Haas F1 est dans les bons chronos après les Libres à Monza

Les premiers essais libres ont bien débuté pour les pilotes de l’écurie Haas F1, Esteban Ocon et Ollie Bearman, qui ont réalisé une performance plus compétitive à Monza aujourd’hui qu’à Zandvoort.

Ollie Bearman a signé le 14e temps, à 3 dixièmes du top 10, et trouve que "ce fut une bonne journée dans l’ensemble, et nous avons beaucoup progressé entre les EL1 et EL2."

"En EL1, j’ai personnellement eu beaucoup de mal avec la voiture, surtout dans les virages lents, ce qui est évidemment très important sur un circuit comme celui-ci. En EL2, nous avons fait un grand pas en avant en termes de feeling et de confiance, ce qui est positif, et nous allons essayer de progresser encore un peu avant la course."

"J’ai eu un peu de mal avec l’équilibre de la voiture dans la Parabolica, le vent n’était pas de notre côté, ce qui a représenté la plus grosse perte de temps. Il semble que nous soyons moins performants en ligne droite et je ne sais pas comment y remédier, mais nous allons travailler cette nuit pour voir comment nous pouvons progresser."

Esteban Ocon suivait son équipier, à la 16e place, avec Fernando Alonso intercalé entre les deux VF-25.

"C’est intéressant de revenir à Monza, c’est un circuit très spécial avec de nombreuses caractéristiques uniques. Je pense que nous avons amélioré la voiture entre les EL1 et EL2, mais il nous faudra encore un peu de travail demain, car nous ne sommes pas encore au niveau souhaité en termes de rythme, mais c’est serré."

"Nous avons amélioré l’équilibre et le comportement de la voiture, nous savons quelle direction prendre, et c’est à nous maintenant de faire la différence."