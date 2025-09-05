’Un vendredi correct’ pour les deux pilotes Red Bull à Monza

Max Verstappen a connu une première journée positive au Grand Prix d’Italie, après une sixième place enregistrée lors des essais libres. Le pilote Red Bull se plaint moins que vendredi dernier, quand il avait pourtant terminé le week-end deuxième.

"Ce fut un vendredi plutôt correct" a déclaré le quadruple champion du monde, qui ne se plaint pas des caractéristiques de sa RB21. "Nous sommes un peu plus compétitifs et je suis assez satisfait de la voiture."

"Les séances d’aujourd’hui ont été périlleuses, avec beaucoup de voitures qui sont sorties de piste et ont projeté du gravier sur la piste, mais dans l’ensemble, ce fut un vendredi correct."

"L’an dernier, ce week-end avait été très difficile pour nous, et nous avons semblé beaucoup plus performants, ce qui est une bonne chose. Il reste du travail, mais c’est mieux."

Yuki Tsunoda était également dans le top 10 ce vendredi, et il confirme les bonnes dispositions de Red Bull sur le rapide circuit italien. Le pilote japonais s’inquiète en revanche de ne pas trouver un si bon rythme en vue de la course.

"Des hauts et des bas, mais c’était positif en EL2 sur les relais courts. Le rythme était bon, mais on doit comprendre pourquoi, on a gagné beaucoup de grip en pneus tendres et on ne s’y attendait pas, donc on doit comprendre pourquoi" a déclaré Tsunoda.

"Considérant que j’ai eu un peu de trafic, c’était un très bon tour. On continue à essayer de comprendre les relais courts, et pour les relais plus longs, c’est un endroit où l’on manque de rythme et il faudra trouver le bon équilibre entre courts et longs relais. C’est un peu moins bons sur les longs donc on va se concentrer dessus."