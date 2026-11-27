Alex Albon ne partage pas nécessairement l’interprétation des commissaires sportifs de la FIA concernant l’accrochage entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Las Vegas. Le pilote Williams estime que les directives de pilotage actuelles comportent encore trop de zones grises et accordent une importance excessive au positionnement relatif des monoplaces au moment d’un incident pour déterminer les responsabilités des pilotes. Le Thaïlandais s’interroge également sur l’identité des futurs commissaires sportifs permanents, dont l’introduction progressive est prévue à partir de la saison 2027, et assure que les pilotes ont déjà une idée des personnes qu’ils aimeraient voir occuper ces fonctions.

La grande majorité des pilotes de Formule 1 se sont réunis jeudi soir au Qatar afin de discuter avec les commissaires sportifs de la FIA des décisions prises et des pénalités infligées en course tout au long de la saison.

Ces réunions ne constituent pas une nouveauté en Formule 1, les pilotes étant régulièrement invités à apporter leur propre perspective dans le cadre de ces discussions concernant l’application du règlement.

Cette rencontre est toutefois intervenue peu de temps après l’annonce par la FIA de son intention d’introduire des commissaires sportifs permanents à partir de la saison prochaine, afin de remédier au manque de constance parfois observé dans les sanctions prononcées à la suite d’incidents en piste.

La Fédération n’a pas encore communiqué l’identité des personnes qui seront amenées à exercer ces fonctions à plein temps. L’introduction de ce dispositif se fera progressivement au cours de la saison 2027, avant un élargissement du groupe de commissaires permanents à partir de 2028.

Alex Albon reconnaît avoir déjà en tête plusieurs noms de personnes qu’il aimerait voir occuper ces fonctions, tout en soulignant la complexité de la tâche qui attendra les futurs commissaires sportifs de la Formule 1.

Pour illustrer les difficultés d’interprétation des directives de pilotage actuelles, Alex Albon a notamment pris pour exemple l’accrochage entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Las Vegas, pour lequel le pilote monégasque avait écopé d’une pénalité de dix secondes.

Contrairement aux commissaires sportifs qui avaient jugé Leclerc responsable de cet incident, le pilote Williams estime que le Monégasque n’avait pas nécessairement commis de faute lors de sa tentative de dépassement sur son équipier.

"Pour moi, il y a encore des points d’interrogation concernant... J’ai regardé l’accrochage entre Charles et Lewis. Peut-être que je suis le seul, mais je ne pense pas que Charles ait fait quoi que ce soit de mal", explique Albon.

"C’est l’une de ces situations étranges où, si vous relâchez davantage les freins et que vous provoquez ensuite un contact, est-ce mieux ? Il y a beaucoup de ces véritables zones grises pour lesquelles je me dis : ’Je n’aime pas ça’."

Le pilote Williams remet notamment en question l’importance accordée au positionnement relatif des deux monoplaces dans l’application des directives de pilotage.

Albon considère que le fait pour un pilote de parvenir à prendre davantage l’avantage sur son adversaire avant qu’un contact ne se produise ne signifie pas nécessairement qu’il maîtrise mieux sa monoplace ou sa manœuvre de dépassement.

"Dans certaines situations, une importance tellement prépondérante est accordée au fait que plus vous parvenez à vous placer devant une voiture avant un contact, ou quoi que ce soit d’autre, plus cela signifie que vous êtes en contrôle. Non, ce n’est pas le cas."

Les pilotes ont déjà une idée des commissaires qu’ils aimeraient voir nommés

Au-delà des éventuelles améliorations à apporter à l’interprétation des directives de pilotage, Alex Albon se montre également curieux de découvrir l’identité des commissaires sportifs qui seront amenés à exercer leurs fonctions de manière permanente à partir de la saison prochaine.

Le pilote Williams aimerait notamment savoir si la FIA a déjà identifié les personnes susceptibles d’intégrer ce nouveau dispositif, ainsi que le profil des pilotes ou anciens pilotes qu’elle souhaiterait éventuellement y associer.

Albon assure que les pilotes de Formule 1 ont eux-mêmes une idée relativement précise des personnes qu’ils aimeraient voir exercer ces responsabilités, même s’il reconnaît que la décision finale ne leur appartient pas nécessairement.

"Il serait intéressant de savoir s’ils savent quels commissaires seront utilisés l’année prochaine. Ce serait bien de savoir s’ils ont déjà quelqu’un en tête et quel type de pilotes ils envisagent. Je pense que nous, les pilotes, avons probablement une bonne idée des personnes que nous aimerions voir occuper ces fonctions."

"Mais peut-être que ce n’est pas à nous d’en décider. Je ne sais même pas si nous serons consultés pour cela. Probablement pas."