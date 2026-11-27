La traditionnelle réunion annuelle entre les pilotes de Formule 1 et les commissaires sportifs de la FIA a pris une tournure pour le moins inhabituelle ce jeudi au Grand Prix du Qatar. La Fédération a en effet utilisé le jeu de quiz interactif Kahoot ! pour recueillir l’avis des pilotes sur différentes sanctions prononcées au cours de la saison 2026. Cette approche originale semble avoir favorisé un dialogue particulièrement constructif entre les différentes parties, avec un consensus plus important que par le passé. De nouvelles méthodes de sanction pourraient néanmoins être envisagées pour 2027, notamment concernant les dépassements effectués en dehors des limites de la piste.

La réunion annuelle entre les pilotes de Formule 1 et les commissaires sportifs de la FIA est devenue un rendez-vous bien établi au calendrier de la discipline. Elle permet aux différentes parties de revenir sur les décisions prises au cours de la saison et de débattre des éventuelles améliorations à apporter aux directives de pilotage ou à la manière dont les sanctions sont appliquées.

Cette année, la FIA a toutefois choisi d’adopter une approche différente en utilisant Kahoot !, une plateforme de quiz interactifs, afin de recueillir les opinions des pilotes concernant plusieurs incidents survenus au cours de la saison 2026.

Invités à répondre à des questions à choix multiples depuis leurs téléphones portables, les pilotes ont ainsi pu se prononcer sur une série d’incidents sélectionnés par la Fédération, en indiquant individuellement quelle décision ils auraient prise dans chacune de ces situations.

Plusieurs possibilités leur étaient proposées, allant de différentes pénalités en temps à l’absence totale de sanction.

Il semblerait que certains des incidents examinés aient suscité un consensus unanime entre les pilotes et les commissaires sportifs concernant la sanction infligée, tandis que d’autres ont davantage divisé les opinions.

Si l’utilisation de Kahoot ! dans le cadre d’une telle réunion peut paraître surprenante, l’objectif était notamment de permettre aux pilotes d’exprimer leur avis avec davantage de franchise que s’ils avaient dû prendre publiquement la parole devant l’ensemble des personnes présentes.

Cette méthode permettait également de mettre en évidence le fait que certains incidents ne sont pas toujours aussi simples à juger qu’il pourrait y paraître.

Le recours à cette plateforme a par ailleurs contribué à instaurer une atmosphère plus détendue au cours de la réunion, permettant aux différents intervenants de discuter ouvertement des situations examinées, plutôt que d’évoluer dans un cadre excessivement formel.

Antonelli souhaite davantage d’incidents de course sans sanction

Le champion du monde 2026 de Formule 1, Kimi Antonelli, s’est montré particulièrement satisfait du déroulement de cette réunion.

Le pilote Mercedes estime que les échanges ont notamment permis aux commissaires sportifs de mieux comprendre la manière dont les pilotes appréhendent certaines situations en piste. L’Italien souligne également que les avis exprimés par ses collègues étaient souvent très proches.

"C’était bien, particulièrement pour les commissaires, de voir comment nous percevons certains scénarios et de leur donner notre point de vue. Et ce qui était également positif, c’est que la plupart d’entre nous dans la salle étions tous sur la même longueur d’onde concernant l’incident que nous examinions", explique Antonelli.

"C’était bien pour les commissaires de voir cela, mais aussi de parler des directives de pilotage, qu’ils n’ont pas vraiment besoin de modifier."

Selon Antonelli, le principal enjeu ne réside donc pas nécessairement dans une réécriture des directives de pilotage, mais davantage dans la manière dont les commissaires sportifs interprètent certaines situations particulièrement difficiles à juger.

"Il s’agit simplement de voir et de comprendre notre point de vue, et de comprendre que, dans certains scénarios, cela devrait simplement être considéré comme un incident de course, sans pénalité."

"Certaines situations sont tellement à la limite qu’il est très difficile d’établir qui est en tort, et plutôt que d’infliger une pénalité, cela devrait simplement être considéré comme un incident de course."

Hamilton et Verstappen favorables au dialogue avec les commissaires

Tous les pilotes de Formule 1 n’ont pas participé à cette réunion organisée au Qatar. Fernando Alonso, qui poursuit son rétablissement après avoir contracté une infection virale à Las Vegas, était notamment absent, tandis que d’autres pilotes, à l’image de son équipier Lance Stroll, ont choisi de ne pas y assister.

En revanche, certains pilotes qui s’étaient montrés réticents à participer à ces discussions par le passé étaient présents cette fois-ci, notamment Lewis Hamilton.

Avant la tenue de la réunion, le septuple champion du monde avait expliqué les raisons pour lesquelles il avait décidé de participer à ces échanges avec les commissaires sportifs.

