "Les nerfs lâchent !", s’est amusé l’Allemand.

20h31 : Chez Williams, un tel incident ne se reproduira pas car James Vowles, l’ancien stratège de Mercedes devenu patron à Grove, s’est assuré de ne pas revivre un tel cauchemar avec Alex Albon et Carlos Sainz, à qui il interdit d’être des "mâles alpha" au sein de l’équipe.

20h39 : La grande donnée de cette course, c’est le changement de vent depuis hier, avec un vent de face dans le premier secteur, à l’inverse d’hier.

20h44 : Verstappen confirme que la course sera très différente en matière de conditions par rapport à la course : "Les conditions sont très différentes. Nous espérons avoir une voiture de course performante. Nous allons simplement essayer de prendre un bon départ, puis nous verrons bien. Beaucoup de choses peuvent se passer dans le virage n° 1, mais je pense que tout le monde a vu ce qui s’est passé hier et je ne pense pas que quiconque souhaite que cela se reproduise."

20h48 : Zak Brown, le PDG de McLaren, admet qu’il n’y avait pas de moyen d’éviter qu’un incident survienne hier lors du Sprint : "C’est un premier virage historiquement marqué par des incidents. C’est une piste large qui se réduit et ça", note l’Américain, qui reconnait néanmoins que son équipe doit "inverser la dynamique" vue depuis Monza.

20h50 : L’Américain demande à ses pilotes d’être prudents au départ : "Je ne pense pas que nous devions essayer de gagner dès le premier virage. Nous devons passer le premier virage, puis laisser la course venir à nous."

20h52 : Norris espère faire table rase du Sprint et jouer la victoire : "Je me sens bien. Hier, nous n’avions pas le meilleur rythme, mais aujourd’hui, c’est une journée complètement différente, avec un temps différent, un vent différent, ce qui change beaucoup les sensations dans la voiture. J’espère, et je prie un peu pour cela, que cela nous convienne mieux qu’à certains autres."

20h55 : Laurent Mekies, directeur de Red Bull, révèle que Verstappen et ses ingénieurs ont pris des risques pour la course : "Nous avons estimé que nous n’avions pas tout à fait le rythme que nous espérions lors du sprint, alors les gars ont pris un risque assez important et ont modifié la voiture à nouveau pour essayer d’en tirer un peu plus de performances. Cela a fonctionné lors des qualifications, voyons comment cela se passera en course."

20h57 : Leclerc, Bortoleto et Stroll s’élancent en tendres, Ocon, Albon et Hadjar en durs, et le reste de la grille en mediums.

Départ : Très bon départ de Verstappen, mais surtout de Leclerc qui prend l’extérieur et passe deuxième. Derrière, Hamilton et Piastri dépassent Russell.

Tour 1 : Verstappen prend de l’air en tête,et Leclerc ne semble pas en mesure de tenir le rythme de la Red Bull. Albon est dernier avec plusieurs secondes de retard, tandis que Tsunoda a pris un bon départ une nouvelle fois et pointe dixième.

Tour 2 : Leclerc est à 1"5 de Verstappen, et Norris à neuf dixièmes. Hamilton suit devant Piastri et Russell, et Antonelli est à 1"3 de son équipier. Bearman, Sainz et Tsunoda suivent dans le top 10. Alonso a perdu deux places et pointe dixième devant Lawson, Gasly, Bortoleto et Ocon, qui se fait passer par Colapinto. Stroll, Hadjar et Albon suivent. Sainz dépasse Bearman.

Tour 3 : Verstappen signe le meileur tour en 1’40"241, et il gagne déjà plusieurs dixièmes par tour sur esse rivaux, repoussant Leclerc à près de deux secondes. Tsunoda dépasse Bearman à son tour. Bortoleto est sous enquête pour la sortie d’Albon dans le premier tour.

Tour 4 : Verstappen améliore son meilleur tour en 1’40"069, et Leclerc est repoussé à 2"3. Noris est à 4 dixièmes et la stratégie de Ferrari ne semble pas payante. Hamilton revient sur Norris, et Piastri est à 1"1. Bortoleto ne sera pas puni pour l’incident avec Albon, car c’est en fait Albon qui l’avait percuté ! Mais les commissaires sont cléments vu que c’était un premier tour. Norris attaque Leclerc mais ne parvient pas à passer.

Tour 5 : La lutte pour la deuxième place fait les affaires de Verstappen, qui a 3"3 d’avance sur Leclerc et bat le meilleur tour en 1’39"758. Norris et Hamilton sont toujours dans le sillage du Monégasque, mais Piastri ne leur revient pas dessus. L’Australien garde plus d’une seconde d’avance sur les Mercedes.

