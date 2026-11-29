Charles Leclerc estime que les importantes difficultés rencontrées par Ferrari lors du Grand Prix du Qatar ont mis en évidence une faiblesse de la Scuderia sur les circuits dont le revêtement est particulièrement lisse. Le Monégasque considère que son équipe devra impérativement résoudre ce problème dans le cadre du développement de sa monoplace de 2027 si elle souhaite se battre pour le titre mondial. Si le déficit de puissance du moteur Ferrari constitue également un handicap à Losail, Leclerc soupçonne avant tout un manque d’appui aérodynamique, alors même que l’équilibre de sa SF-26 ne lui semble pas particulièrement mauvais.

Après une succession de Grands Prix durant lesquels la lutte entre les équipes de pointe s’était révélée particulièrement serrée, le week-end du Qatar a réservé plusieurs surprises, avec notamment une domination écrasante de Mercedes et un recul spectaculaire de Ferrari dans la hiérarchie.

Charles Leclerc n’a pu faire mieux que septième lors des qualifications, à plus de 1"2 de George Russell, auteur de la pole position, tandis que Lewis Hamilton a terminé neuvième, à deux dixièmes de seconde supplémentaires de son équipier.

Cet important déficit de performance s’explique en partie par le manque de vitesse de pointe des Ferrari, le circuit de Losail s’étant révélé davantage sensible à la puissance moteur que certains ne l’avaient anticipé avant le début du week-end.

Charles Leclerc estime toutefois que le principal facteur limitant les performances de la Scuderia réside dans un manque d’adhérence, qu’il attribue aux difficultés de la SF-26 à fonctionner correctement sur les revêtements particulièrement lisses.

Interrogé plus en détail sur l’origine de ces difficultés, le Monégasque a expliqué que les caractéristiques de l’asphalte du circuit qatari avaient considérablement amplifié une faiblesse déjà identifiée par Ferrari sur d’autres tracés du calendrier.

"Comme je l’ai brièvement expliqué après les qualifications, il y a une chose qui est assez unique et différente ici. Ce sont les caractéristiques du tarmac, qui est extrêmement lisse, et nous avons tendance à davantage souffrir sur les revêtements lisses", explique Leclerc.

"Celui-ci est beaucoup plus lisse que n’importe quel autre revêtement du calendrier et c’est clairement quelque chose qui ressort chez nous."

Malgré les nombreuses modifications apportées aux réglages de la SF-26 depuis le début du week-end, Ferrari n’est jamais parvenue à trouver une solution satisfaisante.

Pour Leclerc, les enseignements de cette avant-dernière manche de la saison doivent donc impérativement être pris en compte dans le développement de la monoplace de 2027. Le Monégasque rappelle qu’une équipe prétendant au titre mondial ne peut pas se permettre de connaître un tel déficit de performance sur certains types de circuits.

"Nous avons essayé des choses très différentes sur la voiture, mais il y a simplement quelque chose qui ne fonctionne pas."

"Nous devons donc creuser un peu cette question et nous assurer que, pour l’année prochaine, nous prenons en compte ces circuits, parce que pour être champions, nous devons également être performants sur ces circuits-là, et pour le moment, nous en sommes extrêmement loin."

Leclerc ne pense pas que les difficultés de Ferrari viennent de la température des pneus

Tout au long de la saison 2026, Ferrari a éprouvé davantage de difficultés que ses principales adversaires à placer ses pneumatiques dans leur fenêtre de fonctionnement optimale lors des tours rapides en qualifications.

La SF-26 a tendance à être moins agressive avec ses pneumatiques, une caractéristique qui peut constituer un avantage en course lorsqu’il s’agit de maîtriser la dégradation thermique des gommes, mais qui complique leur montée en température lorsqu’il faut en extraire le maximum de performance sur un seul tour.

Charles Leclerc ne pense toutefois pas que le problème rencontré par Ferrari à Losail soit directement lié à cette caractéristique de sa monoplace.

Le Monégasque estime que les difficultés de la Scuderia sont cette fois-ci plus complexes qu’un simple problème de température des pneumatiques et soupçonne plutôt son équipe de ne pas parvenir à générer autant d’appui aérodynamique que ses adversaires dans ces conditions particulières.

"Même si le tarmac joue évidemment un rôle dans le fonctionnement des pneumatiques, nous ne pensons pas que nos pneus soient en dehors de leur fenêtre de fonctionnement cette fois-ci", précise Leclerc.

"Nous ne générons probablement tout simplement pas autant d’appui que les autres dans ces conditions, donc c’est quelque chose que nous devons examiner et, je l’espère, que nous prendrons en compte dans le développement de la voiture de l’année prochaine."

Lewis Hamilton partage le constat de son équipier concernant les difficultés de Ferrari à identifier précisément les raisons de son manque de compétitivité.

Le septuple champion du monde peine notamment à comprendre comment la Scuderia peut être en mesure de se battre pour la pole position sur certains circuits, avant d’accuser un retard de plus d’une seconde sur d’autres tracés avec la même monoplace.

"Je ne sais pas vraiment ce que c’est", reconnaît Hamilton. "Il doit bien y avoir une raison pour laquelle nous pouvons être en pole position un week-end et nous retrouver maintenant à 1"2."

