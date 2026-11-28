Audi F1 n’aura pas fait de miracle dans les qualifications du Grand Prix du Qatar ce samedi. Les R26 semblaient en mesure de lutter pour la Q3 après la dernière séance d’essais libres, mais les progrès affichés en début de journée ne se sont pas confirmés au fil de la qualification, et Gabriel Bortoleto a fait le meilleur temps de l’équipe avec le 13e chrono.

Le Brésilien a été gêné par son compatriote Rafael Câmara, qui lui a perturbé son dernier tour. Mais bien qu’il ait été frustré du temps perdu derrière la Haas, il assure que ce n’est pas cela qui l’a empêché d’aller chercher un passage en Q3.

"Il ne m’a pas vu. Honnêtement, ça aurait été mon meilleur tour, j’avais un meilleur feeling et un meilleur grip mais ça ne m’aurait pas mis en Q3. J’ai perdu deux dixièmes dans ce virage mais je n’aurais pas pu passer" explique Bortoleto.

"Ce sont des choses qui arrivent, je ne pense pas qu’il m’ait vu. Ce sont des choses auxquelles il doit s’habituer, la gestion du trafic en F1 n’est pas simple. Mais ça n’a pas défini notre séance, j’étais un peu en difficulté partout, ça allait bien en EL3 mais la voiture ne s’est pas connectée en qualifications."

Nico Hülkenberg était 16e au terme de la qualification et il s’élancera 15e après la pénalité infligée à Rafael Câmara. Il reconnait qu’il était difficile de trouver un bon rythme et un bon feeling avec sa monoplace dans cette séance.

"C’est un week-end difficile, je ne suis pas vraiment en harmonie avec la voiture. On s’attendait dès hier à ce que ce soit difficile, et à avoir des difficultés à rentrer dans le top 10, et c’est ce qui s’est passé" note l’Allemand.

"La course sera différente, mais les dépassements sont très rapides ici. C’est trop rapide, ça s’enchaîne trop, et dans le dernier virage, c’est difficile de suivre. On devra attendre des opportunités et des rebondissements."