Tour 6 : L’écart est de 3 secondes entre les deux leaders, et Leclerc doit toujours faire attention à Norris, qui a repoussé Hamilton à plus d’une seconde. Norris perd à son tour une poignée de dixièmes sur Leclerc, qui revient légèrement sur Verstappen. Antonelli et Sainz s’accrochent ! Les deux pilotes sont au ralenti et en fond de classement.

Tour 7 : La voiture de sécurité virtuelle est déployée. Sainz est arrêté en bord de piste et il semble qu’il ait percuté Antonelli. Ocon a volé le départ et devrait être pénalisé. Le replay montre que l’Espagnol a attaqué de très loin la Mercedes et l’a harponnée.

Tour 8 : Albon s’arrête chausser des pneus mediums.

Tour 9 : La voiture de sécurité se termine et Verstappen repart avec 2"6 d’avance sur Leclerc, qui a repoussé Norris à deux secondes. Hamilton est à huit dixièmes, Piastri à 1"6 de la Ferrar, et Russell est proche. Tsunoda, Bearman, Hülkenberg et Alonso sont désormais dans le top 10. Bonne nouvelle pour Ocon, son mouvement était dans le domaine de l’acceptable avant que les feux ne s’éteignent, et il est donc innocenté.

Tour 10 : Les commissaires jugeront l’incident après la course, et Sainz pourrait donc être pénalisé sur la grille au Mexique. Antonelli signe le meilleur tour en course en 1’38"875. Piastri se plaint du pneu avant gauche qui n’est pas en forme.

Tour 11 : Les leaders font leur meilleur tour personnel mais ne sont pas aussi rapides qu’Antonelli. L’écart est de 3 secondes entre Verstappen et Leclerc, et ce dernier a 1"8 de marge sur Norris. Piastri est plus lent que le groupe de tête, concédant même une seconde par tour au trio qui mène.

Tour 12 : Verstappen creuse l’écart sur Leclerc avec 3"5, et Norris est à 1"5 de la Ferrari.

Tour 13 : Leclerc est à 4"1 et Norris est à 1"1 de la Ferrari. Hamilton est à 1"8 de Norris, et Piastri est à 3"3 avec un rythme très loin de celui des leaders. Mais Russell, Tsunoda et Bearman ne reviennent pas sur l’Australien. Russell se plaint quand même de la lenteur de Piastri.

Tour 14 : Verstappen a plus de 4 secondes d’avance toujours, et Norris revient à une demi-seconde de Leclerc, tout en repoussant Hamilton à 2"4. Russell revient très légèrement sur Piastri. Leclerc se plaint que Norris dépasse les limites de piste, qu’il voit apparemment dans son rétroviseur.

Tour 15 : L’avance de Verstappen dépasse les 5 secondes, et Norris va évidemment attaquer Leclerc car il doit se défaire rapidement de la Ferrari. Le Britannique est proche de passer mais ne parvient pas à se porter devant ! Une très belle lutte entre les deux hommes, et Hamilton en profite et revient à 1"5.

Tour 16 : De nouveau, Verstappen profite de la lutte derrière lui et porte son avance à plus de six secondes. Cette fois, Norris ne rattaque pas, et Hamilton est à 1"1 de la McLaren. Piastri est à 4"3 du setuple champion du monde, et les écarts sont stables derrière dans le top 10.

Tour 17 : Norris attaque de nouveau Leclerc, mais il ne peut pas prendre tous les risques car il a déjà dépassé deux fois les limites de piste. Il reste derrière, et Verstappen a maintenant 7 secondes de marge.

Tour 19 : Les écarts sont stables, Verstappen creuse irrémédiablement son avance avec près de 8 secondes de marge. Norris est toujours proche de Leclerc mais manque de vitesse de pointe pour attaquer la Ferrari. Il le tente dans le stadium mais il doit écarter la trajectoire pour éviter une touchette avec Leclerc, et il a trois avertissements de limites de piste.

Tour 20 : Verstappen roule plus d’une seconde au tour plus vite que ses rivaux et porte son avance à 9 secondes. Hamilton revient sur eux également, et l’ingénieur de Norris lui dit "stands pour dépasser". McLaren prépare un undercut.

Tour 21 : Mais Norris ne s’arrête pas et il est très proche de la Ferrari, qui a largement dépassé la fenêtre d’arrêt des pneus tendres. Verstappen a 9"4 d’avance sur Leclerc, et Norris prend un drapeau noir et blanc pour ses dépassements de limites de piste. Au prochain avertissement, il prendra 5 secondes de pénalité. En attendant, Norris attaque de nouveau dans la longue ligne droite et il dépasse Leclerc !