Le Britannique ne considère pas non plus que la mise en température des pneumatiques constitue le principal problème de Ferrari à Losail, notamment en raison des contraintes exercées sur les gommes dans le dernier secteur du circuit.

"Un manque d’adhérence… L’adhérence et l’équilibre ont été difficiles à gérer ce week-end. Il y a beaucoup de portions qui exigent de la puissance. C’est un circuit qui dépend énormément de la puissance moteur, ce qui représente un défi majeur pour nous."

"Les pneumatiques vont bien. Vous avez un dernier secteur assez rapide pour mettre les pneus en température. C’est simplement que la voiture ne veut pas aller plus vite. Donc oui, c’est un week-end extrêmement difficile."

Alors que Mercedes se montre particulièrement rapide dans le dernier secteur, Hamilton explique que cela tient au fait que George Russell et Kimi Antonelli parviennent à conserver une vitesse élevée, grâce à une unité de puissance plus performante.

"Pour moi, la priorité serait d’arriver avec une voiture qui fonctionne immédiatement en termes de réglages, sans avoir besoin de tout modifier à chaque week-end. D’un week-end à l’autre, nos performances sont très inconstantes. On a souvent l’impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. Pas systématiquement, certes, mais très souvent. Je dirais que, sept fois sur dix, on passe notre temps à chercher des solutions."

"C’est peut-être aussi parce que nous sommes contraints de pousser à l’extrême pour compenser le temps perdu dans les lignes droites. Si l’on dispose de plus de puissance, on n’a pas besoin d’attaquer aussi fort, ce qui permet de maintenir les pneus à une température plus maîtrisée."

Un équilibre satisfaisant mais un manque d’adhérence sur les quatre roues

L’un des aspects les plus déroutants de la situation pour Charles Leclerc et Lewis Hamilton réside dans le fait que les sensations au volant de leur SF-26 ne sont pas aussi mauvaises que pourrait le laisser penser l’ampleur de leur déficit chronométrique.

Le Monégasque explique qu’un manque de performance aussi important s’accompagne généralement de problèmes d’équilibre facilement perceptibles par le pilote, ce qui n’est pas véritablement le cas ce week-end au Qatar.

"Normalement, lorsque vous êtes ne serait-ce qu’à une demi-seconde de là où vous vous attendiez à être, vous sentez clairement que quelque chose ne va vraiment pas avec la voiture", souligne Leclerc.

"Le pire dans tout cela, c’est que les sensations avec la voiture ne sont pas trop mauvaises en matière d’équilibre. Je ne pense pas que nous soyons si loin du compte en matière d’équilibre."

Le pilote Ferrari constate en revanche qu’il ne dispose tout simplement pas du niveau d’adhérence nécessaire pour augmenter sa vitesse de passage en courbe.

"C’est simplement que si nous attaquons davantage, nous glissons sur les quatre roues et nous ne parvenons pas à négocier le virage. Il n’y avait donc tout simplement pas suffisamment d’adhérence, ou pas autant d’adhérence que les autres aujourd’hui."

Un cercle vicieux entre le déficit de puissance et le manque d’appui aérodynamique

Le manque d’adhérence de la SF-26 n’est toutefois pas le seul problème auquel Ferrari doit faire face au Qatar.

La Scuderia perd également beaucoup de temps dans le dernier secteur du circuit de Losail, où les Mercedes se montrent particulièrement performantes, notamment grâce à leur capacité à atteindre une vitesse élevée à l’entrée des enchaînements rapides et à la maintenir tout au long de ceux-ci.

Lewis Hamilton estime que cette différence de performance s’explique avant tout par l’avantage dont dispose Mercedes en matière de moteur.

"C’est simplement la puissance. La vitesse à laquelle ils arrivent déjà au virage 12, puis ils maintiennent cette puissance. C’est simplement de la puissance brute, donc nous ne pouvons pas rivaliser", explique le Britannique.

Charles Leclerc considère toutefois que la situation mérite d’être analysée plus en profondeur, car il est particulièrement difficile de déterminer dans quelle mesure les pertes de temps enregistrées par Ferrari dans cette portion du circuit sont liées au déploiement de l’énergie électrique ou au manque d’adhérence de sa monoplace.

"Il y a le déploiement de l’énergie, c’est certain, mais nous utilisons également juste assez de déploiement pour pouvoir négocier le virage à la limite", explique Leclerc.

"Dans ces virages rapides, il est très difficile de comprendre exactement ce qui vient du déploiement de l’énergie et ce qui vient de l’adhérence, parce que nous avons le sentiment d’être à la limite."

Le Monégasque souligne notamment qu’un déploiement plus important de l’énergie électrique permettrait non seulement à la Ferrari d’aborder ces virages à une vitesse supérieure, mais également de générer davantage d’appui aérodynamique grâce à cette augmentation de la vitesse.

"Si vous avez davantage de déploiement, vous arrivez 15 km/h plus vite, vous avez un peu plus d’appui aérodynamique, ce qui vous aide à négocier le virage plus rapidement."

"Cela complique ainsi l’évaluation de la part respective du groupe propulseur et du châssis dans le déficit de performance."

"C’est un peu un cercle vicieux qu’il est très difficile pour nous de comprendre, parce que tout est hypothétique et que nous n’avons jamais atteint la vitesse qu’ils avaient, parce que nous étions tout simplement à court d’énergie dans la batterie avant cela."