"Je n’y suis pas allé l’année dernière, mais je vais y aller ce soir, oui. En fin de compte, c’est simplement parce que je veux les aider... Aider à améliorer les courses et le système d’application du règlement, que nous pouvons certainement améliorer", déclarait Hamilton.

Max Verstappen considère lui aussi que ces réunions présentent un intérêt pour les pilotes comme pour les commissaires sportifs, en permettant aux différentes parties de mieux comprendre leurs attentes respectives et de se rapprocher d’une vision commune concernant les incidents en piste.

"C’est bien de faire cela", estime le quadruple champion du monde.

"C’est aussi bien pour eux de nous entendre, d’entendre nos voix et ce que nous pensons de ce qui devrait ou non faire l’objet d’une pénalité."

"Et ensuite, bien sûr, ils se font leur propre opinion et décident de ce qu’ils vont faire l’année prochaine, par exemple. Mais c’est bien que nous ayons ces réunions."

Alors que les précédentes réunions entre la FIA et les pilotes avaient parfois mis en évidence d’importantes divergences d’opinion, les différentes parties auraient cette fois-ci été davantage sur la même longueur d’onde que jamais auparavant.

Aucune demande majeure de changement pour la saison prochaine ne semble avoir émergé de ces discussions, même si des évolutions pourraient intervenir concernant les sanctions appliquées lorsqu’un pilote tire un avantage en quittant les limites de la piste.

Vers des pénalités en positions plutôt qu’en temps en Formule 1 ?

L’une des solutions évoquées lors de cette réunion consisterait à introduire un nouveau type de sanction permettant de garantir la perte d’une position au classement final de la course pour un pilote ayant obtenu un avantage indu, plutôt que de lui infliger une pénalité en temps.

Cette approche permettrait notamment d’éviter qu’un pilote puisse neutraliser les conséquences sportives de sa sanction en creusant un écart suffisamment important sur ses poursuivants avant le drapeau à damier.

Kimi Antonelli a également révélé que les discussions avaient porté sur la possibilité pour la FIA de revenir à un système dans lequel les pilotes seraient informés de la nécessité de restituer une position lorsque les commissaires sportifs estiment qu’elle a été obtenue de manière irrégulière.

"Nous avons beaucoup parlé du fait de couper un virage en tentant un dépassement, et nous avons dit que, par exemple, la chose la plus efficace serait simplement de demander au pilote de rendre immédiatement la position", révèle Antonelli.

"Même si vous recevez une pénalité en temps, parfois, si vous avez une marge en matière de rythme, vous pouvez simplement creuser cet écart et tout va bien, tandis que si vous rendez immédiatement la position, c’est également plus juste."

Stella salue l’arrivée de commissaires sportifs permanents en F1

Ces discussions interviennent alors que la FIA a également décidé de faire évoluer le fonctionnement de son système de commissaires sportifs en Formule 1, avec l’introduction progressive de commissaires permanents exerçant leurs fonctions à plein temps.

Cette décision fait suite à plusieurs années de critiques de la part des pilotes concernant le manque de constance dans certaines décisions, notamment en raison de la rotation des commissaires sportifs d’un Grand Prix à l’autre.

La Fédération souhaite répondre à ces préoccupations en s’appuyant sur un groupe permanent de commissaires sportifs, au sein duquel seront sélectionnés les officiels chargés de superviser les différentes épreuves.

La FIA a indiqué qu’une "introduction progressive" de ce dispositif était prévue au cours de la saison 2027, avant son élargissement en 2028.

Cette décision a notamment été saluée par Andrea Stella, le directeur de McLaren F1, qui considère que le statut professionnel des commissaires sportifs n’était jusqu’ici pas pleinement en adéquation avec le niveau de professionnalisation atteint par les autres acteurs de la discipline.

"Nous accueillons favorablement ce genre de changements", explique Stella aux médias. "Nous avons eu des discussions avec la FIA."

"Compte tenu du niveau de professionnalisme que nous avons aujourd’hui en Formule 1, c’est un peu une anomalie qu’un acteur aussi essentiel ne bénéficie pas du même niveau de statut professionnel."

Le directeur de McLaren ne remet toutefois aucunement en question les compétences individuelles des commissaires sportifs actuellement en fonction.

"Je dirais que ce sont des personnes très, très compétentes, très qualifiées. Mais nous devons donner aux commissaires, au collège des commissaires sportifs, la possibilité d’exercer leurs fonctions au mieux de leurs capacités."

"Ce qui signifie de la continuité, ce qui signifie toutes les bonnes pratiques que vous mettez en place lorsque vous abordez cela avec une approche pleinement professionnelle."

"Nous accueillons donc favorablement cette nouvelle."