Tour 22 : Verstappen a maintenant 10"9 d’avance sur Norris qui est averti de la possibilité d’une pénalité, et le Britannique est conscient de ce qu’il a fait pour passer Leclerc : "Je sais, je sais, je sais". Leclerc est d’ailleurs lâché par Norris, et Hamilton l’attaque, mais aucune consigne n’a été donnée et le Monégasque résiste à son équipier !

Tour 23 : Leclerc est appelé au stand et il laisse donc Hamilton troisième. Le Monégasque repart en pneus mediums après un arrêt rapide et il reprend la piste neuvième. Norris se remet dans le rythme de Verstappen et stabilise l’écart à un peu moins de 11 secondes.

Tour 24 : Norris est maintenant le plus rapide en piste, et Hamilton est quasiment aussi rapide que lui, mais à 3 secondes de la McLaren. Verstappen est légèrement plus lent mais garde toujours 10"8 d’avance. Piastri est quatrième à 3"5 de Hamilton. Russell est à 2"4 et Tsunoda est à 5"6 de la Mercedes. Bearman suit à moins de deux secondes devant Hülkenberg, Leclerc et Alonso.

Tour 25 : L’écart est de 11 secondes, et Hamilton est à 4"3 de la McLaren. Piastri est à 3 secondes et revient légèrement sur Hamilton.

Tour 26 : Le rythme des deux leaders est supérieur d’une seconde par tour à leurs poursuivants. Leclerc est le seul à rouler aussi vite qu’eux, mais compte tenu de ses pneus quasiment neufs, ce n’est pas un rythme très convaincant. Leclerc dépasse Hülkenberg pour la huitième place.

Tour 27 : Norris repasse l’avance de Verstappen sous les 11 secondes, mais c’est encore un écart colossal à combler, qui ne sera pas réduit à néant sans incidents qui pourraient relancer la course. Verstappen se plaint de pneus qui deviennent délicats à gérer, et son ingénieur lui explique que les conditions changent. Albon dépasse Colapinto pour la 15e place.

Tour 28 : Norris est toujours un peu plus rapide, mais l’écart au tour est infime entre les deux hommes. Hamilton est bien plus lent et pointe à 5"9 de la McLaren, tout en repoussant l’autre MCL39 de Piastri à 4"4. Gasly s’arrête et chausse des pneus tendres après un arrêt de plus de 5 secondes. Leclerc dépasse Bearman.

Tour 29 : On vient de passer la mi-course, et Verstappen mène toujours devant Norris et Hamilton. Piastri est quatrième devant Russell,Tsunoda, leclerc, Bearman, Hülkenberg et Alonso. Lawson suit devant Antonelli, Albon et Colapinto, puis Bortoleto, Stroll, Ocon, Gasly et Hadjar.

Tour 30 : Piastri a eu la proposition d’un pneu tendre jusqu’à l’arrivée, mais il juge que c’est trop long. Norris remonte sur Verstappen, il pointe à un peu moins de dix secondes. Tsunoda s’arrête et repart 11e en pneus tendres. Piastri va s’arrêter rapidement car il ne veut pas avoir à passer Russell en piste.

Tour 31 : Leclerc bat le meilleur tour en course en 1’38"643, et plusieurs pilotes s’arrêtent ! Piastri rentre, tout comme Bearman, Alonso et Lawson. Les quatre ressortent en pneus tendres. Piastri est septième, Bearman neuvième, tandis qu’Alonso et Lawson repartent 14e et 15e.

Tour 32 : Verstappen a 9"7 d’avance sur Norris, et Hamilton s’arrête à son tour ! Il ressort sixième en pneus tendres. Leclerc continue sa remontée et repassera vraisemblablement devant Norris quand ce dernier s’arrêtera. Antonelli s’arrête et ressort 18e.

Tour 33 : Norris rentre au stand ! Le pilote McLaren a demandé à rentrer et il ressort à 3"8 de Leclerc en quatrième place, avec des pneus tendres plus frais de 10 tours que les mediums de Leclerc. Red Bull appelle Verstappen au stand, calant fort logiquement sa stratégie sur celle de son rival le plus proche.

Tour 34 : Verstappen s’arrête et repart avec 6 secondes d’avance sur Leclerc et 9 sur Norris, qui a déjà repris une seconde à Leclerc. Russell s’est arrêté et ressort derrière Piastri et devant Tsunoda. Hülkenberg est aussi au stand et il repart neuvième devant Albon, dont l’arrêt date du début de course. Antonelli signe le meilleur tour en course en 1’37"577. Bearman a fait une erreur en faisant un tête-à-queue quand Tsunoda a pilé devant lui en bougeant, et il voit Hülkenberg revenir derrière lui.

Tour 35 : Verstappen a 6 secondes d’avance sur Leclerc, et Norris est à 1"7 de Leclerc.

Tour 36 : Les écarts sont stables en tête, et Hamilton est à 8"3 de Norris, tandis que Piastri est à 5"4.

