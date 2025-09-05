Williams lance son week-end de Monza avec de grosses performances

Carlos Sainz réalise une belle performance à Monza avec la 3e position des Libres 2, juste derrière la Ferrari de Charles Leclerc, confirmant une très bonne mise en rythme pour le GP d’Italie.

Sainz était déjà dans le trio de tête, en 3e position aussi, en Libres 1, démontrant une constance rassurante et une forte compétitivité de la FW47.

"La journée a été positive et nous semblons avoir un bon rythme," déclare l’Espagnol.

"Il me reste quelques points à peaufiner pour me sentir plus à l’aise dans certains virages, mais c’est bien d’avoir un bon rythme sur les relais longs comme courts. Nous allons travailler sur les réglages ce soir et espérons pouvoir conserver cette bonne forme tout le reste du week-end."

Alex Albon était lui à la 7e place, à 2 dixièmes de son équipier.

"Honnêtement, la journée a été assez compliquée avec notre programme de gros runs, mais nous avons tout réussi. Les voitures sont rapides et nous avons eu un rythme de course raisonnable aujourd’hui, donc nous sommes bien placés ; il faut juste que nous nous assurions de maintenir cette dynamique jusqu’à demain."

"Je pense que nous avons des points forts et nous l’avons constaté à maintes reprises cette année. Nos tours de sortie et le bon fonctionnement des pneus dans la fenêtre de performance vont être difficiles, nous devons donc nous assurer de pouvoir exécuter correctement ce que nous voulons."

"Ce week-end, nous avons la possibilité de marquer de bons points. Nous avons traditionnellement dominé le milieu de peloton ici et je pense que nous pouvons le faire à nouveau."