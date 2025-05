Un Sprint F1 gâché : Antonelli est très en colère contre Piastri et Red Bull

Kimi Antonelli s’était élancé en pole position aujourd’hui, mais l’Italien a perdu la tête face à Oscar Piastri au premier virage.

Très énervé, le pilote Mercedes F1 a ensuite perdu toute chance de rentrer dans les points à cause de Verstappen.

"C’était une belle opportunité, mais je suis un peu déçu par la façon dont le premier tour s’est déroulé. On dirait que c’est comme ça, qu’on peut faire ce qu’on veut, donc c’est bon à savoir pour la suite. C’est vraiment dommage, mais heureusement, nous avons une qualification pour rebondir."

Concernant l’arrêt au stand manqué à cause de l’erreur de Red Bull.

"J’ai fait au mieux pour éviter Max mais l’erreur est clairement de leur côté. Ce qui est très important, c’est qu’il n’y a rien à reprocher à Max, car il a juste suivi l’ordre de l’équipe."

"Dès que je l’ai vu sortir, j’ai essayé d’éviter l’accident, car cela aurait pu être très grave pour les mécaniciens. Je suis donc content que tout se soit bien passé."

"Cela a encore plus ruiné ma course mais au point où j’en étais. Autant oublier ça et penser à la suite. Comme Toto (Wolff) l’a dit, c’était juste une petite course et des gens se sont comportés d’une façon... petite."

Toto Wolff, directeur de l’équipe Mercedes, n’a pas été du tout impressionné par ce qu’il a vu.

"Si c’était la course principale, ce serait vraiment embêtant. Mais je suis surpris par le manque total de jugement de Red Bull, car il était loin d’être question de le libérer sans aucun problème de sécurité. Du coup, quelqu’un a paniqué chez eux !"

"Sur le départ de Kimi... On ne crée pas un bon précédent. On lâche le frein et on pousse l’autre. Il faut laisser de la place à une voiture, mais c’est devenu évident que dans le premier virage, il l’a poussé."

"C’est la sixième course de Kimi et il a retenu la leçon : c’est ce qu’il faut faire. Je ne suis pas entièrement d’accord, mais c’est comme ça qu’on laisse faire depuis quelques années."

George Russell s’est élancé cinquième et a terminé cinquième, mais il a perdu deux places face à Lewis Hamilton et Alex Albon. Le Britannique regrette de ne pas avoir eu un meilleur timing d’arrêt au stand mais a toutefois apprécié le Sprint à Miami.

"C’était amusant, je ne voulais pas m’arrêter trop tôt, mais il y avait beaucoup de risques, et les récompenses ne sont pas énormes, on aurait pu marquer quatre points de plus. C’est un peu frustrant, j’ai perdu quelques places face à Lewis et Alex, mais le Sprint est un échauffement pour la qualification et je suis content que ça ait été plus amusant que d’habitude" a déclaré Russell.