Tour 37 : L’écart est toujours stable parmi les leaders, et Albon repasse par les stands, comme Bortoleto. Cela ramène Alonso dans le top 10.

Tour 39 : Norris est de nouveau revenu derrière Leclerc, mais ses pneus tendres n’apprécieront pas de le voir rester proche de la Ferrari autant qu’il l’a été dans le premier relais.

Tour 40 : Verstappen garde 6"8 d’avance, et Norris est toujours dans le sillage de Leclerc. Hamilton perd du temps et pointe à 9"7 de la McLaren, tandis que Piastri est lui aussi décroché, à 6"1. Russell est à 2"4 de la deuxième McLaren.

Tour 41 : Norris confirme que ses pneus sont détruits, à être resté derrière la Ferrari. Ils ne peuvent pas supporter de passer autant de temps dans l’air chaud d’une autre voiture. Antonelli prend aussi un avertissement pour les limites de piste.

Tour 42 : Norris a laissé de l’air à Leclerc, il pointe à 1"8 de la Ferrari. Leclerc continue d’être dans le même rythme de Verstappen, qui a reçu comme message de son ingénieur de ne pas trop faire attention à ses gommes.

Tour 43 : Norris continue à perdre du temps sur Leclerc, ce qui confirme que ses pneus ont beaucoup souffert derrière la Ferrari.

Tour 45 : Les écarts sont stables en tête, et l’on se dirige vers un statu quo pour les derniers tours.

Tour 47 : Norris se plaint d’être lent et de ne pas avoir de grip dès qu’il se rapproche de la Ferrari.

Tour 48 : Antonelli dépasse Ocon pour la 13e place.

Tour 49 : Norris revient à une seconde de Leclerc et va devoir dépasser rapidement s’il veut cette deuxième place.

Tour 50 : C’est presque ce tour ou jamais pour Norris, qui est toutefois assez loin de Leclerc dans le premier secteur, malgré un record absolu dans cette partie du circuit. Il ne peut pas attaquer pour le moment.

Tour 51 : Il est encore plus proche dans ce tour, et c’est peut-être là qu’il peut faire la différence, avant que ses pneus ne surchauffent. Norris attaque dans le premier virage mais le Monégasque repasse ! L’écart reste faible et le Britannique relance une attaque dans la ligne droite ! Cette fois, ça passe pour la mcLaren, mais Leclerc reste très proche de son rival.

Tour 52 : L’écart dépasse maintenant largement la seconde, et Norris est donc installé en deuxième place. Il reviendrait à 14 points de Piastri si les choses restent en l’état.

Tour 53 : Leclerc s’effondre totalement et pointe à plus de 3 secondes de Norris. Heureusement pour le Monégasque, Hamilton est à 11 secondes. Piastri est à 6 secondes du Britannique, et Russell à 2"8. Tsunoda est toujours septième devant Hülkenberg, Bearman et Alonso.

Tour 54 : Verstappen a 8"4 d’avance, et lui et Norris sont dans les mêmes chronos. Leclerc leur concède plus d’une seconde et demie au tour et pointe à 4"7 de Norris. Alpine donne une consigne à Colapinto de ne pas attaquer Gasly, pour "gérer" une 17e et une 18e place. "Gérer ? Mais il est super lent !" déplore l’Argentin.

Tour 55 : Et Colapinto attaque Gasly pour prendre la 17e place ! Gasly est très lent et voit Bortoleto revenir sur lui. Les écarts dans le top 10 n’ont pas évolué.

Dernier tour : Verstappen laisse un peu de marge et voit Norris revenir à 7 secondes, tandis que Leclerc est à 6"7, mais Hamilton reste à plus de dix secondes de son équipier. Hamilton est très lent dans cette dernière boucle ! Piastri lui reprend du temps sur les deux premiers secteurs, 4 secondes au total ! Mais le Britannique tient le coup.

Arrivée : Verstappen gagne devant Norris et Leclerc. C’est le septième Grand Chelem de Verstappen en carrière, avec la pole, la victoire, le meilleur tour en course et tous les tours menés. Il est le premier à faire un double Grand Chelem en un week-end en le faisant aussi lors du Sprint.

Hamilton garde la quatrième place devant Piastri, Russell est sixième devant Tsunoda, Hülkenberg, Bearman et Alonso, qui finissent dans les points. Lawson est 11e devant Stroll, Antonelli, Albon, Ocon, Hadjar, Colapinto, Bortoleto et Gasly.

Au championnat, McLaren doit commencer à s’inquiéter car Piastri n’a plus que 14 points d’avance sur Norris, mais surtout, Verstappen revient à 40 unités du leader du classement. Ce sont 64 points de repris en quatre week-ends, alors qu’il en reste encore 5 à disputer.