Le trio qui a dominé les qualifications du Grand Prix du Qatar se prépare à une course dont l’enjeu principal sera la stratégie guidée par les 27 tours que Pirelli oblige à faire au maximum entre deux changements de pneus. Et la dégradation des pneus, qui semblent victimes d’une usure importante sur un circuit où ce problème revient chaque année, forçant des mesures de la part du manufacturier pneumatique.

George Russell ne sait pas comment les gommes se comporteront au fil des tours, même si les mediums seront surement plus fragiles, et c’est pour cela qu’il pense que les pneus conservés par Mercedes F1 constitueront un avantage en course.

"Je pense qu’on a un léger avantage stratégique sur McLaren avec le choix de pneus. Ils ont deux trains de mediums et un dur. Nous avons deux trains de durs et un medium, et nous n’avons pas fait rouler le dur, mais nous avons le sentiment qu’il pourrait être le meilleur pneu" a expliqué Russell.

"Lando s’est entraîné avec. Il a dit qu’il était super, donc c’est bon à savoir. Mais bien sûr nous avons ces arrêts aux stands obligatoires demain. On ne sait pas comment ça va tourner, mais je pense qu’on est définitivement l’équipe à battre, et qu’on a une belle carte à jouer."

Interrogé sur la possibilité de voir les pneus faire 27 tours sans problème ni usure majeure, le Britannique pense que c’est le cas, mais il se méfie de l’effet de certains virages sur les pneus, qui peuvent arriver à leur point de rupture.

"Ouais, je pense qu’ils tiendront. La dégradation est assez faible, mais l’usure des pneus est immense parce que ces virages sont vraiment rapides. Le virage 12 est nettement plus rapide que l’an dernier parce que vous l’abordez avec 350 kilowatts de la batterie et vous avez le mode ligne droite."

"Donc il faut tellement d’engagement dans les deux virages. Mais ce pneu avant-gauche prend vraiment cher. Donc, d’un point de vue dégradation, un seul arrêt est probablement possible. D’un point de vue usure des pneus, ouais, un peu plus difficile."

Kimi Antonelli pense de son côté qu’il sera difficile d’aller chercher des dépassements en piste, et il pense qu’il faudra avoir un bon timing dans les stratégies, et notamment dans la conservation du pneu avant gauche, qui pourrait jouer un rôle crucial.

"C’est très dur de doubler ici, donc tout sera dicté par le pneu avant gauche demain. Voyons qui va l’avoir dans le meilleur état possible. Mais dans l’ensemble, c’est un circuit très difficile pour doubler" note Antonelli.

"En plus on a un nombre limité de tours sur les pneus. Donc, je pense que ça va être une course assez simple côté stratégie. Il faut juste voir avec la dégradation et le rythme ce qu’on peut faire."

Interrogé sur ses espoirs de battre les Mercedes, Lando Norris reconnait que depuis la troisième place, il sera difficile d’aller chercher les Flèches d’Argent. Selon lui, l’écart vu en qualifications se répercutera sur le rythme de course.

"Y a-t-il quelque chose qu’on peut faire ? Pas vraiment. Je veux dire, je verrai, bien sûr, c’est une belle ligne droite jusqu’au virage 1. Je verrai ce qu’on peut faire au premier tour et au virage 1" a déclaré Norris.

"Mais quand ils ont quelque chose comme quatre, cinq, six dixièmes d’avance à chaque tour de tout le week-end, il n’y a pas beaucoup d’espoir de faire beaucoup mieux que ce qu’on a fait en qualifications."

Le champion du monde en titre admet qu’il ne s’attendait pas à voir une telle avance pour Mercedes F1, mais il se doutait quand même que l’équipe de Brackley dominerait. Et le week-end lui a confirmé ces données séance après séance.

"Je suis surpris par l’écart, mais c’est aussi un circuit tellement différent. Et je pense que même en Malaisie, on a évidemment beaucoup galéré, on était déjà loin derrière là-bas, ce qui était une assez bonne indication qu’on allait probablement être un peu en retrait ici."

"Il n’y a juste pas eu beaucoup de circuits depuis où il y a eu une vraie sorte de démonstration de ce que sont les pures limites à haute vitesse. Et donc ici, je pense que depuis qu’on est sortis en EL1, dans les tout premiers tours, c’était assez clair qu’on n’était pas au niveau de ces gars-là."

"Ils font un boulot incroyable. Ils font du bon boulot toute la saison. Ils nous ont probablement donné, ou ils nous ont donné, un petit choc en montrant de quoi une voiture peut être capable dans des virages aussi rapides. Et ce qu’ils ont très bien fait, c’est juste d’arriver à s’adapter à tous les circuits et de mieux fonctionner que nous."

"Ils ont une voiture qui est très bonne à haute vitesse, mais si vous revenez à Vegas, ils avaient leur voiture, qui était aussi l’une des plus rapides dans les lignes droites, et c’est quelque chose avec lequel on a eu du mal. Donc, je pense qu’ils nous ont donné une bonne indication du niveau auquel on doit être l’an prochain."