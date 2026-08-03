Hamilton est persuadé que le meilleur reste à venir chez Ferrari

Lewis Hamilton estime qu’il abordera la seconde moitié de la saison de Formule 1 dans de bien meilleures dispositions, convaincu que Ferrari dispose désormais des bases nécessaires pour viser plus haut après une première partie de championnat encourageante. Le septuple champion du monde occupe actuellement la deuxième place du classement des pilotes, à 50 points du leader Andrea Kimi Antonelli, un bilan solide !

S’il ne compte pour l’instant qu’une seule victoire cette saison, Hamilton a fait preuve d’une remarquable régularité en terminant au minimum dans le top 6 de chacun des Grands Prix disputés jusqu’à présent. Une constance qui témoigne des progrès réalisés par le Britannique au cours de sa deuxième saison au sein de la Scuderia, même si plusieurs erreurs opérationnelles et plusieurs pénalités ont récemment compromis ses chances de marquer davantage de points.

Le pilote Ferrari reste toutefois persuadé que le potentiel de la SF-26 est supérieur à ce que les résultats ont parfois laissé entrevoir. Depuis plusieurs semaines, l’équipe de Maranello introduit régulièrement des évolutions sur sa monoplace afin de réduire l’écart avec Mercedes, un travail de développement que Hamilton a tenu à saluer.

Selon lui, ces améliorations ont permis à Ferrari de franchir un véritable cap en performance pure, comme en témoignent les poles, les victoires obtenues cette saison et le rythme affiché sur plusieurs circuits. Le défi consiste désormais à exploiter ce potentiel de manière plus constante, en évitant les erreurs d’exécution qui ont coûté de précieux points lors des dernières courses, à commencer par le dernier Grand Prix en Hongrie.

Si cette occasion manquée au Hungaroring laisse un goût amer à Lewis Hamilton, celui-ci refuse de remettre en cause la dynamique globale de Ferrari.

"Il y a beaucoup de points positifs à retenir de cette première moitié de saison. Je suis vraiment reconnaissant envers tous les membres de l’équipe pour le travail qu’ils ont fourni. Nous avons réalisé de véritables progrès et la voiture était encore performante ce week-end, ce qui est très positif."

"C’est évidemment frustrant de repartir avec si peu alors que le potentiel était là. Toutes les personnes à l’usine et sur le circuit ont travaillé incroyablement dur pour continuer à nous faire progresser. C’est donc décevant de ne pas convertir cela dans le résultat dont nous étions capables."

Hamilton reconnaît également avoir laissé échapper de nombreux points ces dernières semaines.

"Les dernières courses m’ont coûté cher, avec trop de points laissés en route de mon côté. C’est pourquoi je n’aborde pas la pause avec un sentiment positif sur mon propre bilan. J’ai connu trois mauvaises courses. Globalement, nous sommes toujours dans la course. Mais c’est dans des courses comme celle de la Hongrie que se perdent les championnats."

"Je dois accepter d’avoir commis des erreurs lors des trois dernières courses, erreurs qui m’ont coûté beaucoup de points. J’ai besoin de ce temps pour réfléchir et me recentrer afin de revenir plus fort."

"Pour le positif, je suis toujours déterminé, je suis deuxième du championnat, il reste encore un long chemin à parcourir et beaucoup d’opportunités à saisir."

Quel bilan tire-t-il de cette année 2026 au moment de partir en pause ? "Invroyable" selon Hamilton qui a déjà hâte de voir ce que la suite réserve étant donné les progrès de la Scuderia.

"La première moitié de la saison a été incroyable, étant donné que nous accusions probablement un retard de trois ou quatre dixièmes en vitesse de pointe et en puissance dans les lignes droites durant cette période."

"Je sais que l’équipe travaille d’arrache-pied pour apporter des améliorations à ce niveau. Nous avons introduit des évolutions week-end après week-end. Nous espérons en avoir d’autres pour la seconde moitié de la saison, et nous continuons à aller de l’avant."

"Je pense que la seconde moitié sera meilleure. D’ordinaire, c’est une période qui me réussit davantage."

"Donc, comme je l’ai dit, je vais vraiment profiter de ce temps pour faire le point et tenter de revenir plus fort, plus affûté physiquement et mieux préparé mentalement."

La pause estivale arrive donc au bon moment pour faire cela.

"Oui, la trêve est une occasion de repartir à zéro, de recharger les batteries et de revenir avec la même détermination. Pour moi, pour l’équipe, pour tout le monde. Nous allons continuer à pousser, continuer à progresser, et je suis convaincu que nous reviendrons plus forts pour la seconde partie de la saison."