Cadillac F1 occupera la dernière ligne de la grille de départ du Grand Prix du Qatar, à l’issue d’une séance de qualifications durant laquelle l’écurie américaine a dû composer avec les caractéristiques exigeantes du circuit de Losail et plusieurs compromis en matière de réglages. Valtteri Bottas se montre néanmoins encouragé par un retard moins important que prévu sur les Aston Martin, tandis que Sergio Pérez regrette les nombreux problèmes rencontrés depuis le début du week-end. La gestion du graining sur le pneumatique avant gauche constituera également l’un des principaux défis de Cadillac en course.

Valtteri Bottas a bénéficié d’une séance de qualifications relativement fluide, le Finlandais ayant pu effectuer trois tentatives tout en procédant à différents ajustements de ses réglages aérodynamiques. Le pilote Cadillac est ainsi parvenu à améliorer ses performances à chacun de ses tours rapides.

La situation a été nettement plus compliquée pour Sergio Pérez, dont les problèmes rencontrés lors des précédentes séances d’essais libres ont limité la progression. Le Mexicain n’a notamment pas été en mesure de travailler suffisamment sur ses réglages et son équilibre aérodynamique, compromettant ainsi ses chances d’améliorer son chrono.

Bottas et Pérez s’élanceront respectivement des 21e et 22e places dimanche, le Mexicain devant également purger une pénalité de cinq places sur la grille de départ héritée du Grand Prix de Las Vegas, sans conséquence supplémentaire sur sa position de départ.

Valtteri Bottas retient néanmoins quelques enseignements positifs de cette journée de samedi, notamment à la suite d’une comparaison entre différentes spécifications d’aileron avant effectuée lors des EL3.

"Cela a été une séance sans problème et nous étions plus proches des Aston Martin que nous ne le pensions, ce qui est encourageant. Nous sommes toujours en fond de grille, mais l’écart était moins important que ce à quoi je m’attendais sur ce circuit. Nous avons également comparé des ailerons avant lors des EL3 et constaté une différence significative, ce qui nous fournit des informations utiles alors que nous continuons à comprendre la voiture", explique Bottas.

Le Finlandais a également consacré une partie de son travail sur les réglages à la gestion du graining sur le pneumatique avant gauche, particulièrement sollicité lorsque sa monoplace glisse dans les nombreux virages rapides du tracé qatari.

"Le pneu avant gauche a souffert de graining, particulièrement lorsque nous glissons dans les virages rapides, donc nous avons travaillé sur les réglages pour gérer cela. Il y a eu moins de problèmes de mon côté lors des dernières épreuves, même s’il reste encore des domaines dans lesquels nous devons progresser. Nous savons où se situent les difficultés et le travail sur la voiture de l’année prochaine se concentre sur leur résolution."

Pérez pointe encore les lacunes opérationnelles de Cadillac F1

Sergio Pérez se montre beaucoup moins satisfait de son week-end au Qatar, le Mexicain ayant été confronté à des problèmes lors de chacune des séances disputées depuis vendredi.

Une solution évaluée samedi n’a pas apporté les résultats escomptés, tandis que le manque d’adhérence du train arrière de sa monoplace a constitué sa principale limitation durant les qualifications.

"Cela a été un week-end très difficile jusqu’à présent. Nous avons eu des problèmes lors de chaque séance et nous avons essayé quelque chose aujourd’hui qui n’a pas fonctionné, ce qui nous a placés dans une situation un peu délicate. Il a été difficile de trouver un compromis en matière d’équilibre aujourd’hui et nous étions énormément limités par le train arrière en qualifications", regrette Pérez.

Le pilote mexicain considère que les difficultés rencontrées à Losail constituent un nouveau rappel du chemin qu’il reste à parcourir à Cadillac F1 sur le plan opérationnel.

"C’est un sérieux rappel du fait que nous sommes encore loin du compte sur le plan opérationnel et c’est quelque chose que nous devons maîtriser. Je veux toujours maximiser chaque séance et, je l’espère, nous pourrons demain gérer le graining du pneu avant gauche et progresser durant la course."

Cadillac mise sur ses opérations et sa stratégie en course

Marcin Budkowski, le directeur de Cadillac F1, reconnaît que les caractéristiques du circuit de Losail ne sont pas particulièrement adaptées à celles de la monoplace américaine.

Le Polonais se montre toutefois satisfait de la prestation de Valtteri Bottas, dont le niveau de compétitivité s’est révélé supérieur aux attentes de l’équipe sur un tracé particulièrement exigeant en matière d’usure des pneumatiques.

"Cela a été une séance de qualifications délicate ici au Qatar, sur un tracé dont nous savions qu’il serait difficile pour les caractéristiques de notre ensemble technique. Cela dit, Valtteri a réalisé une meilleure séance que prévu malgré le fait que ce circuit soit très exigeant en matière d’usure des pneumatiques, et sa séance s’est déroulée sans problème. Checo a connu un week-end plus difficile, durant lequel nous avons eu du mal à trouver les réglages idéaux et avons dû faire un certain nombre de compromis", explique Budkowski.

Pour Cadillac F1, l’objectif sera désormais de réaliser une course aussi propre que possible sur le plan opérationnel, en profitant notamment des différentes possibilités stratégiques offertes par les restrictions imposées concernant la longueur maximale des relais pneumatiques.

"La clé demain sera de gérer les pneumatiques dans les limites imposées concernant la durée des relais. Nous espérons être plus performants en conditions de course, mais nos principaux objectifs sont de réaliser de bons arrêts aux stands, de prendre les bonnes décisions stratégiques et de progresser face à nos concurrents les plus proches."