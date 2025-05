Les ’risques calculés’ d’Albon ont payé mais sa quatrième place est sous enquête

Alex Albon a terminé à une très belle quatrième place le Sprint du Grand Prix de Miami. Le pilote Williams F1 est satisfait de la belle stratégie lors du passage aux conditions sèches, et d’un beau résultat pour son équipe.

"Je suis très heureux, mais je suis sous enquête. Dans ces conditions, comme en Australie, on a pris des risques calculés et on a choisi le bon moment pour rentrer" a déclaré le Thaïlandais, avant de détailler le timing de son arrêt.

"On était rapides, on essayait de passer Lewis, mais je suis content. Il n’y a rien à apprendre de ce matin pour cet après-midi ou demain mais je suis content de marquer des points" indique Albon, qui en a inscrit cinq de plus avec cette position.

Albon est en effet sous enquête pour avoir dépassé le temps minimal sur une portion du circuit derrière la voiture de sécurité. Il a été en référer aux commissaires à 20h20, heure française. Nous vous tiendrons au courant des résultats de cette enquête, évidemment !